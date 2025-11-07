Test rápido a Laura Gómez

1- Color favorito

Azul

2 – Comida y bebida que más te gustan

Paella y el zumo de naranja

3- Escritor preferido

Almudena Grandes

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

“Memorias de una Geisha” me marcó, igual por la época que me lo leí y las referencias a Japón.

5- Actor preferido

Eduardo Noriega

6- Película

Cadena perpetua

7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa

En casa

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

Pop español, rock, flamenco no muy duro…

9– Cantante o grupo favorito

Estopa

10 - Deporte favorito

Judo

11 - Deportista admirado

Rafa Nadal y Simone Biles

12 - Viajar con amigos o familia

Diría que mis amigos íntimos son también parte de mi familia, así que con familia.

13- Destino favorito

Menorca, el Mediterráneo en general

14 - Algún hobby o pasatiempo

Ciclismo, judo, snow, deportes de agua…

15 - Qué te hace feliz o te relaja

Cuando veo a mis deportistas ganar me hace muy feliz y ver a mis hijos en Judogui me chifla. No soy una persona muy de relajarme.