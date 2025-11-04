Teika pone en valor la figura de deportistas referentes: "No se trata de jugar, se trata de cómo juegas"

Esta temporada, la empresa valenciana de vending Teika da un paso más allá dentro de la campaña ‘Juegan ellas, ganamos todos’ y se atreve con un vídeo inspirador, un símbolo más de su apuesta por visibilizar el deporte femenino valenciano y a sus protagonistas: nuestras deportistas.

Nuevo spot

Bajo el lema ‘No se trata de jugar, de trata de cómo juegas', lanza un nuevo spot que pone de manifiesto el valor que representan tantas deportistas referentes, auténtico ejemplo para muchas niñas que encuentran en ellas el espejo en el que mirarse, y la meta a la que llegar.

No podemos olvidar que a día de hoy, el 49% de las niñas abandona el deporte por falta de referentes femeninas, un hecho que Teika quiere combatir mostrando la fuerza y la valía de nuestras deportistas, auténticas mujeres que inspiran.

Rodado por la productora ‘Nonna’ en ubicaciones como el Roig Arena, el polideportivo Quatre Carreres, el pabellón Esperanza Lag, la piscina de Nazaret o las ciudades deportivas de Buñol y Paterna, el vídeo ha contado con la participación de las jugadoras de algunos de los clubes patrocinador por Teika, destacando el papel protagonista de la capitana del Valencia basket, Queralt Casas.