COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Laura Gómez
Laura Gómez Ropiñón (Valencia, 19 de abril de 1984) , un ReFERente del Proyecto FER, acudió a los Juegos Olímpicos de Río de Jaineiro 2016. En la actualidad entrena y es una de las responsables del CEAR de Judo que tan buenos frutos está dando al deporte español
1- Color favorito
Azul
2 – Comida y bebida que más te gustan
Paella y el zumo de naranja
3- Escritor preferido
Almudena Grandes
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
“Memorias de una Geisha” me marcó, igual por la época que me lo leí y las referencias a Japón.
5- Actor preferido
Eduardo Noriega
6- Película
Cadena perpetua
7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa
En casa
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
Pop español, rock, flamenco no muy duro…
9– Cantante o grupo favorito
Estopa
10 - Deporte favorito
Judo
11 - Deportista admirado
12 - Viajar con amigos o familia
Diría que mis amigos íntimos son también parte de mi familia, así que con familia.
13- Destino favorito
Menorca, el Mediterráneo en general
14 - Algún hobby o pasatiempo
Ciclismo, judo, snow, deportes de agua…
15 - Qué te hace feliz o te relaja
Cuando veo a mis deportistas ganar me hace muy feliz y ver a mis hijos en Judogui me chifla. No soy una persona muy de relajarme.
