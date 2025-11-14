Bautista Güemes, del Huesitos La Vila, convocado con la selección absoluta

El arranque de temporada del Huesitos La Vila está siendo más que notable. Tras la espectacular victoria frente al Cajasol Real Ciencias Sevilla, el cuadro vilero se colocó tercero en la clasificación de la División de Honor de rugby. Los de Falu Quirelli hicieron gala de su solidez en el Pantano, donde se rozó el lleno en las gradas. La afición dio fuerza al equipo, que firmó una gran remontada en la segunda parte para finalizar 40-21.

Premio al buen comienzo

Después del gran inicio de campaña, el Huesitos La Vila se ha colocado en primera línea del escaparate nacional del rugby, y colocarse tercero en la tabla no ha pasado desapercibido para nadie. Por ello, Bautista Güemes, uno de los jugadores que más está destacando en el esquema de Falu Quirelli, ha sido convocado por la Federación Española para la concentración de la selección nacional.

Güemes ha sido una de las nuevas incorporaciones que ha realizado el equipo vilero esta temporada. El jugador llegó procedente de Les Abelles y está mostrando una gran evolución, necesaria dada la exigencia de una liga como la División de Honor española. De esta forma, su calidad, esfuerzo e implicación le ha valido para ser convocado de nuevo por la selección absoluta de España. Por otro lado, Javier Carrión, preparador físico del Huesitos La Vila, también está concentrado con la selección española de Seven.

Un largo camino hasta el Mundial 2027

El próximo encuentro del XV del León será el sábado 15 de noviembre a las 17:00 horas. Se enfrentará a la selección de Inglaterra A en el José Zorrilla de Valladolid, donde se intentará batir el récord de asistencia. La mayor entrada obtenida fue ante Fiji hace un año, con unas 17.000 personas, no obstante, el pasado jueves confirmó Juan Carlos Martín 'Hansen', presidente de la FER, que ya se habían vendido 12.000 entradas.