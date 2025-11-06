Este es el calendario deportivo del fin de semana

Cada semana vamos a informar a nuestros lectores del amplio menú a degustar en diferentes deportes y competiciones de ámbito nacional de los equipos de la Comunidad Valenciana.

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Euroliga Masculina: Zalgiris Kaunas – Valencia Basket (viernes 7 noviembre, a las 19:00 horas).

Liga ACB: Covirán Granada - Valencia Basket (domingo 9 de noviembre, a las 17:00 horas).

Así va la clasificación.

Primera FEB: Melilla Ciudad del Deporte – HLA Alicante, domingo 9 de noviembre, 17:30 horas.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Bueno Arenas Albacete Basket - Maderas Sorlí Benicarló, sábado 8 de noviembre, 19:00 horas.

Homs U.E. Mataró - Proinbeni UPB Gandía, sábado 8 de noviembre, 19:00 horas.

Class Basket Sant Antoni - Club Esportiu Bàsque Llíria, , sábado 8 de noviembre, 19:30 horas.

OCA Global CB Salou - Amics Castelló, domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: En el Grupo EA estos son los emparejamientos: Topsurface NB Paterna - Bauhaus Godella, jueves 6 a las 20:45 horas; C.B. Puerto Sagunto - CB Jovens Almàssera, sábado 8 a las 18:30 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, sábado 8 a 19:00 horas; Cemalu Aldaia – Amics Castelló B, domingo 9 a las 18:00 horas; CB Morvedre – Socage Jovens L’Eliana, domingo 9 a las 18:30 horas; Picken Claret – Fundació Caixa Rural Vila-real, domingo 9 a las 19:00 horas; The Fitzgerald El Pilar - BC Peñíscola, domingo 9 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Velabasket CB Sueca - CBI Elche, sábado 8 a las 19:00 horas; Personalhome Adesavi - Eset Ontinet, domingo 9 a las 12:00 horas; Decprocon Carolinas – Servigroup Benidorm, domingo 9 a las 12:00 horas; Rigalli Alginet - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 9 a las 18:00 horas; C.A. Montemar – Maristas Valencia, domingo 9 a las 18:00 horas; C.B. Estudiantes Cartagena – Lucentum Alicante, domingo 9 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A.

Liga Foster's Hollywood 1ª División Masculina: Gr A / FBCV

Grupo B.

Liga Foster's Hollywood 1ª División Masculina: Gr B / FBCV

Liga Endesa Femenina: Kutxabank Araski - Valencia Basket , viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordá de Paterna NB – Melilla Ciudad del Deporte La Salle (sábado 8, a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna); Celta Fenxa Zorka - Fustecma NBF Castelló (sábado 8, a las 19:00 horas).

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: Hierros Díaz Extremadura Miral - Picken Claret (sábado 8 a las 18:30 horas).

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A.

Liga Foster's Hollywood 1ª División Femenina: Gr A / FBCV

Grupo B.

Liga Foster's Hollywood 1ª División Femenina: Gr B / FBCV

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: El Horneo EÓN Alicante recibe este viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas al Frigoríficos del Morrazo. El equipo alicantino, recién ascendido a la máxima categoría del balonmano español, busca su segunda victoria de la temporada en esta octava jornada de Liga.

Así va la clasificación.

EHF European Cup Women: Ronda 3, los partidos de ida (sábado 8 de noviembre, 12:00 horas) y vuelta (domingo 9 de noviembre, 12:00 horas) se disputarán en el Sport Center Jane Sandanski SH en Skopje (Macedonia), con el Atticgo Elche y el HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje como protagonistas. 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼 | https://bit.ly/47W6Gbu

Liga Guerreras Iberdrola: La décima jornada deja estos enfrentamientos para los equipos de la Comunidad Valenciana: el Mecalia Atlético Guardés – Atticgo Elche se aplaza hasta el miércoles 12 de noviembre a las 21:00 horas por partidos de la EHF European Cup del club ilicitano. En acción entrarán el Elda Prestigio que visita al Rocasa Gran Canaria (sábado 8 a las 18:30 horas) y el Balonmano Morvedre que recibe el domingo 9 a las 14:15 horas al Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: En la sexta jornada el Grupo USA Handbol Mislata visita al Lanzarote Puerto del Carmen (sábado 8 a las 18:00 horas), en otra nueva oportunidad para las de Mislata para abrir brecha con la cola de la clasificación.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Novena jornada, en la que el Trops Málaga – Fertiberia Puerto Sagunto se aplaza hasta el 10 de diciembre por compromisos internacionales del entrenador del club andaluz con el combinado nacional absoluto de balonmano playa . Por su parte, el líder Fundación Agustinos Alicante recibe al tercero de la tabla, el UBU San Pablo Burgos 2031 (sábado 8 a las 19:00 horas) en el pabellón del Colegio San Agustín y el Servigroup Benidorm, al Attica 21 Hotels OAR Coruña (domingo 9, a las 12:00 horas) en el Palau d’Esport L’Illa de Benidorm, en un duelo de equipos de la zona alta de la clasificación.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Balonmano Almassora – Mubak BM. La Roca (sábado 8 a las 19:00 horas); duelo autonómico entre el Atticgo Elche y el Handbol Onda (sábado 8 a las 18:45 horas) en el Pabellón Esperanza Lag de Elche; Levante UDBM Marni – Fundació Hadbol Sant Vicenç (domingo 9, 12:30 horas) en el Polideportivo Marni.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E.

