El valenciano Ander Martín, subcampeón del mundo de Beach Sprint, nuevo deporte olímpico en Los Ángeles 2028

Entre las novedades en el programa olímpico de Los Ángeles 2028 destaca la inclusión de un nuevo deporte, el 'beach sprint' una espectacular modalidad que combina carrera al sprint en la arena con remo. Y el gran dominador en España y uno de los máximos especialistas del mundo de esta nueva disciplina es un alicantino de Torrevieja, Ander Martín, integrante del Proyecto FER. Así lo demostraba de nuevo este fin de semana en localidad turca de Manavgat donde Martín se proclamaba subcampeón del mundo añadiendo una nueva plata a su palmarés. Un subcampeonato del mundo que llega apenas un mes después de que el deportista de Torrevieja y miembro del RCN de Torrevieja, se colgase también la plata en el Campeonato de Europa. Con este doblete, Ander Martín se confirma con la gran esperanza española de cara a los Juegos de Los Ángeles en Beach Sprint. En categoría sub'19 el alicantino Nacho Ramón-Borja García (oro) y la valenciana Carmen Jarabo (plata), completaron una gran actuación valenciana.

Captura / SD

Feliz con esta nueva medalla

En declaraciones al Proyecto FER, Ander Martín valoraba así la medalla de plata lograda en Turquía: “Estoy muy feliz. Obviamente, siempre quieres el oro, pero obtener sendas platas en los dos grandes eventos del año es algo enorme. Además, la sensación que me ha dejado esta plata en el Mundial es claramente mejor que la experimentada con la plata alcanzada en el Campeonato de Europa. Tras esa medalla en el Europeo, noté mucha más atención y seguimiento. Más expectación en torno a mi figura. Es decir, en las últimas semanas, me he enfrentado a un escenario desconocido y de cierta tensión, de más presión. Por ello, aunque el objetivo era el oro, haber competido tan bien en el Mundial me refuerza, me reafirma y me demuestra que voy por el camino correcto”, comenta Ander, quien añade: “A la temporada, le pongo un 8,5. Ha sido un curso muy completo. He mejorado en lo físico, en lo técnico y, sobre todo, en lo mental. Estoy muy satisfecho con la progresión y la regularidad que he mostrado durante este 2025".

Siempre entre los mejores

En las series preliminares, Ander Martín obtuvo el cuarto mejor tiempo de los 37 participantes. Ya en el tramo definitivo y decisivo de la competición, el remero de Torrevieja superó al turco Aydin en los cuartos de final, ganó al alemán Wolff en la semifinal y perdió en la lucha por el título ante el estadounidense Christopher Bak. “Con total sinceridad, he de decir que mi final fue la semifinal. El alemán Wolff es un rival durísimo. Sólo hay que echar un vistazo a las velocidades del GPS. Me obligó a llegar a mi límite físico, a exprimirme, a quedarme sin energías. Por ello, nada más empezar la final, mi cuerpo me dijo que no. Quería, pero no podía. Pese a todo, como he dicho anteriormente, una medalla de plata en un Mundial es una gran alegría. Buscaré el oro en el Europeo y en el Mundial de 2026”, apunta el embajador FER, “muy contento, además, por contribuir a que este deporte tenga más visibilidad. Ojalá, la gente se enganche a este deporte”, señala Ander Martín.

Tres veces campeón del mundo

El alicantino, plata en el Europeo disputado en este mismo escenario el pasado octubre y que buscaba su cuarta corona mundial, se colgaba la plata tras caer ante el intratable estadounidense Christopher Bak (2:33.82 y 3:00.77), que acumula así tres entorchados intercontinentales. Para alcanzar la final, Ander Martín había superado en los cuartos al representante de Turquía y en semis al de Alemania, en este caso favorecido por una caída de su oponente en la carrera.

Protagonismo alicantino también en sub'19

En categoría sub'19 otros dos alicantinos subían al podio. Nacho Ramón-Borja García (Club de Mar Clot de L’illot El Campello), que se proclamaba campeón mundial en solo sub19 mientras la valenciana Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante) se colgaba la plata en el doble femenino.

Nacho Ramón-Borja García / Federación Española de Remo

Nacho Ramón-Borja García lograba el mejor tiempo en los time trials y que en octavos superaba al representante de Suiza, derrotaba en su estreno en la penúltima jornada en cuartos a Portugal para hacer posteriormente lo mismo en semifinales con el de Italia. Ya en la final, se deshacía del alemán Felix Krones con una cómoda renta de siete segundos (2:29.95 y 2:36.21) para proporcionar al equipo español su primer oro en la cita que se está disputando desde el pasado jueves en localidad turca de Manavgat.

En categoría femenina el protagonismo recaía en el doble femenino de Marta Paradas (Real Club Mediterráneo de Málaga) y Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante), que se proclamaban subcampeonas mundiales de la categoría sub19 después de ceder en la gran final ante las representantes alemanas. La dupla española, que el pasado fin de semana se colgaba el oro en la Copa de la Juventud beach sprint celebrada en La Línea de la Concepción (Cádiz), aprovechó su buen momento de forma. En la primera eliminatoria, la andaluza y la alicantina superaron a Ucrania, haciendo lo propio en las semifinales con Gran Bretaña para asegurarse la medalla, finalmente de plata ante Alemania.

Carmen Jarabo y Marta Paradas, plata en sub'19 / Federación Española de Remo

España, en lo más alto del medallero

Con un balance de un oro y tres platas, y aunque no ha podido igualar los seis metales (un oro, tres platas y dos bronces) del año pasado en Génova (Italia), la selección española de beach sprint despide el Mundial de remo beach sprint compartiendo podio virtual en el medallero por países con Alemania (dos oros y tres platas) y Estados Unidos (dos oros y una plata).