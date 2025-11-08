El Comité Paralímpico, la Fundación Trinidad Alfonso y CaixaBank organizaron con éxito una jornada de 'captación' de talentos

Alrededor de 30 jóvenes con discapacidad se dieron cita este sábado, 8 de noviembre, en la Ciudad del Deporte de Torrent (Valencia) para participar en el ‘Draft Paralímpico', una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE), con el apoyo de CaixaBank y de la Fundación Trinidad Alfonso, con el objetivo de conocer sus aptitudes e introducirlos en el deporte que mejor se ajuste a sus perfiles.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; el director de Instituciones de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Jaime Casas; el director general del CPE, Francisco Botía,, y Arturo García, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrent, fueron los encargados de dar la bienvenida a estos chicos y chicas con discapacidad física, visual o parálisis cerebral.

Gran apoyo institucional / CPE

Diversas pruebas

Tras un breve calentamiento, los participantes en esta jornada se sometieron a diversas pruebas y juegos destinados a medir su rendimiento en diferentes áreas, como fuerza, velocidad, aceleración, flexibilidad, resistencia aeróbica, equilibrio y coordinación. A continuación, el CPE y los seleccionadores de promesas de los diferentes deportes paralímpicos analizaron estos resultados y determinaron en qué disciplinas se podría aprovechar mejor el potencial de cada participante.

Ya por la tarde, en las diferentes instalaciones de la Ciudad del Deporte, se les dio la oportunidad de practicar aquellas modalidades que mejor pudieran encajar con sus aptitudes: atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, natación, piragüismo, remo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.

Torrent acogió una jornada de deporte adaptado organizada por el CPE, la Fundación Trinidad Alfonso y CaixaBank / CPE

Aprendiendo de grandes referentes

La treintena de jóvenes tuvieron ocasión a lo largo de la jornada de convivir con destacados deportistas paralímpicos como el ciclista Ricardo Ten, ganador de once metales en Juegos; el triatleta Héctor Catalá, subcampeón en la cita de Tokio 2020, y la medallista mundial de atletismo Judith Tortosa, quienes les explicaron su camino hasta el alto nivel y los animaron a convertirse en futuras estrellas.

Apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso

Este ‘Draft Paralímpico’ celebrado en Torrent fue posible gracias a la aportación de la Fundación Trinidad Alfonso, entidad que está concediendo un fuerte apoyo al deporte valenciano desde 2013 y que está presidida por el empresario Juan Roig.

“Desde nuestros orígenes, uno de los grandes ejes de la Fundación ha sido y sigue siendo el fomento del deporte base. Y no sólo por los beneficios que ofrece, sino también para sembrar de cara al futuro, para contribuir a que el niño que a los 6-7 años se enamora de cualquier modalidad pueda convertirse en un gran deportista”, señaló Juan Miguel Gómez, director de la Fundación.

Buscando estrellas

La detección de estos jóvenes se ha realizado a través del programa 'Nuestra Próxima Estrella', una iniciativa del CPE dedicada a la captación de talento joven en toda España que cuenta con el apoyo de CaixaBank. La entidad financiera, además de patrocinar el Plan ADOP y el Equipo de Promesas Paralímpicas de Triatlón, apuesta también por la iniciación en el deporte de los niños y jóvenes con discapacidad para que tal vez puedan llegar a formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuros Juegos.

Según Jaime Casas, director de Instituciones de CaixaBank en la Comunitat Valenciana: “Nuestra Próxima Estrella encaja perfectamente con la estrategia de patrocinios de CaixaBank, que pone el foco en el deporte como motor de transformación social. Este programa, en concreto, nos permite apoyar a jóvenes talentos con discapacidad, acompañarles en su desarrollo y dar visibilidad a historias que merecen ser contadas. Y muchos de ellos vienen acompañados por sus familias, que son, sin duda, su primer equipo, su mayor apoyo y su fuente constante de motivación. A todos vosotros: gracias por estar, por creer, por empujar y por soñar junto a ellos. Este programa también es vuestro.”

Organizado por Relevo Paralímpico

En esta ocasión, la organización de la jornada corrió a cargo de Relevo Paralímpico Comunitat Valenciana, una iniciativa conjunta del gobierno autonómico y el CPE, en coordinación con las federaciones paralímpicas, cuyo objetivo es precisamente la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva, desarrollando paralelamente una estructura inclusiva entre los clubes y entidades deportivas de la Comunitat que permita una continuidad de futuros deportistas a lo largo de los años.

El director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, destacó que “el evento de hoy es especial” porque “para que haya estrellas en el deporte tiene que haber un trabajo previo, primero de atracción, y luego de detección y captación. Hoy estamos poniendo la semilla para una cosecha de futuro porque estoy seguro de que de aquí va a salir algún gran deportista paralímpico”.

Francisco Botía, director del Comité Paralímpico Español, aseguró que “queremos que esta sea la fiesta del deporte paralímpico en la Comunidad Valenciana”. Y dirigiéndose a los chicos y chicas participantes añadió; “Vosotros sois los grandes protagonistas de un proyecto que nos ilusiona, que nos apasiona, porque vosotros sois el futuro del deporte paralímpico en España”.

Para clausurar el acto de bienvenida intervino José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, quien resaltó “la importancia de la colaboración público-privada” en el desarrollo de este tipo de actividades porque “sin esa sinergia el deporte español no sería lo que es”. Y también quiso recordar que “la nueva Ley del Deporte consagra, por primera vez, el deporte como un derecho universal para todas las personas, tengan o no discapacidad”.

En la celebración de esta jornada han colaborado además las federaciones paralímpicas territoriales, el Cermi-Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent y la asociación Apda Aspe y su proyecto Lanzadera deportiva, entre otras entidades.

Compromiso con la diversidad y la inclusión en el deporte

Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que imparte valores que la entidad comparte con la práctica deportiva, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad. Mediante este patrocinio, CaixaBank, patrocinador del CPE colabora activamente a través del programa ADOP, proporcionando becas destinadas directamente a la preparación de los deportistas paralímpicos españoles.

Durante este patrocinio estratégico del deporte adaptado, CaixaBank ha aportado, como valor añadido a su colaboración, la puesta en marcha de campañas de difusión con el objetivo dar a conocer el deporte paralímpico y sus deportistas.