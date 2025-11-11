La Fundación Trinidad Alfonso apoya a los clubes de élite de la Comunitat de l'Esport

El Pabellón Municipal de Alcoi ha sido el escenario elegido por la Fundación Trinidad Alfonso para celebrar este martes 11 de noviembre el ya tradicional encuentro con los clubes de la Comunitat Valenciana a los que respalda a través de su programa de promoción del deporte valenciano, 'Comunitat de Equipos'. La entidad que preside Juan Roig apoya económicamente, además de dar visibilidad, asesoramiento y ayuda en otras muchas facetas, a un total de 10 clubes de élite esta temporada 2025-2026.

Juan Miguel Gómez ejerció de anfitrión

En un acto que estuvo presidido por el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, se dieron cita representantes de los diez clubes que esta temporada se beneficiarán del programa. También asistieron representantes de las directivas de cada uno de los clubes. En total esta temporada están representadas cuatro modalidades deportivas: balonmano, rugby, hockey y voleibol, y abarca tanto a equipos masculinos como femeninos.

Diez clubes de cuatro deportes

Los clubes que se benefician esta temporada del apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso a través del Programa Comunitat de Equipos son El CBM Elche, el Elda Prestigio, el Balonmano Morvedre, el EÓN Alicante y el BM Benidorm, de balonmano; El Conqueridor Valencia y el CV Playas de Benidorm, de voleibol; el Club Rugby La Vila y Les Abelles de rugby, y el PAS Alcoy de Hockey Patines. Todos ellos representan a la Comunitat Valenciana, la Comunitat de l'Esport, en las máximas competiciones nacionales y tres de ellos, el CBM Elche, el PAS Alcoy y el Conqueridor Valencia juegan competiciones europeas esta temporada.

Apoyo a los clubes de élite

El objetivo del Programa Comunitat de Equipos es impulsar el progreso de los clubes de élite de la Comunitat Valenciana ayudándoles a conseguir sus objetivos, que pasan desde la consolidación en la máxima categoría a la disputa de competiciones europeas o a la conquista de títulos.

El programa se ha consolidado desde su nacimiento en 2020 cuando lo puso en marcha la Fundación Trinidad Alfonso para reactivar e impulsar el regreso a la actividad de los clubes tras la pandemia. En ese momento fue clave para la supervivencia y reactivación de muchos de los clubes valencianos. La Fundación Trinidad Alfonso ha contribuido todos estos años mejorando instalaciones, apoyando económicamente y dando visibilidad a los clubes. En total, en sus cinco años de existencia, se han beneficiado de este Programa, que cumple ya su sexta temporada, un total de 55 clubes de toda la Comunitat Valenciana.

El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, se dirigió a todos los asistentes para reiterarles el apoyo de la entidad valenciana y animándoles a luchar por cumplir sus sueños y sus objetivos en una temporada repleta de retos para todos ellos. Gómez, que agradeció a todos los clubes su asistencia, recordó los orígenes de un Programa que esta temporada emprende un nuevo rumbo: "Empezamos en 2020 con más de 40 clubes con un objetivo muy claro que era mantener el tejido deportivo tras la pandemia pero esto tenía una fecha de caducidad tal y como estaba concebido. Esta temporada como ya os avisamos, la concepción del Programa iba a ser diferente, ya que nos hemos querido centrar en los clubes que estáis en las máximas categorías aunque cada uno con objetivos distintos".

Diez equipos con grandes objetivos

El director de la Fundación Trinidad Alfonso se dirigió uno a uno a todos los equipos repasando los objetivos con los que afrontan la temporada. El Atticgo BM Elche viene de clasificarse para los octavos de final de la EHF European Cup, competición en la que quiere llegar lejos al igual que en la Liga Guerreras de Balonmano donde están también el Elda Prestigio y el Balonmano Morvedre. En balonmano masculino el EÓN Alicante quiere consolidarse en la élite del balonmano español mientras el BM Benidorm, tras descender la pasada campaña, aspira a recuperar su sitio en la Liga ASOBAL. En voleibol, la temporada 2025-2026 se presenta apasionante con el Léleman Conqueridor Valencia ya asentado en la Superliga como un equipo que aspira a todo y que además, esta campaña debuta en Europa. Junto a él está un CV Playas de Benidorm, recién ascendido, que aspira a hacerse fuerte en la Superliga. El CR La Vila, una temporada más, representa al rugby valenciano en División de Honor, mientras Les Abelles tratará de regresar a la máxima categoría. El PAS Alcoy repite un año más presencia en la Liga OK, la máxima categoría del hockey patines español y además viene de ganar la pasada campaña el WSE Trophy Cup europeo y esta temporada repetirá presencia en Europa.

Diez clubes del máximo nivel participan en el Programa / SD

Juan Miguel Gómez explica así los objetivos que persigue el Programa Comunitat de Equipos: "Hay un objetivo global que es mantener a los clubes de máximo nivel de la Comunitat Valenciana compitiendo en la máxima categoría. Luego, son diez equipos y cada uno tiene unos objetivos propios y diferentes. A lo mejor para unos es competir en Europa y para otros, mantenerse en la máxima categoría".

El director de la Fundación Trinidad Alfonso repasó también los inicios del Programa y su evolución: "Este programa ha tenido una fase inicial en la que era más numeroso porque abarcaba a más clubes, no sólo a las máximas categorías, pero ahora estamos en una segunda fase en la que nos centramos en la principal categoría de cada disciplina. Esta temporada hemos juntado a diez clubes de cuatro disciplinas deportivas y todos son del máximo nivel. Ojalá en el futuro haya más clubes que llamen a la puerta para entrar en este programa".

El apoyo a los clubes de élite forma parte de la estrategia de apoyo al deporte de la Fundación presidida por Juan Roig, como explica Juan Miguel Gómez: "En la Fundación Trinidad Alfonso tenemos tres patas fundamentales de trabajo: el deporte base, el deporte de élite y los eventos deportivos. Cuando hablamos de apoyo a los deportistas se piensa siempre en el Proyecto FER pero también abarca a la Tecnificación y a los clubes de élite".

Además de apoyo económico, los clubes encuentran en la Fundación Trinidad Alfonso una aliada en otros muchos aspectos de su día a día: "Efectivamente hay una ayuda pero queremos que nos consideren parte de los clubes, que nos hagan partícipes de sus necesidades y así ha sido estos años. Hemos tratado de ayudarles para seguir apoyando el deporte valenciano. Como todo programa de la Fundación Trinidad Alfonso, todo programa de mecenazgo de Juan Roig, no se puede hacer de otra manera, nosotros tratamos de implicarnos con cada uno de ellos, los seguimos, esto no va de una ayuda económica y nada más disfrutamos de sus éxitos y sufrimos con sus derrotas". En definitiva, concluye Gómez; "El objetivo es contribuir a que la Comunitat de l'Esport sea cada vez más grande".