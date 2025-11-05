Pilar Albert triunfa en el XXIX Open Femenino de Golf El Corte Inglés Hipercor

El Corte Inglés ha celebrado la vigésimo novena edición de su Open Femenino de Golf El Corte Inglés Hipercor en el Club de Golf Escorpión de Bétera. En el acto se hizo entrega de los galardones a las vencedoras de un torneo que se consolida, un año más, como la cita amateur femenina más destacada de la Comunitat Valenciana.

El XXIX Open Femenino de Golf El Corte Inglés Hipercor contó con la participación de más de un centenar de golfistas. Las vencedoras fueron Pilar Albert en Primera categoría y Mª Carmen Alabau en Segunda categoría, mientras que las segundas posiciones correspondieron a Marta Salinas y Mª Eugenia Lejarraga, respectivamente. El Trofeo Bodegas Vicente Gandía, destinado a la mejor clasificada Sénior, recayó en Isabela Caturla.

El Open Femenino de Golf El Corte Inglés Hipercor se ha consolidado como el más importante que se celebra en la Comunidad Valenciana a nivel amateur por la relevancia de los premios. Su trayectoria lo ha convertido en una cita ineludible para las aficionadas al golf desde que en 1996 se celebrara su primera edición en el propio Club de Golf Escorpión.

El Corte Inglés, Hipercor y Bodegas Vicente Gandía han unido esfuerzos para mantener el alto nivel organizativo que caracteriza a este torneo. En esta edición, se superaron todas las previsiones de participación, con más de un centenar de golfistas procedentes de los principales clubes de la Comunidad Valenciana.

Además de los patrocinadores principales, también han colaborado en esta edición Coca Cola, Bella Aurora, Biotherm, Caudalie, Cerave, Cle de Peau, Dr. Serrano, Drasanvi, Sensilis, Elisabeth Arden, Juicy Couture, Givenchy, Gold Collagen, Isdin, Martiderm, Mundo Natural, Nivea, Nuxe, Sensilis, Sesderma, Vichy, Dr. Tree, La Mer, La Roche Posay, Skin Molecule, Cumlaude, Cantabria Labs, Roger Gallet y Rilastil.