Léleman Conqueridor recibe en Nou Moles al CV Melilla

Este sábado 15 de noviembre vuelve la Superliga al Polideportivo Nou Moles. El Léleman Conqueridor recibirá al CV Melilla en la cuarta jornada de la temporada tras lograr tres victorias consecutivas. A las 19:00 horas arrancará un partido complicado para los de Zanini, que tratarán de sumar los tres puntos como locales y no perder terreno con los equipos que lideran la clasificación.

Los valencianos resisten en cada jornada. El equipo ha evitado dos derrotas fuera de casa llevando el partido al quinto set con una mentalidad que pone de manifiesto el espíritu competitivo que tiene la plantilla. Ante UC3M Leganés y también contra Cisneros La Laguna, el Conqueridor ha sabido reaccionar a los momentos de mayor tensión. Tan solo ante Bus Leader San Roque, partido que se disputó en Nou Moles, ha sido capaz de sacar el mayor botín.

Maxi Scarpin al saque / Léleman Conqueridor

Maxi Scarpin explicaba las sensaciones que hay dentro del vestuario. “Nos vino muy bien haber ganado un partido tan difícil como el de Tenerife. La verdad es que esperamos que sean así de competidos todos los partidos. La clave estuvo en que seguimos insistiendo y creyendo en la victoria. Eso nos benefició para poder traernos los dos puntos para Valencia”.

El sábado habrá delante un peligroso CV Melilla. Los de Abdelkader Salim ya saben lo que es ganar fuera de casa. Lo hicieron ante Servigroup Playas de Benidorm por 1-3 en el debut de Superliga y han tenido que sufrir en casa la visita de dos pesos pesados: CV Guaguas y CV Conectabalear Manacor. Ambos partidos terminaron con derrota pero ante el conjunto manacorí opusieron mucha resistencia llevando dos sets al desempate.

“CV Melilla es un equipo muy competitivo y si conseguimos la victoria eso nos va a dar un plus para aumentar la confianza del equipo. Queremos estar ahí arriba sin caernos de la clasificación. Las tres victorias que llevamos suman confianza para afrontar el partido, pero eso no te garantiza nada. No nos podemos relajar porque va a ser un partido muy exigente”, explicaba el central argentino del Conqueridor.

La temporada anterior ambos equipos ganaron en sus respectivas casas en los enfrentamientos directos de Superliga. CV Melilla ganó 3-2 en el Pabellón Javier Imbroda y el Léleman Conqueridor hizo lo propio en casa ganando por 3-1. El factor local puede ser diferencial en una jornada en la que los principales rivales de ambos equipos han jugado competición europea entre semana.

Zanini se encomienda al buen estado de sus jugadores, que desde que empezaron la Superliga han estado presentes en el Siete Ideal de la jornada. Primero Rubén López, después Pernambuco y la última jornada con doblete incluido. Manu Furtado con 17 puntos, 5 bloqueos y 79% en ataque; y Aharón Gámiz con 71% eficacia en recepción. El equipo valenciano ha demostrado que mantiene intacto su carácter de no dar nada por perdido y buscará convertir este sábado Nou Moles en un fortín para sus rivales.