David Cantero, imparable, logra otra plata en la Copa del Mundo

El trialteta valenciano David Cantero sigue imparable y acumulando éxitos internacionales. El de Aldaia volvió a subir al podio por segundo fin de semana consecutivo en una prueba de la Copa del Mundo, esta vez en San Pedro de la Paz, Chile. El triatleta del Proyecto FER se alzaba con la medalla de plata sumando así su sexto podio en una prueba de la Copa del Mundo. Tan sólo una semana antes, también en Chile, Cantero había cosechado el bronce, en esa ocasión en la prueba celebrada en Viña del Mar. Esta vez, el de Aldaia sube un escalón más tras finalizar segundo en San Pedro de la Paz.

Duelo con Messias

Sólo el brasileño Manoel Messias que repitió triunfo tras ganar en Viña del Mar, superó a Cantero. España completó una gran jornada ya que el tercer escalón del podio fue para Sergio Baxter Cabrera tercero, completando un podio de lujo. Una vez más el valenciano fue de menos a más recuperando tiempo en el segmento del ciclismo y destacándose junto a Messias en el de carrera a pie. El sentenció el triunfo a falta de 500 metros para el final de la carrera a pie. Su cambio de ritmo le permitió llevarse la victoria por delante de David Cantero y Sergio Baxter, que llegaron a cinco y ocho segundos, respectivamente.

Con la plata en San Pedro de la Paz, David Cantero suma su sexto podio en Capas sel Mundo. Con anterioridad, había obtenido el bronce en Viña del Mar, sendos oros en las Copas del Mundo de Valencia de 2023 y 2024, y sendas platas en Tánger, en 2023, y en Tongyeong, Corea del Sur, en 2024.

David Cantero, tras entrar en meta / Federación Española de Triatlón

Un 2025 brillante para el de Aldaia

Esta temporada, además David Cantero lograba la medalla de plata en las Finales de las Series Mundiales de Triatlón y tras finalizaba quinto en el Mundial sumar seis top-10 en las seis Series Mundiales afrontadas en 2025: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai, y, sobre todo, segundo y medalla de plata en Australia, en la gran final del curso.

Victoria española en categoría femenina

En categoría femenina, la extremeña Miriam Casillas logró una histórica victoria para el triatlón español. Casillas consiguió a sus 33 años la primera victoria de su carrera en la Copa del Mundo de triatlón. La pacense, olímpica en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, precedió en la meta a la luxemburguesa Jenne Lehair y a la canadiense Sophia Howell, mientras que las también españolas Marta Pintanel y Sara Guerrero fueron cuarta y sexta, respectivamente. La española, que había sido cuarta en Viña del Mar, se impuso con un crono de 1h01:03, con siete segundos de ventaja sobre Lehair, que rebasó a Howell a cien metros de la llegada también lastrada por una penalización.