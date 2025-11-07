Laura Gómez Ropiñón (Valencia, 19 de abril de 1984) participó con 32 años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde quedó novena. Atrás quedaba la decepción de no haber podido ir a los de Londres 2012 después de acabar el periodo de clasificación olímpica empatada con una compañera, Ana Carrascosa, que fue la elegida por decisión de los técnicos de la Federación Española de Judo.

En su palmarés destaca el bronce en el Europeo de Budapest 2013; quince medallas (un oro, cuatro platas y diez bronces) en IJF World Tour: Masters, Grand Slams, Grand Prix; el oro en los Juegos del Mediterráneo Mersin (Turquía) en 2013; nueve medallas (un oro, cinco platas y tres bronces) en Copas del Mundo y Copas de Europa; el oro en la Universiada de Belgrado 2009. Además tiene dos títulos de campeona de España Sénior, un subcampeonato y dos bronces.

La yudoca es ReFERente del Proyecto FER, categoría de la que también forma parte su marido Sugoi Uriarte. “Yo me considero un miembro del equipo FER. Empecé con ellos en 2013, he crecido como deportista con ellos y estoy muy agradecida. La Fundación Trinidad Alfonso llegó a mi vida en un momento que estaba hundida, después de decirme que no iba a Londres. En todas las etapas que me propongan voy a seguir acompañándoles y no voy a ser yo quien suelte la mano del Proyecto FER. Estoy muy contenta de que sigan contando conmigo y todo lo que pueda aportar, estaré encantada de compartirlo”.

¿Qué ha supuesto tu padre Salva en tu carrera deportiva?

Mi padre ha estado siempre presente en mi carrera deportiva tanto como referente como un apoyo.

¿Qué te ha enseñado el judo, qué valores destacarías de este deporte?

El judo, como todo deporte que te tomes en serio, sobre todo de da disciplina y dureza. En mi caso en particular diría que ha forjado mi carácter.

Te quedas fuera de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por decisión federativa, ¿cómo te sentiste?

Lo de Londres fue una pena. Al final es una casualidad que dos deportistas consigan estar en el top mundial en el mismo momento, en el mismo peso y hasta con los mismos puntos. En el momento me destrozó por dentro pero si te digo la verdad es un obstáculo más que he aprendido a llevar y con el que sé vivir.

Después clasificas para los Juegos de Río de Janeiro 2016, ¿un sueño cumplido? ¿qué recuerdas de esta experiencia?

Rio fue un sueño pero no me encontraba en el mismo momento que en Londres, más lesiones, más años… eso si, un sueño cumplido y una experiencia inexplicable que de verdad para todos lo que sueñen con ello y duden, merece la pena.

De tus éxitos deportivos, entre los que destaca el bronce Europeo de Budapest 2013, ¿con cuál te quedas o tiene un mayor valor sentimental para tí?

Para mí el oro en la Universiada y la primera vez que gané el campeonato se España Sénior fueron momentos muy especiales.

Compaginaste deporte de élite y estudios universitarios, eres licenciada en Dirección y Administración de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, ¿es importante no abandonar los estudios y formarse para la vida después del deporte?, ¿qué consejos darías a los jóvenes deportistas?

Creo que estudiar algo, lo que sea, te da fuerzas en los momentos que no salen bien las cosas. Además me parece que es necesario porque nunca sabes en qué momento se va a acabar tu carrera deportiva y vas a tener que enfrentarte a salir de una burbuja en la que llevas metida toda tu vida.

En 2017 fuiste madre por primera vez, ¿cómo afectó a tu carrera deportiva?, ¿como se compagina maternidad con deporte de élite?, ¿practican judo vuestros hijos?

La maternidad supuso un cambio en mi carrera deportiva, se acabó, me cambié al lado oscuro, me hice entrenadora.

Los viajes ahora son complicados con los niños pero se lo explico lo mejor que puedo. Ya veremos en unos años si lo han entendido o si los tengo traumatizados por estar siempre con la maleta de lado a lado.

Los dos hacen judo y otros deportes.

Compartes vida personal y profesional con tu marido Sugoi Uriarte, al que conociste con 14 años, ¿es fácil?, ¿cuál es la fórmula para conseguir una buena convivencia?

Sugoi es una persona especial, por no decir raro no te voy a mentir, pero se hace todo fácil. Es una persona leal, trabajadora y honesta así que no se puede pedir más. Bueno igual si, que fuera algo menos competitivo porque no te deja parar nunca, siempre estamos con proyectos nuevos y lo que se exige a él es lo mismo que nos exige al resto, todo lo que puedas dar.

Sugoi Uriarte y Laura Gómez, en 2017. / J. M. LÓPEZ

Tras tu retirada en 2019, pasas a ejercer de entrenadora de Ana Pérez Box y Julia Figueroa. ¿cómo fue el cambio?, ¿qué se siente al ayudar a otros a cumplir sus sueños?

Ana y Julia llegaron a ser mis compañeras así que era una mezcla difícil por exigir y el conflicto de la amistad. Eso sí sus triunfos se sentían en el corazón.

El grupo de ahora son más jóvenes y si tengo total libertad para trabajar con ellos sin contemplaciones.

Laura Gómez y Julia Figueroa. / SD

Laura Gómez, junto a algunas de sus deportistas del Valencia Club de Judo. / SD

Como responsable del CEAR de Judo de Valencia junto a Sugoi Uriarte, ¿qué papel juega este Centro de alto Rendimiento en la explosión del judo valenciano y español?

Creo que el CEAR es un paso más, un impulso no solo para el judo valenciano sino para el resto de deportes. La Comunidad Valenciana es referente y así lo estamos demostrando. Aquí la Fundación Trinidad Alfonso así como las instituciones valencianas (Ayuntamiento, Fundación Deportiva Municipal, Generalitat Valenciana y Diputación) están teniendo un papel muy importante. Gracias a ellas estamos pudiendo trabajar en nuestra tierra y ser referentes a nivel mundial.

Eres un ReFERente del Proyecto FER, primero ¿qué supuso el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso en tu carrera? Y segundo, ¿qué papel ejerce un ReFERente y que significa para tí serlo?

La Fundación Trinidad Alfonso llegó a mi vida en un momento que estaba hundida, después de decirme que no iba a Londres. Fueron un impulso para mí como deportista, sentir que no estaba sola con mi federación autonómica y mi familia. Ayuda económica, apuesta deportiva, promoción en los medios y la posibilidad de relacionarme con deportistas, empresas valencianas e incluso intervenir en algún acto que eso hace que tengas que esforzarte en un ámbito que no es el tuyo y no relajarte. Siempre súper agradecida a todos ellos y ellas.

Test rápido a Laura Gómez