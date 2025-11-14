Resultado histórico de Illusion, Acro & Dance Studio en el Europeo 2025 de Fit Kid y Acro Free Dance

El equipo Illusion, Acro & Dance Studio, bajo la dirección de Andrea Lluch, consiguió un resultado histórico en el Campeonato de Europa de Fit Kid y Acro Free Dance 2025 celebrado en Hungría. En total, 14 coreografías y 14 medallas: un logro sin precedentes que refleja el esfuerzo, la dedicación y la unión de un equipo que no deja de superarse. "No hay palabras para describir este resultado. Es el fruto del esfuerzo, la pasión y el amor por lo que hacemos. Este equipo es pura magia" , destacó Andrea, entrenadora y coreógrafa del equipo Illusion, que agradece especialmente a las "familias, madres y padres, por su apoyo constante, y sobre todo a los bailarines, por su ilusión, trabajo y deseo de seguir creciendo cada día".

La coreógrafa y entrenadora Andrea Lluch ha sido la mente creativa detrás de todas las piezas, acompañada por los entrenadores Mark Stunts y Paula Brunet, quienes han contribuido al desarrollo técnico y artístico de este extraordinario grupo.

Los deportistas demostraron un altísimo nivel técnico y artístico, dejando el nombre de España en lo más alto del podio.

Con estos resultados, el equipo Illusion consolida su posición entre las potencias europeas del Fit Kid y Acro Free Dance, demostrando que el talento español sigue brillando en los escenarios internacionales.

Todo los éxitos

🥇 Campeones de Europa

Individuales:

Noa Pérez

Sara Fuertes

Malou Dya

Nagore de Eguiarte

Duo Víctor Santos y Noelia Carrasco

Small Víctor Santos, Noelia Carrasco y Sara Fuertes

Big free 'Hades Town':

Elsa Oltra

Leyre Barrios

Noa Perez

Vega Gimeno

Sara Fuertes

Marta Pozo

Victor Santos

Noelia Carrasco

Acro Free Dance: The Winner Takes It All

Elsa Oltra

Celia Gomez

Olivia Sales

Malou Dya

Daniela Gandia

Carla Herraiz

Leyre Barrios

Noa Perez

Vega Gimeno

Sara Fuertes

Marta Pozo

Victor Santos

Noelia Carrasco

Xenia Delgado

Eva Valdelvira

Paula Pozas

🥈 Subcampeones de Europa

Lucía Iglesias

The World (Celia Gómez, Elsa Oltra, Malou Dya, Daniela Gandia y Carla Herraiz)

🥉 Medalla de Bronce

Individual: Elsa Oltra

Finalistas Europeos

Individual:

Xenia Delgado (cuarta de Europa)

Duo Nagore y Marta Zaitseva (Cuartas de Europa)

Paula Pozas (quinta de Europa)