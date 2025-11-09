El Servigroup Benidorm planta cara al campeón CV Guaguas (1-3)

El Servigroup Benidorm volvió a demostrar que ha llegado a la Superliga Masculina para competir con orgullo y ambición, pese a caer ante el actual campeón, el CV Guaguas, por 1-3 (27-29, 18-25, 25-22, 13-25) en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, que volvió a registrar un magnífico ambiente en plenas Fiestas Mayores Patronales.

La crónica

El conjunto de Adriano Elías Lamb ofreció una excelente imagen frente al todopoderoso equipo canario, que tuvo que emplearse a fondo y recurrir a parte de sus titulares para resolver un encuentro más complicado de lo que preveían. Los benidormenses fueron superiores en el primer y tercer set, y consiguieron ser el primer equipo que arrebata un parcial al Guaguas esta temporada, demostrando un nivel de juego cada vez más sólido y competitivo.

El choque comenzó con un Servigroup Benidorm muy metido en el partido, empujado por su afición y con un alto nivel de intensidad. Los locales llegaron a disfrutar de una ventaja de 24-21, rozando el primer set, pero los errores finales en recepción y el acierto visitante en los momentos decisivos permitieron a Guaguas darle la vuelta al marcador y adjudicarse el parcial por 27-29. El desenlace dejó un sabor amargo para los benidormenses, que habían sido mejores durante buena parte del set.

El segundo set tuvo un guión muy distinto. El conjunto de Sergio Miguel Camarero subió su nivel en saque y bloqueo, aprovechando el bajón anímico local tras el desenlace anterior. Los canarios dominaron el parcial de principio a fin y lo cerraron por 18-25, con un juego más compacto y eficaz.

Pese al marcador adverso, el Servigroup Benidorm no se rindió. Con Juan Contreras entrando por el lesionado Vidoni, el equipo local volvió a desplegar un gran nivel de voleibol, siendo superior a su rival en todas las facetas. Con el público en pie, los de Adriano Lamb controlaron el ritmo y, tras dominar los parciales intermedios (8-6, 16-13, 21-18), cerraron el set por 25-22, convirtiéndose en el primer conjunto que gana un set al campeón esta temporada. El Palau estalló en aplausos, reconociendo el mérito y el carácter competitivo del equipo benidormense.

El cuarto set fue un monólogo del CV Guaguas. Con Miguel Ángel De Amo y Wallyson Bezerra sobre la pista, los canarios mostraron su poderío y no dejaron margen a la sorpresa. Dominando el marcador desde el inicio (3-7, 6-15, 8-18), cerraron el encuentro con un claro 13-25, certificando su tercera victoria consecutiva y manteniendo su condición de líder invicto.

En el plano individual, los máximos anotadores del encuentro fueron Miguel Ángel Martínez, con 18 puntos, y Juan Contreras, con 11, que lideraron el ataque del Servigroup Benidorm; mientras que en el cuadro canario destacaron Jorge Almansa con 18 puntos y Martín Ramos con 14, siendo los principales referentes ofensivos del CV Guaguas.

Valoración

Adriano Elías Lamb, entrenador del Servigroup Benidorm valoraba la derrota de su equipo “Estoy muy orgulloso del equipo. Hemos jugado con intensidad, con ambición y con mucha personalidad ante un rival de enorme calidad. Fuimos mejores en varios tramos del partido y logramos ponerles en apuros. Pese a la derrota, esta actuación nos refuerza mucho. Seguimos creciendo y demostrando que este grupo tiene nivel para competir en la Superliga”.

Sergio Miguel Camarero, entrenador del CV Guaguas: “Ha sido un partido difícil. Benidorm juega muy bien en su cancha, tiene un equipo muy trabajado y nos ha exigido mucho. Veníamos de Atenas tras un largo viaje y sabíamos que iba a ser duro. Conseguimos los tres puntos, que eran importantes, y ahora toca centrarnos en la Champions League”.

A pesar del resultado final, el Servigroup Benidorm salió ovacionado por su afición tras un partido en el que volvió a mostrar competitividad, entrega y una notable evolución colectiva. La afición, una vez más, respondió con una asistencia masiva y un ambiente de gala en el Palau, consolidando a Benidorm como una de las plazas con mayor apoyo de toda la Superliga.

Resultados y clasificación

Resultados y clasificación Superliga Masculina. / RFEVB

Superliga 2 Femenina: El Servigroup Playas de Benidorm vence con autoridad al CDU Atarfe (3-0)

El Servigroup Playas de Benidorm volvió a mostrar su mejor versión ante su afición y se impuso con claridad al CDU Atarfe por 3-0 (25-15, 25-18, 25-19), en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Grupo C de la Superliga 2 Femenina, disputado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm en un ambiente inmejorable, coincidiendo con las Fiestas Mayores Patronales y tras el partido del equipo masculino frente al campeón CV Guaguas.

Las de Noelia Santacreu no dieron opción al conjunto granadino, que apenas pudo inquietar durante el encuentro. Con esta victoria, el Servigroup Playas de Benidorm firma su cuarto triunfo del curso, asciende a la tercera posición con 12 puntos, y se mantiene firme en la zona alta de la tabla, confirmando su gran inicio de temporada.

Resultados y clasificación dle Grupo C de la Superliga 2 Femenina. / RFEVB

El primer set dejó patente la superioridad local. El Servigroup marcó el ritmo desde los primeros compases (8-5, 15-10), con una excelente aportación coral en ataque, destacando las actuaciones de Paula Morón, Marta Ruano y Sofía Gasé. Las benidormenses cerraron el parcial con autoridad (25-15) tras una racha de aciertos en saque y una defensa muy organizada que neutralizó cualquier intento de reacción visitante.

El segundo set comenzó más equilibrado, con Atarfe tratando de mantener el pulso (5-6), pero la mayor contundencia ofensiva de Benidorm, unida a la mejora en bloqueo y la precisión en el saque, volvió a marcar las diferencias (15-12, 21-16). Las locales controlaron el ritmo hasta el final, sellando el parcial por 25-18 tras una gran serie de puntos de Giulia Giannetti y Marta Ruano.

En el tercer set, las de Santacreu mantuvieron la concentración y el nivel competitivo. Con un inicio sólido (8-3, 15-12), las locales impusieron su ataque variado y efectivo, lideradas por una inspirada Yusidey Silie y Paula Morón, que volvió a ser determinante. Pese al esfuerzo visitante, el Servigroup cerró el partido con un contundente 25-19, rubricando un nuevo triunfo sin ceder un solo set.

En el plano individual, Paula Morón y Marta Ruano fueron las máximas anotadoras con 14 puntos cada una, seguida de Sofía Gasé (10). También destacaron el trabajo defensivo de Andrea Expósito, una vez más sobresaliente en recepción (80% positiva), y la eficacia de Yusidey Silie, muy activa en la red.

Por parte del CDU Atarfe, Esmeralda Ramírez fue la más destacada con 13 puntos.

La entrenadora Noelia Santacreu se mostró satisfecha con el rendimiento del equipo: “Ha sido un partido muy completo del grupo. Jugamos con seriedad y confianza desde el primer punto, corrigiendo errores de la semana pasada. El equipo sigue creciendo, se nota en el ritmo, la intensidad y la compenetración. Era una fecha especial y queríamos brindar una victoria a nuestra afición en plenas fiestas patronales”.