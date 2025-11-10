Valencia arranca su camino hacia SPORTCITIES con el festival urbano de la Liga LBR

Este domingo 9 de noviembre, el circuito Pumptrack de Benimàmet vivió una jornada festiva para disfrutar en familia con la celebración del Valencia Sportcities Festival, un evento promovido por SPORTCITIES y organizado por la Liga LBR Pumptruck, con la colaboración de la Fundación Esportiva Municipal de Valencia.

Esta última cita de la Liga LBR fue un evento abierto a participantes de todas las edades —desde los 2 hasta los 82 años— en modalidades de bicicletas, patinetes, scooters y rollers. El circuito, situado junto al CEIP de Benimàmet, ofrece un recorrido de curvas y saltos perfectamente diseñado para la práctica segura y divertida de deportes sobre ruedas. La jornada combinó entrenamientos, competición y un ambiente familiar con la entrega final de trofeos.

Todo ello en un entorno festivo con música y animación y concebido por los organizadores como "un día diferente en la ciudad" y que fue la antesala perfecta al salón profesional de instalaciones deportivas SPORTCITIES Expo&Summit, que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre en Feria Valencia.

“La Liga LBR no es solo una competición, es una forma de acercar el deporte urbano a todos los públicos, desde los más pequeños a los más veteranos. En Benimàmet pudimos vivir una gran fiesta del deporte, donde cada giro en el pumptruck será una celebración de la diversidad, la inclusión y la pasión por rodar juntos”, asegura José Luis Valero, organizador de la Liga LBR Pumptrack.

Por su parte, Raúl Calleja, director de SPORTCITIES, define el Valencia Sportcities Festival como un "reflejo de lo que queremos construir: ciudades vivas, activas y con espacios para que las personas se encuentren a través del deporte". Calleja además considera que este encuentro en Benimàmet "fue solo el comienzo de todo lo que vamos a compartir en SPORTCITIES Expo&Summit los días 19 y 20 de noviembre".

SPORTCITIES Expo&Summit: Una apuesta por las ciudades activas

El Valencia Sportcities Festival se enmarca dentro de un enfoque estratégico de ciudad que entiende el deporte como herramienta clave para la transformación urbana, la cohesión social y el bienestar colectivo.

Cartel del SPORTCITIES FESTIVAL de Benimamet / SPORTCITIES

No se trató únicamente de una jornada lúdica: es el preámbulo de SPORTCITIES Summit & Expo, el mayor Summit de la Península Ibérica sobre innovación, infraestructuras, tecnología y soluciones para instalaciones deportivas y ciudades activas.

Con el foco en SPORTCITIES del 19-20 de noviembre

Dos jornadas diseñadas para profesionales, responsables municipales, instituciones, empresas del deporte y ciudadanía comprometida que tendrá lugar en Feria Valencia los días 19 y 20 de noviembre. En este espacio se abordarán políticas urbanas, innovación, deporte, salud pública y ciudad activa.

Con el Valencia Sportcities Festival, SPORTCITIES Expo&Summit reafirma su compromiso con la promoción del deporte accesible, inclusivo y divertido, y con la creación de espacios públicos donde la movilidad sostenible y la actividad física vayan de la mano.