Alrededor de 30 jóvenes con discapacidad participarán en Torrent en el ‘Draft Paralímpico'

Alrededor de 30 jóvenes con discapacidad se reunirán este sábado 8 de noviembre, en la Ciudad del Deporte de Torrent (Valencia) para participar en el ‘Draft Paralímpico', una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE), con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso y de CaixaBank, con el objetivo de conocer sus aptitudes e introducirlos en el deporte que mejor se ajuste a sus perfiles.

Por la mañana, los chicos y chicas con discapacidad física, visual o parálisis cerebral realizarán diferentes pruebas y juegos con el objetivo de medir sus capacidades, mientras que por la tarde tendrán la oportunidad de probar algunos de los diez deportes que se les ofrecerán: atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, natación, piragüismo, remo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer los testimonios de grandes estrellas del deporte paralímpico como el ciclista Ricardo Ten, el triatleta Héctor Catalá y la atleta Judith Tortosa.

Autoridades en la inauguración

En la inauguración de la jornada intervendrán el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; el director de Instituciones de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Jaime Casas, y el director general del CPE, Francisco Botía, así como representantes de la corporación municipal.

Este ‘Draft Paralímpico’ celebrado en Torrent es posible gracias a la Fundación Trinidad Alfonso, entidad que está concediendo un fuerte apoyo al deporte valenciano desde 2013, y a CaixaBank, que impulsa el programa del CPE 'Nuestra Próxima Estrella', destinado a la captación de talento joven.

En esta ocasión, la organización de la jornada correrá a cargo de Relevo Paralímpico Comunitat Valenciana, una iniciativa conjunta del gobierno autonómico y el CPE, en coordinación con las federaciones paralímpicas, cuyo objetivo es precisamente la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva.

Además, en la celebración de esta jornada colaboran las federaciones paralímpicas territoriales, el Cermi-Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent y la asociación Apda Aspe y su proyecto Lanzadera deportiva, entre otras entidades.

Datos de interés

Fecha: Sábado, 8 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 10:00 horas.

Lugar: Ágora del Parque Central.

Ciudad del Deporte de Torrent: Rda. Vicente Pallardó, 6, 46900 Torrent.