Tenis Playa
El IV Open de Beach Tennis llega a la Malvarrosa
València reunirá del 7 al 9 de noviembre a más de 150 deportistas, procedentes de 25 países
La gran fiesta del tenis playa llega este fin de semana a Valencia. El BeachBol organiza otro año más el Open de Beach Tennis que este año cumple su cuarta edición con la celebración de dos torneos internacionales de primer nivel.
A orillas del Mediterráneo, se desarrollará el torneo BT10 Valencia y el torneo BT50 Valencia, ambos integrados en el circuito oficial de la International Tennis Federation (ITF). Los formatos “BT10” y “BT50” corresponden a la categoría del torneo dentro del tour mundial de beach tennis otorgando puntos de ranking internacional, lo que supone una calificación de torneo muy relevantes para jugadores que quieren progresar en el circuito.
Primero, la fase previa
Si bien el torneo se disputará del 7 al 9 de noviembre, el día antes del inicio a la competición se celebrarán la jornada previa que permitirá a los participantes con menor ranking o sin ranking internacional tener la oportunidad de competir por un puesto en el cuadro principal.
El torneo BT10 levantará el telón este viernes, con un cuadro principal conformado por 16 parejas masculinas y 16 parejas femeninas, todas ingresando por ranking mundial internacional. Un éxito de participación que consolida a Valencia como una de las sedes oficiales del circuito internacional.
Cogerá el testigo el torneo BT50, una prueba puntuable de nivel elevado, atrayendo a jugadores que se encuentran dentro del top 100 mundial, algunos dentro del top 50 y otros que en el pasado han sido top 20 del mundo. Este evento contará con dos cuadros correspondientes a la categoría masculina y femenina, que contará con 32 parejas.
- Siguen los problemas en el Valencia CF
- Grecia da por hecho un acuerdo verbal entre Corona y el Panathinaikos
- Arranca el reto mundial de la joya marroquí del Valencia
- Gran debut de Lucas Marí en la NCAA
- Julen Agirrezabala, una víctima de la fragilidad defensiva
- ¿Qué pasa con Warren Madrigal?
- Valencia CF, nadie al volante
- Fenerbahçe - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido Euroliga en directo