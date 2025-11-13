El Ultrafondo de Burjassot consigue la Etiqueta de Oro de World Athletics por su “excelencia”.

Rafa García, alcalde del Ayuntamiento de Burjassot, junto a Mª José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, han presentado junto a Eduardo L. Gómez, Director Técnico del Club D’Atletisme Els Sitges, y el Concejal de Deportes del municipio Juan Gabriel Sánchez, y Javier Pastor, técnico del Club local, la recién obtenida “Etiqueta de Oro / Gold Label” que acredita a las pruebas de 50k y de 100k del Festival de Ultrafondo de Burjassot, como “Excelentes” tanto a nivel organizativo, como Deportivo.

Para la adjudicación de las etiquetas, la Federación Internacional de Atletismo (WA), a través de la International Association of Ultrarunners (IAU), fija una serie de requisitos de calidad, que pasan por tener la aprobación de la Federación Nacional con su inclusión en el Calendario oficial, por supuesto en el historial de la carrera y sus resultados, y por el rendimiento de élite, contabilizando al menos cinco marcas de hombres y mujeres de nivel internacional. Por supuesto debe contar con una homologación oficial del recorrido de carácter internacional, y realizar los preceptivos controles antidopaje.

Valoraciones

Rafa García, alcalde la localidad, ha recibido con gran satisfacción la etiqueta, remarcando la apuesta del consistorio por continuar apoyando los eventos deportivos que colocan a Burjassot en el mapa internacional en este caso del Ultrafondo, y ha animado al Club local para continuar en la senda de la excelencia deportiva en este año en que además se cumple el 40 aniversario de su fundación.

Para Eduardo L. Gómez: "Es un orgullo no sólo contar con una prueba de Ultrafondo con nivel internacional en Burjassot, sino que además tenga el reconocimiento al trabajo que realizamos desde el Club y el Ayuntamiento para que se reconozca nuestra calidad organizativa. Además este año estrenamos también la etiqueta de Plata para la prueba de 6 horas y continuamos con la etiqueta de Bronce en 12h/24h y 48h".

Por su parte Mª José Orugo ha destacado que el hecho de que en Valencia sólo acrediten etiquetas de máximo nivel WA, Maratón y Media Maratón de Valencia y el 10k de Valencia, sitúa en este caso a Burjassot como una organización importante en el panorama atlético, puesto que además ya en enero de 2023 organizó de manera brillante el Campeonato de España de 50 km y posteriormente en abril el de 100 km, con unos resultados que esta etiqueta viene a refrendar.

Así pues, la VI edición del Festival de Ultrafondo de Burjassot, prevista para el próximo 27, 28 y 29 de marzo, arranca de la mejor manera posible.