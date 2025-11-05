València se convierte en pionera con el I Congreso de nutrición y gastronomía deportiva en Las Naves

València acogerá el 10 y 11 de noviembre en las instalaciones de Las Naves el Iº Congreso de Nutrición y Gastronomía Deportiva, una cita pionera organizada por MioBio que se celebrará en formato híbrido para garantizar el acceso a todos los interesados, tanto de manera presencial como online. Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un programa diseñado para potenciar el rendimiento deportivo y la recuperación a través de la alimentación, con ponencias teóricas y talleres prácticos de cocina impartidos por nutricionistas de primer nivel, chefs y expertos del sector.

El CEO de MioBio, Sergio Brisa; el propietario de Herbolarios Navarro, Pepe Navarro; el director de Turesport, Pedro Nebot; la medallista olímpica Vega Gimeno; el ex futbolista Xavi Torres o el nutricionista de la selección suiza de fútbol, Pedro Estevan son algunos de los nombres más destacados.

Asimismo, diversos cocineros y cocineras de relevancia como Carito Lourenço (Fierro, Doña Petrona, Maipi y La Oficina), María José Martínez (Lienzo), Félix Chaqués (Félix Chaqués Restaurant), Diego Laso (Momiji, Ámas), Emanuela Gornati (MioBio) o Pablo Ministro (Contrapunto) han contribuido con la creación de recetas saludables.

El certamen es completamente gratuito y cuenta con la colaboración dentro de su programa de deporte y salud de la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana, ofreciendo distintos niveles de acceso, permitiendo a cada participante personalizar su experiencia según sus intereses y necesidades.