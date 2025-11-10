La Pobla de Vallbona entrega la Medalla de Oro a la gimnasta Mireia Martínez

El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona vivió un momento histórico con la entrega de la primera Medalla de Oro del municipio, otorgada a la destacada deportista poblana Mireia Martínez. El pasado viernes 7 de noviembre se celebró un pleno extraordinario para aprobar la entrega de esta alta distinción, una propuesta que fue ratificada por unanimidad de todos los grupos políticos, reconociendo así la trayectoria, el esfuerzo y los éxitos internacionales de la joven gimnasta.

Entrega de la medalla

Durante el acto, en el que participaron numerosos familiares, vecinos y autoridades, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, hizo entrega de esta Medalla de Oro de la localidad y destacó el trabajo y la dedicación de Mireia, que han llevado el nombre de la Pobla por todo el mundo, subrayando que este orgullo colectivo se materializa en un merecido reconocimiento y que sirve como ejemplo para las futuras generaciones de deportistas del municipio.

El alcalde, Abel Martí, entregó la Medalla a Mireia Martínez / SD

Del mismo modo, Martí señaló: “es un honor inmenso entregar por primera vez la máxima distinción del municipio a una deportista de reconocido prestigio”. “El pueblo está a su lado, y ella siempre llevará un trozo de La Pobla en su vida. Este reconocimiento refleja el orgullo que sentimos todos, y transmite un mensaje claro: el trabajo constante, la dedicación y la perseverancia conducen a grandes logros”, añadió.

La Medalla de Oro de La Pobla de Vallbona / SD

Mireia Martínez mostró su agradecimiento

Por su parte, Mireia Martinez, aseguró: “para mí es un orgullo ver que todo mi esfuerzo es reconocido y que todo el pueblo de La Pobla se une en este momento. Un logro que reconoce todo el trabajo que hay detrás, muchas horas de entrenamiento, caídas y lágrimas, pero sobre todo motivación para seguir avanzando. Recibir este reconocimiento es un orgullo y una alegría muy grande”.

Una trayectoria de éxito

Mireia, con tan solo 20 años, se ha destacado en el mundo de la gimnasia rítmica gracias a una trayectoria excepcional. Ha logrado cinco medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica (2022 y 2023) y cinco medallas en el Campeonato Europeo (2022-2024).

Además, ha subido al podio en varias etapas de la Copa del Mundo, destacando la de Bakú 2024, donde obtuvo el primer puesto en el concurso general y el segundo puesto en la rutina de tres cintas y dos pelotas. Mireia también ha llevado el nombre de La Pobla de Vallbona a nivel internacional, participando con la Selección Nacional Española de Gimnasia Rítmica en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el equipo ocupó el décimo lugar en la prueba de grupos.