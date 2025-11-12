La Comunidad Valenciana conquista el oro en el Campeonato de España por Equipos Mixtos de judo

El pasado fin de semana, el Pabellón de La Muxaira acogió el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixtos, en el que participaron nueve comunidades autónomas. La selección de la Comunidad Valenciana se alzó con el título tras imponerse a Madrid en la final. El podio lo completaron el País Vasco y Aragón, que se adjudicaron las medallas de bronce tras superar a Catalunya y Andalucía, respectivamente.

El equipo valenciano demostró un rendimiento constante y eficacia en cada categoría. Esta victoria consolida el buen momento del judo autonómico en un formato que exige versatilidad y adaptación ya que los duelos se disputan en seis categorías, alternando combates femeninos y masculinos, con el orden determinado por sorteo

Camino al oro: paso a paso

Cuartos de final: Dominio ante La Rioja (4-0)

El debut del combinado valenciano fue contra La Rioja y desde el primer combate impuso el ritmo. Ana Rosa García (-57 kg) abrió con una victoria por ippon en apenas 52 segundos. Luego, Oier Goicoechea (-73 kg), Isabel Puche (-70 kg) y Mamoudou Ba Diallo (-90 kg) resolvieron sus combates con solvencia. Con un claro 4-0, Valencia avanzaba a semifinales sin haber cedido un solo punto.

Semifinal: Victoria trabajada contra Aragón (4-1)

El siguiente rival fue Aragón, que llegaba con impulso tras vencer a Catalunya por 4-2 en cuartos de final. El cruce empezó con tropiezo para Valencia, ya que Isabel Puche cayó en la categoría -70 kg ante Leire Alias Saura. Sin embargo, el equipo respondió con una cadena de triunfos decisivos: Mamoudou Ba Diallo (+90 kg), Dayle Ojeda (+70 kg), Robert Florentino (-90 kg) y Ana Rosa García (-57 kg) encadenaron cuatro victorias seguidas. El 4-1 en el marcador final aseguró el billete a la gran final.

La gran final: Valencia 4 - Madrid 2

Madrid llegaba a la final tras imponerse con claridad a Murcia en cuartos de final (4-0) y superar al País Vasco en semifinales (4-2). Frente a un rival en racha, el equipo valenciano supo reponerse tras un inicio desfavorable. El sorteo inicial determinó que el primer combate se disputara en la categoría de -90 kg, donde Alfonso Urquiza cayó ante Aharon Santamaría, lo que permitió a los madrileños tomar la delantera.

Pero la respuesta no tardó. Dayle Ojeda, en +70 kg, igualó el marcador con una actuación fulminante: resolvió su combate en apenas 37 segundos ante Miriam Cobos, devolviendo la confianza al conjunto valenciano.

La remontada se consolidó de la mano de Robert Florentino (+90 kg), quien superó con solidez a Román Amaro, dando por primera vez la ventaja a la Comunitat (2-1). Sin embargo, Madrid no bajó los brazos y volvió a empatar el encuentro cuando Marta García logró imponerse a Ana Rosa García en la categoría de -57 kg.

Con el marcador igualado 2-2, cada punto restante se volvió decisivo. En la categoría de -73 kg, Anton Shuhaileiev no dio margen a dudas: venció con autoridad a Daniel Parrilla en solo 45 segundos, inclinando nuevamente la balanza a favor de Valencia.

Para cerrar la jornada, Ariela Sánchez, en -70 kg, fue la encargada de firmar la victoria definitiva. Apenas necesitó 33 segundos para resolver su combate frente a María Rey y sellar el 4-2 final. Con esa actuación contundente, la Comunidad Valenciana se proclamó campeona de España por Equipos Mixtos, en una final que combinó emoción, eficacia y determinación.

Una victoria con acento valenciano y mirada de futuro

Más allá de los nombres propios que brillaron sobre el tatami, como Florentino, Ojeda o Sánchez, el verdadero protagonista fue el grupo. Cada integrante del equipo, tanto yudocas como técnicos, aportó al resultado con su entrega y compromiso.

Con esta consagración, la Comunidad Valenciana no solo vuelve a lo más alto del judo nacional: lo hace en casa, ante su gente, y con una actuación que no deja lugar a dudas. El oro no es casualidad. Es trabajo, es equipo y es presente… pero sobre todo, es futuro.