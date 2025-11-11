Castellón será la sede del Campeonato de España de Profesionales de golf

Por segunda vez en su historia, el recorrido castellonense de Mediterráneo Golf ejercerá de sede de la 79ª edición del Campeonato de España de Profesionales Masculino. La primera ocasión fue en 1981, cuando venció el madrileño Antonio Garrido tras imponerse por dos golpes de ventaja al dúo formado por Manuel Ballesteros y Manuel Piñero. Ahora, 44 años años más tarde, entre el 20 y 23 de noviembre, Castellón, cuna de Sergio García, volverá a albergar este torneo.

El legado de la competición

La primera edición del prestigioso torneo tuvo lugar en 1942 y, desde entonces, se ha celebrado de forma ininterrumpida, a excepción de cuatro años en los que no se llevó a cabo (1944, 1947, 1948 y 1952). Allí se han citado a lo largo de la historia los grandes nombres del mundo del golf español, como Severiano Ballesteros o Miguel Ángel Jiménez, los cuales dejaron su sello en la historia del deporte.

Los grandes golfistas que han sellado su nombre

El propio Ballesteros ganó por primera vez el torneo en 1985 y, además, lo hizo en su ciudad de nacimiento, Pedreña. Allí, 'Seve' superó en un play off inolvidable a José María Olazábal. Posteriormente, el cántabro volvería a coronarse en 1987. No obstante, el golfista que más veces ha conquistado el torneo es Ángel Miguel, que lo ha hecho en seis ocasiones entre las décadas de los cincuenta y los sesenta. Por su parte, en los últimos años ha destacado el nombre de Miguel Ángel Jiménez, que alzó el trofeo en cuatro ocasiones en los últimos veinticinco años.

Michael Jordan, con Severiano Ballesteros en el campo de golf de El Saler en 2004 / F. Calabuig

La jornada de Pro Am tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, mientras que la de entrenamiento se efectuará el martes 18 de noviembre. En caso de precisarse de la celebración de una ronda previa clasificatoria, tal y como ha ocurrido en ediciones precedentes, esta se llevaría a cabo el lunes 17 de noviembre.