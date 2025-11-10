Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga Masculina: Zalgiris Kaunas 86 – 77 Valencia Basket. La defensa del Zalgiris se le atraganta al Valencia Basket.

Liga ACB: Covirán Granada 85 - 79 Valencia Basket. Un desconocido Valencia Basket cae ante el colista.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Melilla Ciudad del Deporte 79 – 90 HLA Alicante.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Bueno Arenas Albacete Basket 83 - 80 Maderas Sorlí Benicarló, sábado 8 de noviembre, 19:00 horas.

Homs U.E. Mataró 79 - 75 Proinbeni UPB Gandía, sábado 8 de noviembre, 19:00 horas.

Class Basket Sant Antoni 90 - 93 Club Esportiu Bàsque Llíria, , sábado 8 de noviembre, 19:30 horas.

OCA Global CB Salou 97 - 106 Amics Castelló, domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: En el Grupo EA: Topsurface NB Paterna 59 - 65 Bauhaus Godella; C.B. Puerto Sagunto 95 - 75 CB Jovens Almàssera; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 69 - 85 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; Cemalu Aldaia 76 – 66 Amics Castelló B; CB Morvedre 70 – 77 Socage Jovens L’Eliana; Picken Claret 65 – 87 Fundació Caixa Rural Vila-real; The Fitzgerald El Pilar 101 - 92 BC Peñíscola.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Velabasket CB Sueca 101 - 81 CBI Elche; Personalhome Adesavi 66 - 64 Eset Ontinet; Decprocon Carolinas 58 –70 Servigroup Benidorm; Rigalli Alginet 70 - 63 CMG Hidráulica NB Torrent; C.A. Montemar 79 – 73 Maristas Valencia; C.B. Estudiantes Cartagena 95 – 65 Lucentum Alicante.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A.

Resultados, Grupo A. / FBCV

Así va la clasificación.

Grupo B.

Resultados, Grupo B. / FBCV

Así va la clasificación.

Liga Endesa Femenina: Kutxabank Araski 56 - 77 Valencia Basket. Las pívots taronja dominan al Araski en una trabajada victoria.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordá de Paterna NB 60 – 80 Melilla Ciudad del Deporte La Salle; Celta Fenxa Zorka 61 - 45 Fustecma NBF Castelló.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: Hierros Díaz Extremadura Miral 68 - 54 Picken Claret.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood:

Grupo A.

Resultados, Grupo A. / FBCV

Así va la clasificación.

Grupo B.

Resultados, Grupo B. / FBCV

Así va la clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: El Horneo EÓN Alicante 34 - 24 Frigoríficos del Morrazo.

Así va la clasificación.

EHF European Cup Women: El Atticgo Elche se impone en Skopje (19‑25) y sella la eliminatoria

El Atticgo Elche toma ventaja en Europa tras imponerse al Gjorche Petrov (19-16)

Liga Guerreras Iberdrola: el Mecalia Atlético Guardés – Atticgo Elche se aplaza hasta el miércoles 12 de noviembre a las 21:00 horas. Rocasa Gran Canaria 26 - 24 Elda Prestigio; Balonmano Morvedre 24 - 25 Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Lanzarote Puerto del Carmen 25 - 25 Grupo USA Handbol Mislata.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: El Trops Málaga – Fertiberia Puerto Sagunto se aplaza hasta el 10 de diciembre por compromisos internacionales del entrenador del club andaluz con el combinado nacional absoluto de balonmano playa . Fundación Agustinos Alicante 36 - 33 UBU San Pablo Burgos 2031, encuentro de alto voltaje que enfrentaba a dos de los equipos más en forma de la División de Honor Plata ; Servigroup Benidorm 31 - 35 Attica 21 Hotels OAR Coruña.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Balonmano Almassora 32 – 23 Mubak BM. La Roca; Atticgo Elche 18 - 31 Handbol Onda; Levante UDBM Marni 28 –23 Fundació Hadbol Sant Vicenç .

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E.

Resultados del Grupo E. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila 40 - 21 Cajasol Real Ciencias Sevilla. El equipo vilero se sitúa tercero en la clasificación tras demostrar una enorme solidez en el Pantano. Los errores y el acierto de los andaluces en los primeros minutos llevó a un preocupante marcador de 5-21, pero a partir de ese momento el Huesitos se puso serio y con dos ensayos consecutivos de Emiliano Gómez el encuentro fue cambiando de signo. La intensidad del equipo de Falu Quirelli no dejaba al Ciencias Sevilla realizar su juego habitual y poco a poco el marcador se fue apretando. Un ensayo de Di Prima puso por primera vez al Huesitos por delante (24-21) no permitiendo que su rival sumara de ninguna manera. Apoyado por el numeroso público, el conjunto vilero sentenció el partido con los ensayos de Lucas Melian, Álvaro Vílchez y Asier Redondo para llegar al parón liguero con una inmensa sonrisa y con los mejores en la clasificación.

Homenaje a los afectados por la DANA. / CR LA VILA

Así va la clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Valencia RC 17- 44 CR Sant Cugat; Recoletas Salud Fénix 33 -27 FibraValencia Les Abelles .

Así va la clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Turia 43 - 12 Eibar Rugby Taldea.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm 1 -3 CV Guaguas; Cisneros La Laguna 2 – 3 Léleman Conqueridor Valencia.

El Servigroup Benidorm volvió a demostrar que ha llegado a la Superliga Masculina para competir con orgullo y ambición, pese a caer ante el actual campeón, el CV Guaguas, por 1-3 (27-29, 18-25, 25-22, 13-25) en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, que volvió a registrar un magnífico ambiente en plenas Fiestas Mayores Patronales.

