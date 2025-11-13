La Liga Suma arranca en Valencia

La Liga Suma Banco Fijo del Mediterráneo empieza a remar el próximo domingo 16 de noviembre en Valencia. Una de las competiciones de remo más destacadas del ámbito nacional comienza en las instalaciones del Real Club Náutico de Valencia con la primera de las once regatas previstas para la temporada 25-26. Entre los meses de noviembre y mayo, cientos de deportistas de diferentes clubes pertenecientes a la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana participarán en distintas pruebas. La continuidad del patrocinio de SUMA Gestión Tributaria resulta fundamental para garantizar que el campeonato se desarrolle en las mejores condiciones posibles.

La primera parada se realiza en la capital autonómica. A bordo del tradicional Falucho/Llaüt Valencià, los participantes empezarán a remar a partir de las 9:30 horas. La última manga está programada para las 13:30 horas. El campo de regatas estará situado frente a las playas de Pinedo y l’Arbre del Gos, de manera que el público podrá seguir el transcurso de las pruebas desde la costa y la zona portuaria.

LIGA SUMA / LIGA SUMA

Un total de 48 equipos, pertenecientes a 18 clubes diferentes, participarán en esta I Regata de la Liga Suma. La distancia recorrida es de 2.000 metros para los cadetes y 5.000 para el resto de categorías, que son juvenil, absoluta y veterana. Está prevista la participación de más de 430 deportistas.

La clasificación definitiva de esta liga autonómica dependerá de los resultados conseguidos en cada una de las regatas, por lo que esta primera prueba otorgará los primeros puntos del campeonato. Cada jornada es decisiva, y los clubes han trabajado intensamente para afrontar esta cita en las mejores condiciones. El espectáculo está asegurado.

Los clubes participantes en la I Regata de la Liga SUMA Banco Fijo del Mediterráneo 2025-2026 que tendrá lugar en Valencia son Club Deportivo de Mar Clot de L'Illot El Campello ,Club de Remo Ciudad de Valencia, Club Náutico Alicante Costa Blanca, Club Náutico Altea, Club Náutico Benidorm, Club Náutico Campello, Club Náutico Jávea, Club Náutico Oliva, Club Náutico Santa Pola, Club Rem Cía Gandía, Club Rem Denia, Real Club Náutico Calpe, Real Club Náutico Denia, Real Club Náutico Torrevieja, Real Club Náutico Valencia, Real Club Regatas Alicante y Secció Esportiva Universitat d'Alacant.