Horarios. / RFEBM

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila recibe en la sexta jornada al Cajasol Real Ciencias Sevilla (domingo 9 a las 12:30 horas) en el Estadio de Rugby el Pantano.

Así va la clasificación.

División de Honor Élite Masculina: En la séptima jornada de la competición el Valencia RC recibe al líder CR Sant Cugat (sábado 8 a las 17:00 horas) en el Polideportivo Quatre Carreres, mientras que el FibraValencia Les Abelles visita al Recoletas Salud fénix (sábado 8 a las 15:00 horas).

Así va la clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: En la cuarta jornada, el Turia recibe al Eibar Rugby Taldea (domingo 9 a las 11:00 horas) en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Tercera jornada con los siguientes encuentros para los equipos de la Comunidad Valenciana: Servigroup Playas de Benidorm - CV Guaguas (sábado 8 a las 17:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm) y Cisneros La Laguna – Léleman Conqueridor Valencia (sábado 8 a las 17:00 horas).

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: UBE L'Illa Grau - Barça Voleibol (sábado 8 a las 17:00 horas en el Polideportivo Ciutat Esportiva de Castellón); CV Mediterráneo Castellón - Arona Spring in Motion (sábado 8 a las 17:00 horas en el Pabellón del Grao Pablo Herrera) y Cisneros La Laguna - CV GEMAVI Vinaròs (sábado 8 a las 20:30 horas).

En el Grupo C: Conqueridor Valencia - Almendralejo Extremadura (sábado 8 a las 18:00 horas en el Polideportivo Nou Moles ); CDE Parla Vóley - Familycash Xátiva Voleibol (domingo 9 a las 13:30 horas) y Club Voleibol Almoradí - AD Voleibol Rivas (sábado 8 a las 18:00 horas en el Pabellón Mayte Andreu).

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: JS Hotels Cide Palma - Grau Élite Cementos (sábado 8 a las 16:30 horas).

En el Grupo C: Grupo Renovak CV Sant Joan - Universidad de Granada (sábado 8 a las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan); Servigroup Playas Benidorm - CDU Atarfe (sábado 8 a las 19:30 horas en el Palau L'Illa de Benidorm) y Mairena Vóley club - CV Paterna Liceo 8sábado 8 a las 20:00 horas).

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C

Horarios y clasificación. / RFEVB

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. UCAM Torrejón - Ahora Vóley Xátiva (sábado 8 a las 16:00 horas)

Así va la clasificación.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Novena jornada en el Grupo 1, Universitat d’Alacant Atlético San Vicente – Vallés Esportiu (sábado 8 a las 16:00 horas en el campo de hockey de la Universidad de Alicante).

Así está la clasificación.

Grupo 2: CD Giner de los Ríos - SPV (sábado 8 a las 15:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró), encuentro en la cola; RH Privé Benalmádena – CH Carpesa (domingo 9 a las 11:00 horas), colista contra el líder de la clasificación.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: Club Hockey Madrid Las Rozas – CD Giner de los Ríos (sábado 8 a las 15:00 horas), choque en la zona alta, y Pozuelo – CH Xaloc (sábado 8 a las 16:30 horas), líder contra colista.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: Vallés Esportiu - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente (sábado 8 a las 15:00 horas) y HC Sant Cugat – Valencia CH (sábado 8 a las 16:00 horas), duelo por el liderato.

Así va la clasificación.

Fútbol sala

Primera División: En la novena jornada de competición, el Servigroup Peñíscola recibe a ElPozo Murcia Costa Cálida (sábado 8 a las 17:00 horas en el Pabellón Juan Vizcarro) y el Family Cash Alzira visita al Viña Albali Valdepeñas (sábado 8 a las 20:00 horas).

Así va la clasificación.

Segunda División: El Levante UDFS visita al Avanza Jaén Paraíso Interior (sábado 8 a las 19:00 horas).

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2 juega el Feme Castellón, que recibe el sábado a las 16:00 horas al FS Sabadell en las Instalaciones Deportivas Chencho de Castellón de la Plana.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent visita al Club Unión Deportiva Loeches (sábado 8 a las 18:30 horas).

