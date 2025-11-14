Olympikus se une a la lucha contra el cáncer de mama con sus zapatillas Corre Rosa

Durante el pasado mes de octubre, la marca Olympikus reforzó su compromiso social con una iniciativa solidaria que unía deporte y conciencia social. Olympikus se unía a la lucha contra el cáncer de mama con el lanzamiento en España de la 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲 𝟰 𝗢𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲 𝗥𝗼𝘀𝗮, una edición especial de su zapatilla más icónica. Esta versión solidaria no solo destaca por su diseño, sino por el poderoso mensaje que transmite: representa fuerza, transformación y apoyo para todas las personas que enfrentan esta enfermedad, así como un símbolo de compromiso con la concienciación y la investigación.

Acción solidaria

Durante el mes de octubre, el 𝟏𝟎% por cada par vendido de toda la familia Corre 4 se donó a la Fundación Española de Cáncer de Mama (FECMA). A partir del presente mes de noviembre, la acción sigue solo con la Corre 4 Octubre Rosa, reafirmando nuestro compromiso con la salud, el deporte y la solidaridad.

Con esta campaña, Olympikus busca inspirar a sus clientes a correr no solo por bienestar personal, sino también por una causa que afecta a miles de mujeres y familias cada año.

El proyecto alcanzó su punto culminante el 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, con el lanzamiento de la Corre 4 Octubre Rosa, una edición limitada que simboliza la fuerza, la esperanza y la solidaridad. Esta versión especial estará disponible hasta agotar existencias, y por cada par vendido aportará un 10% a FECMA, reforzando el compromiso de la marca con la investigación y la prevención.

Olympikus invita a toda la comunidad deportiva a sumarse a esta iniciativa, demostrando que cada paso cuenta.

El mes de noviembre también es ROSA, la marca brasileña reafirma que correr puede ser un acto de amor y apoyo, una forma de avanzar juntos hacia un futuro más saludable y solidario.

Origen de la campaña

Una iniciativa por parte de Olympikus que ha nacido de la mano de Claudia Bartelle, la esposa del CEO de la marca, que fue diagnosticada con cáncer de mama en 2021 y sobre lo que ha hablado abiertamente después de superarlo, incluyendo un tratamiento con cirugía y quimioterapia, intentando promover la importancia de un diagnóstico precoz.

Así son las Olympikus Corre 4 Rosa

La Corre 4 es la zapatilla de running de Olympikus más popular en Brasil, diseñada con la última tecnología de la marca para ofrecerte un excelente equilibrio entre amortiguación, reactividad y ligereza.

El material amortiguador de la media suela en esta versión es la nueva espuma Eleva Pro 2.0 que tiene una muy buena capacidad de respuesta y es muy resistente, dando al corredor más comodidad y también más eficiencia en sus zancadas. Su tecnología está diseñada para que se pueda correr durante más tiempo sin que los pies se fatiguen tanto, ideal cuando se quieren abordar distancias algo más largas e igualmente óptima para los entrenamientos más cortos e intensos.

La sensación al pisar es muy cómoda, parece una espuma blanda con las primeras zancadas, y mejora cuando corres a más intensidad.

La suela también ha mejorado en esta versión con una goma de composición especial a la que llaman Gripper Plus, que es antideslizante. Mejora el contacto con el suelo y proporciona un agarre seguro en superficies diferentes. Según los datos de la marca a partir de sus tests, esta suela tiene un 40% más de durabilidad y un 50% más de resistencia al deslizamiento en comparación con sus predecesoras.

El upper y la lengüeta son finos y de gran calidad, gracias a su tecnología Oxitec 2.0, un tejido de monofilamento de poliéster que cuenta con pequeñas perforaciones que aportan mucha transpirabilidad, ligereza y soporte. Su horma es amplia, aloja cómodamente el pie permitiendo correr sin presiones y el pie se mantiene fresco.