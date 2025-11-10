"Este año será de los más difíciles por la igualdad que tiene la Superliga"

Tres jornadas de Superliga han bastado para comprobar el nivel tan parejo que hay en las diferentes zonas de la clasificación. Cuatro equipos continúan invictos después de la primera toma de contacto de la temporada. El Léleman Conqueridor se resistió a perder fuera de casa en otro tie-break que le hace ponerse con siete puntos. Por delante, CV Guaguas, Grupo Herce Soria y Conectabalear CV Manacor siguen sin ceder ni un solo punto.

Paulo Renan Bertassoni, una de las nuevas incorporaciones del Conqueridor, es uno de los que mejor conoce la competición tras su paso por CV Guaguas y Unicaja Costa de Almería en los últimos años. El colocador ha analizado los primeros compases de una temporada que será muy complicada. “Este año va a ser uno de los más difíciles por la igualdad que hay en todos los equipos de Superliga. Desde mi primer año hasta hoy no he encontrado un campeonato tan duro como lo será esta temporada. Cada vez encuentras más competencia y eso se ve en la clasificación”.

Leleman Conqueridor contra San Roque 2 1 (1) / Léleman Conqueridor

El nuevo colocador considera que “hay uno o dos equipos que pueden estar un poco más fuertes” pero que “será un campeonato en el que los detalles te pueden hacer perder cualquier partido”. El equipo ha logrado sumar tres victorias pero se ha dejado algunos puntos en partidos que considera como un aprendizaje. “Creo que podemos jugar teniendo más constancia. Los partidos siempre tienen altibajos y si conseguimos mantener el nivel de concentración quizá esos partidos los podríamos haber ganado 3-0 o 3-1 y volver con los tres puntos, pero cada jornada es una historia muy diferente”.

El Léleman Conqueridor de momento continúa transmitiendo buenas sensaciones con pleno de victorias y sin perder la cara a partidos que se ponen muy en contra. El debut contra UC3M Leganés terminó con los valencianos remontando un 2-0. Mientras que ante Cisneros La Laguna el equipo sufrió la ausencia en dos set de Pernambuco y consiguió sacar a flote un partido que se había girado.

Hasta la fecha el partido más sólido ha sido en casa con un contundente 3-0 ante Bus Leader San Roque. Este fin de semana el equipo vuelve a casa, vuelve a Nou Moles para recibir a un peligroso CV Melilla. Los de Abdelkader Salim tan solo han logrado una victoria ante el recién ascendido Servigroup Playas de Benidorm. No obstante, se ha tenido que enfrentar en casa a dos de los mejores equipos de la Superliga: CV Guaguas y Conectabalear CV Manacor. El partido se podrá vivir el 15 de noviembre en el Pabellón de Nou Moles a partir de las 19:00 horas y el club ya ha puesto las entradas a la venta.