Khabib, sobre el Topuria - Makhachev: "Creo que ahora mismo..."

A pocos días de que vivamos uno de los eventos más espectaculares del año en el UFC 322 del Madison Square Garden de Nueva York, Islam Makhachev sigue siendo el gran protagonista de la compañía. El número 2 libra por libra se enfrenta este fin de semana a Jack Della Maddalena en la búsqueda del doble cinturón por el título del peso wélter, en un combate que podría definir el futuro próximo de Ilia Topuria.

Khabib Nurmagomedov, excampeón invicto de la UFC (29-0) y uno de los mejores peleadores de la historia, si no el mejor, ejerce como mentor y máximo referente del clan daguestaní en la esquina de Islam Makhachev. De cara a la pelea de este domingo en la Gran Manzana, Khabib se mostró muy confiado: "Será bonito cuando Islam gane el título del wélter en el Madison Square Garden. No puedo esperar para esta pelea de leyenda", dijo en declaraciones a 'WEIGHING IN'.

Topuria golpea a un Oliveira noqueado. / LAP

Preguntado sobre el posible combate entre Ilia Topuria y su 'pupilo' Makhachev el próximo año en el macroevento de la Casa Blanca, Khabib afirmó que "es la mayor pelea que se puede hacer ahora mismo". Más grande, incluso, que el hipotético Jon Jones - Alex Pereira: "Sigue siendo otra gran pelea, pero no al mismo nivel". Estas son palabras que resuenan con fuerza viniendo de una leyenda como Nurmagomedov, que al igual que cualquier aficionado a las artes marciales mixtas está deseoso de ver ese combate.

Dana White ya confirmó en su día que el interés en montar este combate es real y lo ha reafirmado recientemente: "Puede suceder. Creo que todos quieren ver esa pelea, incluyendo a Topuria e Islam", dijo. Lo cierto es que ambos peleadores se han mostrado predispuestos a llevarla a cabo, aunque todo apunta a que Ilia tendría un combate previo a esta batalla ante Makhachev. "Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título. Creo que sería una pelea enorme y magnética", reconoció 'El Matador' hace apenas unas semanas.