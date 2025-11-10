El recientemente inaugurado GSIC Testing Lab, impulsado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València a través de València Innovation Capital, ha organizado en La Harinera un encuentro entre las Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana con el objetivo de acompañarlas en su transición tecnológica.

La iniciativa se ha enmarcado en el Plan de Modernización y Digitalización de las Federaciones Deportivas impulsado por la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Deportes. Este plan incluye acciones de formación y la elaboración de un mapa de madurez tecnológica con el objetivo de acompañar a las federaciones en la incorporación progresiva de soluciones innovadoras.

En esta línea, València Innovation Capital ha promovido el encuentro para facilitar el acceso de las federaciones a tecnologías emergentes aplicadas al deporte, el entrenamiento y la salud, y para conectar sus necesidades reales con el ecosistema de innovación.

Durante la jornada se han presentado varios proyectos actualmente en desarrollo dentro del GSIC Testing Lab, un espacio de innovación impulsado por el Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft, donde startups y empresas están poniendo a prueba soluciones destinadas a transformar la experiencia deportiva, tanto dentro como fuera de la competición.

El GSIC Testing Lab impulsa la adopción de tecnologías deportivas entre las Federaciones de la Comunitat Valenciana. / GSIC Testing Lab

Autoridades presentes

El encuentro ha sido inaugurado por David Rosa, director de València Innovation Capital, quien ha destacado la importancia de que el sector deportivo participe activamente en la innovación para mejorar la eficiencia, ofrecer mejores experiencias a los deportistas y fortalecer su capacidad de crecimiento.

A continuación, ha intervenido Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, quien ha subrayado el compromiso del gobierno autonómico con la modernización y profesionalización del deporte federado.

Por su parte, Juan Fuentes, director del GSIC Testing Lab, ha explicado el funcionamiento del laboratorio y los procesos de testeo y validación que ofrece a entidades y organizaciones del sector.

Presencia federativa

La sesión ha reunido a personal técnico y directivo de diversas federaciones deportivas con el fin de conocer de primera mano estas tecnologías y explorar oportunidades de aplicación adaptadas a cada disciplina. Entre las federaciones deportivas se encontraban la de kárate, pilota valenciana, triatlón, vela, espeleología, deportes de montaña y escalada, patinaje, baloncesto, balonmano, actividades subacuáticas, atletismo, deportes aéreos, hockey, tiro con arco, hípica, voleibol, tenis y deportes adaptados, que han conocido de primera mano las soluciones tecnológicas presentadas y han compartido sus necesidades y líneas de trabajo actuales.

La jornada ha concluido con una visita a las instalaciones del GSIC Testing Lab, ubicadas en el mismo edificio de La Harinera. Con esta iniciativa, València Innovation Capital y la Generalitat Valenciana han reforzado su apuesta por conectar deporte e innovación, impulsando la competitividad y el desarrollo sostenible del sector deportivo en la Comunitat Valenciana.