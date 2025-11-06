El Léleman Conqueridor visita Tenerife para continuar con la buena racha

El Léleman Conqueridor se hizo con la segunda victoria de la temporada la pasada jornada, frente al Bus Leader San Roque. Los valencianos vencieron de forma contundente en tres sets para derrotar por 3-0 a sus rivales y, de esta forma, lograr la primera victoria en el Nou Moles. Ahora, visitan Tenerife para medirse al Cisneros La Laguna en la tercera jornada de la Superliga.

Dar continuidad al buen inicio

El Pabellón Juan Ríos Tejera abrirá sus puertas el próximo 7 de noviembre a las 17:00 horas (18:00 hora peninsular) para que se lleve a cabo el enfrentamiento entre ambos equipos. La tercera fecha del campeonato llega con un Léleman Conqueridor en cuarta posición en la tabla clasificatoria con cinco puntos en su haber, siguiendo la pista al CV Guaguas, Conectabalear CV Manacor y Grupo Herce Soria, que han sumado seis puntos en las dos primeras jornadas.

De esta manera, el Conqueridor certifica su buen inicio de liga y trata de seguir la estela de los tres primeros clasificados. La tabla ya va cogiendo forma y ya se encuentran ubicados en las cuatro primeras plazas los equipos que lucharon por el liderato la pasada campaña hasta prácticamente el cierre de la liga regular. Por su parte, el Cisneros La Laguna todavía no ha puntuado, aunque la realidad es que su calendario inicial ha sido muy complicado, pues se ha enfrentado a los dos primeros clasificados, y ha sido lejos de su campo en ambos partidos.

Léleman Conqueridor - San Roque / Edu Ripoll

Las principales herramientas de ambos equipos

En la tercera jornada continúan sin demasiada 'suerte', ya que, aunque sea un partido en casa, es frente al Léleman Conqueridor, otro de los habituales en las posiciones de arriba. Pernambuco y Javi Monfort son los principales anotadores del equipo, entrando incluso el brasileño en el Siete Ideal de la segunda fecha. Por su parte, el Cisneros La Laguna cuenta con una mezcla de juventud y experiencia, con Sergio Noda y José Osado, uno de los grandes fichajes de la temporada, como principales armas.