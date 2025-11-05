El IV Open de Beach Tennis llega a la Malvarrosa

La gran fiesta del tenis playa llega este fin de semana a Valencia. El BeachBol organiza otro año más el Open de Beach Tennis que este año cumple su cuarta edición con la celebración de dos torneos internacionales de primer nivel.

A orillas del Mediterráneo, se desarrollará el torneo BT10 Valencia y el torneo BT50 Valencia, ambos integrados en el circuito oficial de la International Tennis Federation (ITF). Los formatos “BT10” y “BT50” corresponden a la categoría del torneo dentro del tour mundial de beach tennis otorgando puntos de ranking internacional, lo que supone una calificación de torneo muy relevantes para jugadores que quieren progresar en el circuito.

Cartel del torneo / SD

Primero, la fase previa

Si bien el torneo se disputará del 7 al 9 de noviembre, el día antes del inicio a la competición se celebrarán la jornada previa que permitirá a los participantes con menor ranking o sin ranking internacional tener la oportunidad de competir por un puesto en el cuadro principal.

El torneo BT10 levantará el telón este viernes, con un cuadro principal conformado por 16 parejas masculinas y 16 parejas femeninas, todas ingresando por ranking mundial internacional. Un éxito de participación que consolida a Valencia como una de las sedes oficiales del circuito internacional.

Una competición de categoría internacional / SD

Cogerá el testigo el torneo BT50, una prueba puntuable de nivel elevado, atrayendo a jugadores que se encuentran dentro del top 100 mundial, algunos dentro del top 50 y otros que en el pasado han sido top 20 del mundo. Este evento contará con dos cuadros correspondientes a la categoría masculina y femenina, que contará con 32 parejas.