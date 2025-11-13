Este es el calendario deportivo de este fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Euroliga Masculina: París Basketball – Valencia Basket (jueves 13 de noviembre, 20:45 horas).

Liga ACB: Valencia Basket – La Laguna Tenerife (domingo 16 de noviembre, a las 12:30 horas).

Así va la clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante – Palmer Basket Mallorca Palma, sábado 15 de noviembre, 19:00 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsque Llíria - Bueno Arenas Albacete Basket, sábado 15 de noviembre, 18:30 horas, en el Pabelló Pla del Arc de Llíria.

Proinbeni UPB Gandía – Lobe Huesca La Magia, sábado 15 de noviembre, 19:00 horas, en el Pabellón municipal de Gandía.

Amics Castelló – Sol Gironés Bisbal Bàsquet, sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas, en el pabelló Municipal Ciutat de Castelló.

Spanish Basketball Academy - Maderas Sorlí Benicarló, domingo 16 de noviembre a las 12:00 horas.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: En el Grupo EA estos son los emparejamientos: Fundació Caixa Rural Vila-real - Topsurface NB Paterna, sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas; CB Morvedre - Cemalu Aldaia, sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - The Fitzgerald El Pilar, sábado 15 de noviembre a las 18:15 horas; BC Peñíscola - C.B. Puerto Sagunto, sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, sábado 15 de noviembre a las 19:15 horas; Amics Castelló B - Picken Claret , domingo 16 de noviembre a las 18:45 horas; Socage Jovens L’Eliana - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, miércoles 19 de noviembre a las 20:30 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Maristas Valencia - Velabasket CB Sueca, sábado 15 de noviembre a las 18:15 horas; CMG Hidráulica NB Torrent - Servigroup Benidorm, sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907- C.A. Montemar , domingo 16 de noviembre a las 17:30 horas; Rigalli Alginet - Estudiantes Cartagena, domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas; Eset Ontinet - Decprocon Carolinas, domingo 16 de noviembre a las 18:30 horas; CBI Elche - Personalhome Adesavi , domingo 16 de noviembre a las 18:45 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A.

Horarios. / FBCV

Grupo B.

Horarios. / FBCV

Liga Endesa Femenina: No hay jornada este fin de semana. El primer equipo femenino del Valencia Basket afronta el primer paréntesis de la competición de Liga por los compromisos internacionales de la temporada con hasta siete jugadoras convocadas por sus respectivas selecciones, además de otras dos jugadoras cedidas, y que competirán tanto por el Pre mundial de marzo como por el Eurobasket 2027.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: Los equipos de la Comunidad Valenciana no tienen jornada este fin de semana. Sus partidos han sido aplazados: Sernova Renovables Real Canoe - La Cordá de Paterna NB (miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas); Fustecma NBF Castelló – La Laguna Toyota Adareva (lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas).

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: Picken Claret – Dpes CB Ciudad de Móstoles (sábado 15 de noviembre a las 17:00 horas, en el Pabellón Universidad de Valencia).

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood

Grupo A.

Horarios. / FBCV

Grupo B.

Horarios. / FBCV

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Fraikin BM. Granollers - Horneo EÓN Alicante (sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas).

Así va la clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: La undécima jornada deja un duelo autonómico entre el Atticgo Elche y el BM. Morvedre (sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Pabellón Esperanza Lag) y Elda Prestigio – Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (domingo 16 de noviembre, a las 13:00 horas, en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez).

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: En la séptima jornada el Grupo USA Handbol Mislata recibe al Anaitasuna (sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas en el Pabellón de La Canaleta), en un duelo por distanciarse de la cola de la clasificación.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Décima jornada, el Fertiberia Puerto Sagunto recibe al Club Balonmano Soria (sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas en el pabelló Pabellón Municipal Port de Sagunt). El Servigroup Benidorm visita al Cajasol Sevilla BM Proim (sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas) y el líder Fundación Agustinos Alicante recibe al tercer clasificado Attica 21 Hotels OAR Coruña (domingo 16 de noviembre a las 12:30 horas en el Pabellón Colegio San Agustín).

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: OAR Gracia Sabadell - Club Balonmano Almassora (sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas); Handbol Onda - BM Morro Jable V.C. (sábado 15 a las 20:30 horas en el Pabellón Victor Cabedo Carda); Club Handbol Palautordera Salicru - Atticgo Elche (sábado 15 a las 20:15 horas); Handbol Sant Joan Despí A - Levante UDBM Marni (sábado 15, 18:00 horas) .

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E

Horarios. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana por los compromisos de la selección española.

Así va la clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana. A la vuekta del paréntesis liguero habrá derbi entre el Valencia RC y el FibraValencia Les Abelles.