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, el Canet FS visita al CE Futsal Gestoría Luis Mataró (sábado 8 a las 20:00 horas); Ye Faky FS juega en casa del Industrias Santa Coloma (sábado 8 a las 17:15 horas); el CFS Bisontes de Castellón recibe al Hospitalet Bellsport (sábado 8 a las 17:30 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló); Duelo autonómico entre el Nunsys El Pilar y el CFS Futsal Ibi Jypal Hogar (sábado 8 a las 18:00 horas en el Pabellón Rubén Plaza).

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía visita al Supraglass Unión Tres Cantos FS (sábado 8 a las 17:00 horas).

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación Grupo A.

Otros eventos deportivos

- Pilota valenciana : La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall Pro1 se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 11:15 horas, en el trinquet de Xeraco.El equipo del Ayuntamiento de Castellón, formado por Montaner i Seve, se enfrentará al trio del Ayuntamiento de Ontinyent, formado por Marrahí, Lorja i Néstor. El desenlace de este campenato se podrá ver en directo en À Punt.

- Motor : El 31 Rallye de La Nucía- Trofeo Costa Blanca se disputa hasta el sábado 8 de noviembre. Por décimo año la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), que además será puntuable para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) de la FIA y para el autonómico. El rallye discurre por más de 30 municipios de montaña alicantina, con un total de 643 kilómetros, de los que 161 serán de competición en 12 espectaculares tramos. La Nucía será el cierre de la temporada del Supercampeonato de España de Rallyes, que contará con varios pilotos foráneos, entre los que destaca el noruego Andrea Mikklesen, que repite por segundo año, y el norirlandés Phillip Allen.

Presentación 31 Rallye la Nucía Mediterráneo. / Automóvil Club AIA.

- Polideportivo : El Pumptrack de Benimàmet acoge una nueva cita de la Liga LBR, un evento abierto a participantes de todas las edades —desde los 2 hasta los 82 años— en modalidades de bicicletas, patinetes, scooters y rollers. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.

Esports al Barri vuelve este sábado 8 de noviembre con una nueva parada, en esta ocasión en Tres Forques, de 11:00 a 14:00 horas en las zonas deportivas del Parque del Oeste.

Torrent acoge el IV Clínic Inclusivo de Ciclismo Paralímpico y Multideporte.

-Tenis: Del 7 al 9 de noviembre, la playa de la Malvarrosa acogerá la cuarta edición del Open de Beach Tennis con la celebración de las competiciones de dobles masculinos y femeninos, SuperTie Mixto y el torneo amateur. Más de 150 deportistas, procedentes de 25 países diferentes, aterrizan sobre la arena levantina.

- Atletismo : Sábado 8 de noviembre, a las 17:00 horas, XI Carrera Solidaria ‘Con otra Mirada’ en Sagunto (Valencia), con salida desde la plaza Cronista Chabret.

La Mitja Marató Ciutat de Gandia 2025 y 10K Ciutat de Gandia se celebran el domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 9:30 horas desde el Passeig Marítim Neptú de la Playa de Gandia. Organiza: C.C.El Garbí.

Salida de la Mitja Marato Gandia 2024. / MITJA MARATÓ GANDIA

VII Gran Carrera del Mediterráneo 21K / Alicante - Alicante/Alacant. Ruta / Internacional / Organiza: C.A.Montemar. Salida el domingo 9 de noviembre a las 9:00 horas desde el Palacio d ela Diputación de Alicante en la Avenida de la Estación.

- I Control Sub14-16 ST JECV Valencia / Paterna – Valencia/València. Fecha: 07/11/25 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Cárnicas Serrano.

- Trofeo Infantil ST + Control Juvenil JJMM / Valencia (Turia) – Valencia/València. Fecha: 08/11/25 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia

- Campeonato Provincial Escolar Individual y por Equipos de Campo a Través JECV / Utiel – Valencia/València Fecha: 09/11/25 / Jornada: M / Cross / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Utiel.

- III Cross Ciudad de Utiel - Circuito Autonómico de Campo a Través 2025 / Utiel – Valencia/València. Fecha: 09/11/25 / Jornada: M / Cross / Autonómico / Organiza: C.A.Utiel

- Juegos de Combate : Campeonato de España de Judo de Federaciones Autonómicas por Equipos mixtos domingo 9 de noviembre, en el Pabellón Muixara de La Nucía. de 10:00 a 13:30 horas

Del 7 al 16 de noviembre de 2025, La Nucía , Alicante acogerá los I Juegos de Combate ADESP, que reunirán diferentes disciplinas en distintas fechas. Consulta el programa.

Programa de este fin de semana. / JUEGOS DE COMBATE

El resto de la programación. / JUEGOS DE COMBATE