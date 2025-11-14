El Family Cash Alzira recibe al Illes Balears Palma Futsal para seguir creciendo en la categoría

Después de dos semanas centrado en la Main Round de la UEFA Futsal Champions League y en la Copa Intercontinental, el Illes Balears Palma Futsal vuelve a disputar un partido de Primera División. Este 'parón' le ha servido a los de Antonio Vadillo para corregir errores y recuperar confianza tras una fase irregular en liga, marcada por tres derrotas en cuatro partidos. Entre ellas se encuentra la derrota en casa frente al Movistar Inter, la primera en Son Moix en liga regular desde abril de 2024. Ahora,visitará al Family Cash Alzira en un partido que se podrá seguir a través de Teledeporte a las 13:00 horas del sábado 15 de noviembre.

Un contexto de necesidad

Por su parte, el Family Cash Alzira llega en una situación de necesidad por puntuar. Tras las nueve primeras jornadas de liga, el cuadro alcireño solo ha sumado tres puntos, situándose como colista de Primera División. Solo logró sumar de tres el pasado 1 de noviembre, haciéndolo con un resultado de 4-3 frente a uno de los rivales directos por la permanencia, el ATP Iluminación Ribera Navarra. Por ello, pese a la dificultad de jugar contra el quinto clasificado, apela al Palau d'Esports d'Alzira para lograr un buen resultado y comenzar el camino hacia la salvación, marcada en ocho puntos por el Industrias Santa Coloma.

El cuadro valenciano, a pesar de encontrarse en la última posición, ha ido superando el proceso de adaptación a la nueva categoría y está consiguiendo mejores resultados. El Family Cash Alzira, recién ascendido de la Segunda División, no comenzó con buen pie, pero en las dos últimas jornadas ha mostrado una mejor versión, pues consiguió su única victoria en la jornada 8 y en la novena fecha perdió por la mínima en un campo complicado como el del Viña Albali Valdepeñas (1-0).

Las palabras del entrenador visitante

En la previa del encuentro, el entrenador del conjunto visitante, Antonio Vadillo, ha dejado algunas declaraciones. Ha insistido en que el duelo en Alzira es "mucho más que un partido" y que "lo más importante" es "cambiar el chip". Además, ha advertido sobre la dificultad del partido, pese a medirse al colista: "Todos los partidos los está compitiendo. Somos conscientes de que nos va a poner las cosas muy difíciles y de que tenemos que sacar los tres puntos".

Antonio Vadillo en la rueda de prensa previa al partido / Illes Balears Palma Futsal

Por otra parte, Dennis, portero del Illes Balears Palma Futsal también ha apuntado que "será un partido muy duro", pues es consciente de que, en una clasificación tan ajustada, la pelea por cualquier punto es realmente complicada. "Tenemos que tener la cabeza 100% concentrada en el partido del sábado. Para nosotros es una final", ha apuntado el guardameta.