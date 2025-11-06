Tragedia en la NFL: Encuentran el cádaver de un jugador de 24 años de Dallas Cowboys

El fútbol americano atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, a los 24 años. La franquicia texana confirmó la triste noticia este jueves a través de un comunicado oficial, en el que expresó su consternación y envió sus condolencias a la familia y seres queridos del deportista.

“Con inmensa tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos están con su novia Catalina y con su familia en este momento tan difícil”, señaló el equipo.

Por el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, ocurrido durante la mañana del jueves. De acuerdo con la prensa estadounidense, las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso.

La NFL también manifestó su pesar ante la pérdida del joven jugador:

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland. Nuestros pensamientos están con su familia, su novia Catalina, sus amigos y sus compañeros de equipo”, comunicó la liga.

Kneeland había llegado a los Cowboys en el Draft de 2024, tras una destacada etapa en la Universidad de Western Michigan, donde se consolidó como uno de los defensores más prometedores de su generación. En su segunda temporada en la NFL, comenzaba a ganarse un espacio importante dentro del equipo.

Su agente, Jonathan Perzley, también expresó su pesar en un mensaje público:

“Estoy devastado por la pérdida de mi cliente y amigo Marshawn Kneeland. Lo acompañé desde sus primeros pasos en Western Michigan y siempre admiré su entrega, su talento y su generosidad. Su partida deja un vacío enorme”.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar: aficionados, jugadores y figuras del deporte han inundado las redes sociales con mensajes de homenaje hacia un joven que se había ganado el respeto y el afecto de todos. Los Cowboys solicitaron privacidad y respeto para la familia en estos momentos de duelo. El nombre de Marshawn Kneeland quedará en la memoria de quienes compartieron con él dentro y fuera del campo, recordado no solo por su talento, sino por la pasión y el espíritu con que vivió el deporte.