Así va la clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

División de Honor B Femenina: En la quinta jornada, el Turia visita al CR Atlético Portuense (sábado 15 de noviembre a las 13:30 horas).

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Cuarta jornada con los siguientes encuentros para los equipos de la Comunidad Valenciana: Léleman Conqueridor Valencia - Club Voleibol Melilla (sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Pabellón Nou Moles) y Conectabalear CV Manacor - Servigroup Playas de Benidorm (sábado 15 a las 18:00 horas).

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: Indescar Zaragoza - UBE L'Illa Grau (sábado 15 a las 16:15 horas); CV GEMAVI Vinaròs - Cratevo Vòlei Arenys (sábado 15 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz); Barça Voleibol - CV Mediterráneo Castellón (domingo 16 a las 11:00 horas).

Clasificación.

En el Grupo C: Familycash Xátiva Voleibol - AD Voleibol Rivas (sábado 15 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva); CDE Parla Vóley - Conqueridor Valencia (domingo 16 a las 13:30 horas).

Clasificación.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Grau Élite Cementos - AVK Voleibol Sant Just (sábado 15 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera).

Clasificación.

En el Grupo C: CV Emalsa Gran Canaria - Grupo Renovak CV Sant Joan (viernes 14 a las 20:30 horas); Fedes Ascensores La Laguna - Servigroup Playas Benidorm (sábado 15 a las 16:00 horas); Guía CDV UFP Canarias - Grupo Renovak CV Sant Joan (sábado 15 a las 19:00 horas); CV Paterna Liceo - Camporrosso Finestrat Medsur (domingo 16 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz).

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta la clasificación y los horarios de la jornada.

Horarios y clasificación. / RFEVB

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Ahora Vóley Xátiva - AVG 2008 (sábado 15 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva).

Así va la clasificación.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: décima jornada en el Grupo 1, Club Hockey Madrid Las Rozas – Universitat d’Alacant Atlético San Vicente (sábado 15 a las 17:00 horas).

Así va la clasificación.

Grupo 2: Castelldefels HC - CD Giner de los Ríos (sábado 15 a las 15:00 horas); AD Rimas – CH Carpesa (sábado 15 a las 15:00 horas).

Así va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: CH Xaloc – Sanse Complutense (sábado 15 a las 14:00 horas); CD Giner de los Ríos – Málaga Rincón de la Victoria (sábado 15 a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró).

Así va la clasificación.

En el Grupo 2: Universitat d'Alacant Atlético San Vicente – Real Grupo de Cultura Covadonga (sábado 15 a las 12:00 horas en el campo de hockey de la Universidad de Alicante) y Valencia CH – CH San Fernando (sábado 15 a las 18:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró).

Así va la clasificación.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS (Patín Alcodiam Salesiano) Alcoi - ADISS Hockey Ribas (sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas en el Pabellón Miguel Sarasa de Alcoy).

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Girona Club Hoquei - Sporting Alcoi Erum (sábado 15 de noviembre a las 18:30 horas).

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - Traviesas Hockey Club (sábado 15 a las 18:00 horas) en el Pabellón Municipal de Patinaje de San Vicente del Raspeig (Alicante).

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig - CPI Sevilla (sábado 15, a las 20:15 horas) en el Pabellón Municipal de Patinaje de San Vicente del Raspeig (Alicante); Pas alcoi descansa este fin de semana.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: En la décima jornada de competición: Family Cash Alzira - Illes Balears Palma Futsal (sábado 15 a las 13:00 horas en el Palau d'Esports d’Alzira ); Viña Albali Valdepeñas – Servigroup Peñíscola FS (sábado 15 a las 18:30 horas).

Así va la clasificación.

Segunda División: Levante UDFS - Melistar FS (sábado 15 a las 18:30 horas, en el Pabellón Municipal de Paterna ).

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2 juega el Feme Castellón, que recibe el sábado a las 16:00 horas al Entrerríos Automatización en las Instalaciones Deportivas Chencho de Castellón de la Plana.

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent recibe al Antiguoko KE Estudio Dental Barrenechea (sábado 15 a las 18:00 horas en el Pabellón municipal de Picassent).

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, Illes Balears Palma Futsal - CFS Futsal Ibi Jypal Hogar (sábado 15 a las 12:30 horas); Canet FS – Montesión CFS (sábado 15 a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de Canet d’En Berenguer); Nunsys El Pilar – Sant Quirze Vallés Asociación Española de Fútbol Sala (sábado 15 a las 18:15 horas en el Pabellón del Colegio el Pilar); CN Sabadell - CFS Bisontes de Castellón (sábado 15 a las 19:30 horas); Ye Faky FS – Covisa Manresa (domingo 16 a las 12:00 en el Pabellón Municipal de Cocentaina).

