Los I Juegos Nacionales de Combate llegan a su recta final en La Nucía

Los I “Juegos Nacionales de Combate” de ADESP en La Nucía llegan a sus últimas tres jornadas de competición. Esta tarde en el pabellón Muixara se disputarán las finales de Boxeo en el Campeonato de España por Clubes. Para el resto del fin de semana aún se podrá presenciar competición de alto nivel nacional en las modalidades de Lucha Olímpica, Kickboxing, Muaythai y Taekwondo. La entrada para todas las competiciones es libre y gratuita.

1.200 deportistas en 10 competiciones de ámbito nacional conforman esta novedosa competición, que se está desarrollando en “La Nucía, Ciudad del Deporte” del 8 al 16 de noviembre. Son 9 días de competición en los dos pabellones nucieros.

Los I “Juegos Nacionales de Combate” están organizado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) junto a siete Federaciones Deportivas Españolas —Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y MuayThai, Taekwondo, Boxeo y Lucha— con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

9 días de competición

La competición arrancó el pasado sábado con los “Juegos Absolutos de Kárate” en el Pabellón Camilo Cano. Continuó el 9 de noviembre con Esgrima con el “Torneo Nacional Ranking Masc y Fem.” y Judo con el “Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixto”.

El lunes dio comienzo la modalidad de Boxeo con el “Campeonato de España de Clubes” en el Pabellón Muixara. Se trata de la competición más larga con 4 días de duración. Esta tarde serán las finales de las diferentes categorías de este campeonato por clubes.

Fin de semana: Kickboxing, Muaythai y Taekwondo

El sábado 15 de noviembre se desarrollará el “Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas” en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo el día.

La federación de Kickboxing y Muaythai ha previsto tres Copas de España: Muaythai, K1, Para&Inclusive Kickboxing, durante el sábado y domingo de noviembre en el Pabellón Muixara. El broche final a estos “Juegos Nacionales de Combate” lo pondrá la Copa del Rey de Taekwondo el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.

Durante los 9 días se están disputando 10 competiciones y más de 1.200 deportistas. Unos Juegos Nacionales de Combate en los que participarán siete Federaciones Deportivas Españolas: Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha. La Nucía, Ciudad del Deporte se ha convertido en el epicentro de los deportes de combate nacionales.

En directo por ADESP TV

Este evento se puede seguir a través de ADESP TV, que refuerza la apuesta de la Asociación por la colaboración inter-federativa, la promoción de valores compartidos entre distintos deportes y el impulso de eventos que contribuyan al desarrollo del deporte español. Durante nueve intensos días, los aficionados pueden disfrutar de 10 competiciones distintas (Campeonatos de España y Copas de España, entre otras) que se están desarrollando en los dos pabellones multideportivos de La Nucía: Muixara y Camilo Cano.

Centro de Combate: punto de partida

Estos Juegos de Combate sirvieron para realizar la apertura del Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate de La Nucía. Una nueva instalación deportiva de 3.500 metros cuadrados con 5 grandes áreas de entrenamiento polivalentes, de 650 metros cuadrados cada una, panelables. Está dotada de varios rings de combate movibles, una amplia zona de gimnasio y de sacos de boxeo. La karateka campeona olímpica Sandra Sánchez ha sido la embajadora de esta primera edición de los Juegos de Combate en La Nucía