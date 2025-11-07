Felipe Orts y Sofía Rodríguez, a por medallas en el Campeonato de Europa de ciclocrós

Felipe Orts (La Vila Joiosa, 30 años), 7 veces campeón de España de la modalidad, saldrá al frente del equipo español en el Campeonato de Europa de ciclocrós que se disputa este fin de semana en la localidad belga de Middelkerke, donde el alicantino defenderá la medalla de plata lograda en la pasada edición disputada en Pontevedra.

Orts, inscrito para el Europeo junto a Kevin Suárez, Mario Junquera y Gonzalo Inguanzo, centrará el foco del conjunto nacional, y con pleno derecho para ser considerado como uno de los aspirantes al podio tras su plata en 2024.

La representación española femenina correrá a cargo de la valenciana Sofía Rodríguez, actual campeona de Europa, y de la ilerdense Lucía González.

La convocatoria incluye a otros once ciclistas, cuatro en sub-23 -Raúl Mira, Unax Galán, Nahia Arana y Maier Olano- y siete en Júnior -Martín Fernández, Aitana Gutiérrez, Carla Bañuls, Pelayo Gancedo, Mirari Gotxi, Samuel Castiello y Ane Zubeldia.

"Viajamos a Middelkerke con la máxima ilusión. El Europeo es una gran oportunidad para medirnos a los mejores del mundo en este inicio de temporada. Ya hemos visto que Felipe Orts llega en una gran condición", según el seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga.

El belga Thibau Nys gran favorito

No tendrá fácil Felipe Orts subir al podio de Middelkerke, pues la formación belga presenta una formación de enorme potencial, con el defensor de la corona continental Thibau Nys al mando. Su gran rival lo tendrá en su equipo, Michael Vanthourenhout, quien esta temporada cuenta sus participaciones por podios, entre ellos 2 triunfos en el Superprestigio, lo que le sitúan como líder destacado de esta competición.

En un segundo escalón se sitúan especialistas como Niels Vandeputte, Laurens Sweeck y el propio Felipe Orts, quien a pesar de su irregular comienzo de temporada podría estar entre los mejores en el Campeonato de Europa.

El campeonato continental echará de menos a las grandes figuras del ciclismo mundial, como Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Tom Pidcock, ausencias que se amplían con Eli Iserbyt, lesionado.

El circuito del Campeonato de Europa se encuentra en una pequeña localidad costera del Mar del Norte, donde el tiempo puede ser un factor determinante para el desarrollo de la prueba. El recorrido se encuentra dentro del las instalaciones militares de Lombardsijde e incluye tramos de arena de la playa que van a endurecer aún más la carrera en el último tercio.

Programa de competición

. Sábado 8 noviembre:

. 11:00 h – 11:45 Júnior mujeres

. 13:00 – 13:55 Sub-23 hombres

. 15:00 – 15:50 Élite mujeres

.- Domingo 9:

. 11:00 – 11:50 Júnior hombres

. 13:00 – 13:50 Sub-23 mujeres

. 15:00 – 16:05 Élite hombres.