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía - Grupo López Bolaños FS ‘A’ (sábado 15 a las 17:00 horas en el Palacio municipal de Deportes L’Illa).

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Este domingo 16 de noviembre a las 11:30 horas, el Club Bádminton San Fernando Valencia afrontará una exigente salida al Polideportivo Andrés Estrada (Huelva) para medirse al Recreativo IES La Orden, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la TOP 10 Iberdrola. La Orden ocupa actualmente la segunda posición por diferencia de partidos ganados, el San Fernando marcha quinto con los mismos puntos, lo que convierte este choque en un duelo directo por los puestos de cabeza. El encuentro podrá seguirse en directo a través de las redes sociales de ambos clubes y en el canal de YouTube de la Federación Española de Bádminton, con actualizaciones en vivo de los resultados.

Por su parte, el Alicante Intercity recibe al Oviedo el sábado 15 de noviembre a las 17:00 horas en el Centro de Tecnificación Deportiva Alicante.

Clasificación Grupo A.

Otros eventos

- Frontenis : La Federación de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana estrena el documental 'Mujeres frontenistas' el viernes 14 de noviembre, a las 18:45 horas, en la Sala 5 del Cines Bonaire, en el Centro comercial Bonaire - Aldaia.

- Motor : El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana vuelve los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 al Circuit Ricardo Tormo. Será como siempre el broche de oro a la temporada 2025 de MotoGP. Horario y dónde ver el Gran Premio de la Comunitat Valenciana 2025.

El Circuit Ricardo Tormo decidirá el título de Moto2, será el 22º que se decide en Cheste

ESPECIAL CIRCUIT RICARDO TORMO.

El CFMOTO Aspar Team visita el Roig Arena con su CEO del equipo Jorge Martínez “Aspar”, así como los pilotos de Moto2 David Alonso y Daniel Holgado y el piloto de Moto3 Máximo Quiles. / ROIG ARENA

Del 14 al 16 de noviembre el Pabellón 7 de Feria Valencia va a acoger el Salón 2Ruedas 2025, un evento que ocupa más de 12.000 m² con las últimas novedades en motos, bicis y accesorios.

-Pilota valenciana: La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 d'escala i corda Pro1 enfrentará a De la Vega y Pere (Ajuntament d'Almussafes) contra Pere Roc II e Hilari (Ajuntament de Benidorm) el domingo 16 de noviembre en el trinquet de Guadassuar (11:15 hores).

- Atletismo : Último test de preparación para el Maratón Valencia del 7 de diciembre. Long Run New Balance – Maratón Valencia: domingo 16 noviembre 2025, de 8:30 a 14:30 horas en la Explanada Tramo IX. 7.5 km por vuelta (aproximadamente).

Campeonato Provincial P. Combinadas Sub12 ST JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 16/11/25 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.L'Eliana

XLIII Cross Citutat de Vinaròs - Circuito Autonómico de Campo a Través 2025 / Vinaròs (Castelló). Fecha: 16/11/25 / Jornada: M / Cross / Autonómico / Organiza: C.E.Vinaròs

XXVI Medio Maratón Nacional "Ciudad de Orihuela" / Orihuela (Alicante). Fecha: 16/11/25 / Jornada: M / Ruta / Nacional / Organiza: C.A.Tragamillas Orihuela.

- Polideportivo : Hípica , concurso de hípica de salto de obstáculos, del 13 al 16 de noviembre.

Juegos Nacionales de Combate en La Nucía : Campeonato de España de luchas olímpicas por autonomías, 14 y 15 de noviembre, en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo el día. El Boxeo tendrá su protagonismo del 10 al 14 de noviembre con el “Campeonato de España de Clubes” en el Pabellón Muixara, de 15:00 a 21:00 horas. La federación de Kickboxing y Muaythai organiza tres Copas de España: Muaythai, K1, Para&Inclusive Kickboxing, durante el 15 y 16 de noviembre en el Pabellón Muixara. Mientras la Copa del Rey de Taekwondo pondrá el broche final a estos “Juegos Nacionales de Combate” el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.

Gimnasia rítmica . Campeonato Nacional base de gimnasia rítmica por conjuntos en Castellón, del 19 al 23 de noviembre. También incluirá la 3ª fase de la Copa de España de conjuntos Iberdrola.

Valencia Aquatic Challenge. El domingo 16 de noviembre, la piscina de Benimàmet acoge la primera edición del Valencia Aquatic Challenge, un evento que combina natación y waterpolo en una jornada de convivencia y deporte acuático. Por la mañana se celebrará el torneo de waterpolo (11:00 horas) y por la tarde el de natación (16:30 horas).