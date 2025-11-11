Mediterranean Epic Triathlon abre inscripciones el 17 de noviembre para su quinta edición

El próximo 17 de noviembre a las 19:00 horas se abren las inscripciones para la V edición del Mediterranean Epic Triathlon, que se celebrará los días 30 y 31 de mayo de 2026 en Oropesa del Mar. El evento, consolidado ya como una de las grandes citas del triatlón nacional, volverá a ofrecer un fin de semana lleno de emoción, deporte y ambiente festivo junto al mar Mediterráneo.

Por ello, Mediterranean Epic Triathlon ofrecerá un precio promocional especial de lanzamiento de inscripciones, válido hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre. La distancia Full tendrá un precio de 229 € durante las primeras horas, que pasará a 295 € durante el primer tramo que se mantendrá hasta el 31 de enero de 2026.

La distancia Full contará además con un total de 6.000 euros en premios en metálicoen partes iguales entre los atletas masculinos y las atletas femeninas. Esta es la manera de reafirmar el compromiso del MediterraneanEpic Triathlon con la igualdad en el deporte.

¿Cuánto cuesta?

En la modalidad Half, el precio de lanzamiento será de 159 €, que ascenderá a 179 € en el primer tramo. Por su parte, la distancia Olímpica costará 70 € en el día de apertura y 75 € posteriormente, mientras que la Sprint tendrá una tarifa promocional de 50 €, que subirá a 55 € en el siguiente periodo. En cuanto a las modalidades Aquabike, el Full tendrá una tarifa única de 199 €, y el Half, de 159 €.

Oropesa del Mar volverá a acoger la V edición de la Mediterranean Epic Triathlon el 30 y 31 de mayo de 2026. / Mediterranean Epic Triathlon

Con el objetivo de fomentar la participación colectiva y reforzar el espíritu de equipo, la organización mantiene su programa de descuentos para clubes. Esta acción convierte el evento en una auténtica fiesta del triatlón. Los clubes que inscriban 10 participantes obtendrán un 10 % de descuento sobre el precio de la inscripción final, los que inscriban 15 deportistas disfrutarán de un 15 % de descuento, y aquellos que reúnan 20 o más inscritos accederán a un 20% de descuento.