Derrotas de Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira

La jornada de Primera Masculina de Fútbol sala no fue propicia para los equipos de la Comunitat Valenciana que sufrieron sendas derrotas.

VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS 1-0 FAMILY CASH ALZIRA

Un solitario tanto de Álex Fonseca a los 90 segundos le bastó al Viña Albali Valdepeñas para llevarse los tres puntos del encuentro frente al Family Cash Alzira por 1-0. Suficiente botín para seguir enganchado a sus opciones de estar en la Copa de España a costa del conjunto de Braulio Correal, que volvieron a competir frente a un adversario que le saca bastantes posiciones. Su juego no es reflejo de su última posición y aun así les falta puntería en alguna ocasiones. Los vinateros sonríen porque capitalizan su gol y siguen al alza. El Family Cash no pudo confirmar la reacción de la pasada jornada y sufre una nueva derrota.

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA 2-4 ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA

No es el equipo que mejor fútbol sala practica de Primera División, pero sí el más solvente. ElPozo Murcia Costa Cálida arrancó un triunfo de Peñíscola porque no dejó que el Servigroup se le subiera a las barbas. Puso tierra de por medio al descanso con los tantos (golazos) de Marcel y Gadeia para confirmar que su pegada no es casualidad (Edu, inmenso). A la vuelta de vestuarios se niveló el asunto porque los de Santi Valladares apretaron e incluso disminuyeron la ventaja por un disparo de Araya (1-2). Al poco, los charcuteros volvieron a pisar el acelerador hasta el 1-4 (Bebe y Rafa Santos) para evitar cualquier sorpresa. En el último minuto, un canterano murciano como Juanico dispuso desde el punto de penalti el 2-4 definitivo. Es la octava victoria consecutiva de los de Josan González, que mantienen el liderato sin tambalearse.