El conjunto de Adriano Elías Lamb ofreció una excelente imagen frente al todopoderoso equipo canario, que tuvo que emplearse a fondo y recurrir a parte de sus titulares para resolver un encuentro más complicado de lo que preveían. Los benidormenses fueron superiores en el primer y tercer set, y consiguieron ser el primer equipo que arrebata un parcial al Guaguas esta temporada, demostrando un nivel de juego cada vez más sólido y competitivo.

Léleman Conqueridor rescata otro tie-break a domicilio.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: UBE L'Illa Grau 0 - 3 Barça Voleibol; CV Mediterráneo Castellón 0 - 3 Arona Spring in Motion y Cisneros La Laguna 3 - CV GEMAVI Vinaròs.

En el Grupo C: Conqueridor Valencia 2 - 3 Almendralejo Extremadura; CDE Parla Vóley 0 - 3 Familycash Xátiva Voleibol y Club Voleibol Almoradí 3 - 0 AD Voleibol Rivas.

El Familycash Xàtiva voleibol de superliga2 ganó en Parla (Madrid) por 0-3 (15-25/23-25/21-25). Los de Borja Reyes y Daniel Mata hicieron los deberes y consiguieron una victoria trabajada frente al CV Parla, obteniendo los tres puntos en juego para escalar puestos en la clasificación. Pablo Pérez (20) y Héctor Sala (15) fueron los máximos anotadores del conjunto valenciano.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: JS Hotels Cide Palma 3 - 0 Grau Élite Cementos.

En el Grupo C: Grupo Renovak CV Sant Joan 1 - 3 Universidad de Granada; Servigroup Playas Benidorm 3 - 0 CDU Atarfe y Mairena Vóley club 2 - 3 CV Paterna Liceo.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C

Resultados y clasificación. / RFEVB

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. UCAM Torrejón 0 - 3 Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva regresó de Torrejón de Ardoz (Madrid) con los tres puntos en juego en su haber, después de dominar el encuentro disputado el pasado sábado en el pabellón José Antonio Paraíso. Un conjunto local muy luchador, al que ciertamente le faltó regularidad.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Grupo 1, Universitat d’Alacant Atlético San Vicente 3 –2 Vallés Esportiu.

Así está la clasificación.

Grupo 2: CD Giner de los Ríos 3 - 4 SPV; RH Privé Benalmádena 2 – 3 CH Carpesa.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: Club Hockey Madrid Las Rozas 0 –0 CD Giner de los Ríos; Pozuelo 1 – 0 CH Xaloc.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: Vallés Esportiu 2 - 1 Universitat d'Alacant Atlético San Vicente; HC Sant Cugat 1 –2 Valencia CH .

Así va la clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola 2 - 4 ElPozo Murcia Costa Cálida; Viña Albali Valdepeñas 1 - 0 Family Cash Alzira.

Derrotas de Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira

Así va la clasificación.

Segunda División: Avanza Jaén Paraíso Interior 4 - 6 Levante UDFS

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón 1 - 1 FS Sabadell.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, Club Unión Deportiva Loeches 2- 3 FS Picassent .

Así va la clasificación.

En el Grupo 3: CE Futsal Gestoría Luis Mataró 8 -1 Canet FS ; Industrias Santa Coloma 4 - 9 Ye Faky FS; CFS Bisontes de Castellón 2 - 4 Hospitalet Bellsport; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar 2 - 2 Nunsys El Pilar.

Así va la clasificación.

Grupo 4: Supraglass Unión Tres Cantos FS 7 - 3 CD Sporting La Nucía

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación Grupo A.

Otros eventos deportivos

- Pilota valenciana : La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall Pro1. Montaner i Seve remunten quatre jocs per a guanyar la Copa Caixa Popular de raspall 2025

- Motor : El 31 Rallye de La Nucía- Trofeo Costa Blanca. Javier Pardo gana el 31 Rallye La Nucía y se proclama subcampeón de la temporada

- Polideportivo : El Comité Paralímpico, la Fundación Trinidad Alfonso y CaixaBank organizaron con éxito una jornada de 'captación' de talentos

-Tenis: Del 7 al 9 de noviembre, la playa de la Malvarrosa acogió la cuarta edición del Open de Beach Tennis con la celebración de las competiciones de dobles masculinos y femeninos, SuperTie Mixto y el torneo amateur.

- Atletismo : XI Carrera Solidaria ‘Con otra Mirada’ en Sagunto (Valencia).

La Marató dels Dements (42,5km +3808m) y la Mitja dels Dements d'Aín (22,5km y +2007m) se celebraron en Eslida y Aín (Serra d'Espadà) el 8 y 9 de noviembre.

La Mitja Marató Ciutat de Gandia 2025 y 10K Ciutat de Gandia se celebraron el domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 9:30 horas desde el Passeig Marítim Neptú de la Playa de Gandia. Organiza: C.C.El Garbí.

VII Gran Carrera del Mediterráneo 21K / Alicante - Alicante/Alacant. Ruta / Internacional / Organizó: C.A.Montemar.

- Juegos de Combate : Campeonato de España de Judo de Federaciones Autonómicas por Equipos mixtos se disputó el domingo 9 de noviembre, en el Pabellón Muixara de La Nucía. de 10:00 a 13:30 horas. Sandra Sánchez, oro en Tokio: "De La Nucia van a salir muchos medallistas más"

Del 7 al 16 de noviembre de 2025, La Nucía , Alicante acogerá los I Juegos de Combate ADESP, que reunirán diferentes disciplinas en distintas fechas. Consulta el programa.

- Béisbol : Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de Béisbol Sub-22 en Gandia. La Comunidad Valenciana seproclamó campeona del Campeonato de España Sub-22 tras batir a Cataluña por 8 carreras a 4 en la gran final.