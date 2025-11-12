España viajará el viernes a Bolonia para la Davis a la espera de Alcaraz

La selección española de tenis viajará este viernes 14 de noviembre a Bolonia, ciudad ubicada en el norte de Italia que acogerá la final a ocho de la Copa Davis que los de David Ferrer comenzarán a preparar el sábado 15 de noviembre con el primer entrenamiento. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez viajarán seguro el viernes, según informó este miércoles la Real Federación Española de Tenis (RFET), a la espera de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, que completan la convocatoria de Ferrer y que podrían seguir compitiendo en las Finales ATP de Turín.

A la espera de Alcaraz

Alcaraz está a un paso de jugar las semifinales el sábado, pues le basta con apuntarse un set ante el italiano Lorenzo Musetti; mientras que Granollers, emparejado con el argentino Horacio Zeballos, necesita ganar la última jornada para asegurar el pase.

El primer entrenamiento de la selección española está previsto para el sábado 15 de noviembre, de 18.00 a 19.30 (17.00-18.30 GMT) en la pista central del BolognaFiere que acoge el torneo del 18 al 23 de noviembre. Posteriormente, la selección entrenará el domingo y el lunes en la misma pista. El lunes, además, tendrá lugar la rueda de prensa (15.30).

Jaume Munar y Pedro Martinez. / EFE

Las fechas de la Davis

El martes comenzará el torneo con el Francia - Bélgica. España debutará el jueves 20 de noviembre ante República Checa, en un duelo de cuartos de final que comenzará a las 10.00 (9.00 GMT). En caso de acceder a semifinales, España se mediría al ganador del Argentina - Alemania. Por la parte alta del cuadro, además de Francia y Bélgica, se sitúan Italia, aunque sin Jannik Sinner, y Austria.