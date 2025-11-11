Yu Zidi, la nadadora que con solo 13 años ya ha firmado el récord de Asia

El futuro de la natación mundial conduce hacia una persona en específico, la china Yu Zidi. Este año ha comenzado a marcar su nombre en los libros de historia. La jovencísima deportista maravilló en Singapur 2025 y se convirtió en la medallista más joven de la historia de los Mundiales con solo 12 años. Ahora, con 13 años recién cumplidos, ha establecido otro récord en las páginas que marcan el devenir del deporte.

Récord de velocidad y precocidad

Desde este martes, Yu Zidi es la nueva plusmarquista de su país y de todo el continente asiático en la categoría de 200 metros estilos. Es una gesta de gran calibre por sí misma, pero todavía lo es mayor teniendo en cuenta su corta edad y trayectoria, lo que lleva a reflexionar sobre el brillante futuro que le espera a la nadadora. Yu ha marcado como récord continental el 2:07.41, pulverizando la anterior plusmarca (2:07.57), propiedad de Ye Shiwen, que la logró en los Juegos Olímpicos de 2012 con 16 años. En ese entonces fue considerado un récord de precocidad, pero que se ha visto superado por una deportista aún más joven.

Con el tiempo que ha marcado Yu Zidi, además de convertirse en la nadadora más rápida de Asia en 200 estilos, ha establecido su marca en la novena más rápida de la historia en la categoría. En la clasificación lidera la canadiense Summer McIntosh (2:05.70), seguida de Katinka Hosszu (2:06.12), Ariana Kukors (2:06.15), Kaylee McKeown (2:06.63), Kate Douglass (2:06.79), Sioban O'Connor (2:06.88), Stephanie Rice (2:07.03) y Alex Walsh (2:07.13). Yu Zidi, de esta forma, imprime su nombre en la tabla de los nombres más grandes de la natación.

Zidi Yu, antes de competir / EFE

Un comienzo poco habitual

Yu Zidi, nacida el 16 de octubre de 2012, empezó su andadura en la natación de una forma muy curiosa, pues fue reclutada en un parque acuático. "Hacía mucho calor y mi padre me llevó a uno de esos parques ese verano y estuve muchos días bañándome en varias piscinas de niños. Un día un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido", indicó la joven deportista en los medios de su país.