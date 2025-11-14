“Los Juegos de París me dieron la oportunidad de despedirme en un sitio emblemático”

Pablo Herrera Allepuz (Castellón de la Plana, 29 de junio de 1982) participó en seis Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo una medalla de plata en Atenas 2004 en el torneo masculino de vóley-playa junto con Javier Bosma, y el noveno lugar en Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024. Los últimos 16 años de su carrera deportiva formando pareja con el gaditano Adrián Gavira.

El mítico jugador castellonense de vóley-playa anunció su retirada tras los Juegos Olímpicos de París 2024 después de una trayectoria colosal, haciendo historia con sus seis participaciones olímpicas y convertido en uno de los mejores jugadores del deporte mundial. Su adiós del deporte de élite fue en los más alto del podio, a sus 42 años, en el torneo WEVZA europeo disputado en septiembre de 2024 en la playa del Pinar de Castellón, en su casa y rodeado por sus familiares y amigos.

El castellonense fue designado mejor jugador europeo en los años 2004 y 2005. En sus vitrinas, son incontables los éxitos acumulados, entre los que destacan dos Campeonatos de Europa (Moscú, en 2005, y Austria, en 2013). Además, en 2015, se adjudicó el Grand Slam de Moscú. En 2016, fue oro en el Open de Xiamen, China. En 2017, se colgó la plata en el World Tour 4 Estrellas de La Haya. En 2018, fue campeón del World Tour 4 Estrellas de Ostrava, medalla de plata en el Major Series de Suiza y medalla de bronce en el Campeonato de Europa disputado en Holanda… En 2023: plata en el Challenge de la India, oro en el Challenge de La Paz, México y en 2024, plata en el Élite 16 de Hamburgo. Además, ha conquistado diez títulos de campeón de España.

Gavira y Herrera, plata en el Élite 16 de Hamburgo en 2024. / RFEVB

¿Jugaste al voleibol en pista con el UBE L’Illa Grau en Superliga 2?

Si, yo me inicie en las filas del L´Illa-Grau y durante unos años combiné las dos disciplinas y subimos el equipo a Superliga con la generación que habíamos crecido de pequeños más tres fichajes, algo que fue increíble.

¿Por qué el cambio a la playa? ¿Cómo empiezas en el vóley-playa?

Nosotros en Castellón tenemos unas playas increíbles y cuando acababa la temporada de Voleibol, empezábamos con la playa para seguir en contacto con la pelota, jugábamos campeonatos autonómicos y un año clasificamos al campeonato de España en el que quedamos segundos. De ahí me llamaron para entrenar en el centro de tecnificacion de Vóley-Playa en Tenerife, donde seguí compaginando en verano el Vóley-playa y al finalizar volvía a la pista donde fiché en Elche para hacer mis primeras temporadas en Superliga, en la temporada 2001-2002, creo recordar. El cambio a la playa fue con la llamada de Javier Bosma para preparar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

¿Cómo ha evolucionado este deporte en nuestro país?

En los últimos años está evolucionando mucho ya que se están creando Ligas Autonómicas y Nacionales durante todo el año, no solo durante el verano y eso está haciendo crecer el numero de participantes sobre todo en categorías inferiores, que es lo más importante a futuro. A nivel táctico ahora mismos es un deporte más combinativo ya que hay muchas más variantes, antes era más simple por así decirlo.

De tu extenso palmarés deportivo, ¿cuál es el resultado que mayor ilusión te ha hecho?

El recuerdo más importante es la medalla de plata de Atenas, pero tengo otros muchos recuerdos como el oro en el Campeonato de Europa de 2005 y 2013, éste último sobre todo por la lesión que sufrí el año anterior y todo el proceso de volver.

Te retiras con seis Juegos Olímpicos a tus espaldas. ¿Qué recuerdas de cada uno de ellos? ¿Cuál es el que más te ha marcado?

De todos tengo recuerdos muy bonitos, sobre todo de la medalla en Atenas y más reciente los de París donde tuve la oportunidad de despedirme en un sitio emblemático, jugando a un gran nivel y, sobre todo, en presencia de mi familia.

Pablo Herrera y Adrián Gavira se despidieron de Paris en cuartos de final para llevarse el diploma olímpico. No pudieron acceder a las semifinales tras caer ante Anders Mol y Christian Sorum (16-21/17-21). / RFEVB

Compartiste tu carrera deportiva con Adrián Gavira durante los últimos 16 años, ¿una larga relación profesional e imagino que personal? ¿sigues manteniendo contacto con él?

Si, hablamos todas las semanas, prácticamente somos como hermanos, hemos pasado más tiempo juntos que con nuestras respectivas familias.

¿Qué ha representado para ti la Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER? ¿crees que su apoyo es fundamental para el desarrollo de nuestros deportistas?

La Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER han sido pilares importantes en mi trayectoria así como lo es para las nuevas generaciones del deporte valenciano, saber que puedes contar con su ayuda te da una tranquilidad para poder afrontar todas las competiciones al máximo nivel y centrarnos en entrenar.

¿Cómo ves el futuro del vóley-playa español? ¿quiénes son vuestros sucesores?

La verdad que muy contento porque Adrián se ha recuperado muy bien de la operación de rodilla y junto a Álex Huerta forman una pareja muy completa y con mucho nivel, que seguro que nos darán muchas alegrías, aunque tenemos que seguir trabajando en la base ya que tenemos un bache generacional, para sacar jóvenes con proyección de cara a futuro. En cuanto a las chicas están Daniela Álvarez y Tania Moreno como primera pareja, una pareja de futuro que también nos dará alegrías seguro, y vienen más parejas jóvenes para poder trabajar.

¿Qué mensaje te gustaría dejar a las jóvenes jugadoras que se inician en este deporte?

Sobre todo que entrenen mucho ya que es un deporte que se requiere mucha técnica, paciencia porque seguro que llegan malos momento, pero que trabajando duro irán viendo resultados y sobre todo que sigan estudiando para seguir formando de cara al futuro ya que la carrera deportiva es corta y después tenemos que tener una salida en la vida laboral, pero sobre todo disfrutar del camino, tanto de los buenos momento como de los malos porque ahí es cuando más se aprende.

Adrián y tú tenéis una calle con vuestro nombre en Lorca (Murcia), “Calle Herrera y Gavira, leyendas del vóley playa”, ¿qué supone para ti este reconocimiento?

Un orgullo. Al final que la marca Herrera/Gavira quede reflejada y deje un legado de motivación para nuevas generaciones es muy gratificante.

Tras tu retirada, ¿en qué proyectos participas?, ¿cómo es tu día a día?

Ahora mismo estamos de lleno y ayudando en la gestión del Club L´Illa-Grau que es donde me formé como jugador. Y sobre todo ayudando en casa y disfrutando de la familia y amigos.