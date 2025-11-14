Fit Kid y Acro Free Dance
Resultado histórico de Illusion, Acro & Dance Studio en el Europeo 2025 de Fit Kid y Acro Free Dance
El equipo, bajo la dirección de Andrea Lluch, logró medallas en las 14 coreografías presentadas.
El equipo Illusion, Acro & Dance Studio, bajo la dirección de Andrea Lluch, consiguió un resultado histórico en el Campeonato de Europa de Fit Kid y Acro Free Dance 2025 celebrado en Hungría. En total, 14 coreografías y 14 medallas: un logro sin precedentes que refleja el esfuerzo, la dedicación y la unión de un equipo que no deja de superarse. "No hay palabras para describir este resultado. Es el fruto del esfuerzo, la pasión y el amor por lo que hacemos. Este equipo es pura magia" , destacó Andrea, entrenadora y coreógrafa del equipo Illusion, que agradece especialmente a las "familias, madres y padres, por su apoyo constante, y sobre todo a los bailarines, por su ilusión, trabajo y deseo de seguir creciendo cada día".
La coreógrafa y entrenadora Andrea Lluch ha sido la mente creativa detrás de todas las piezas, acompañada por los entrenadores Mark Stunts y Paula Brunet, quienes han contribuido al desarrollo técnico y artístico de este extraordinario grupo.
Los deportistas demostraron un altísimo nivel técnico y artístico, dejando el nombre de España en lo más alto del podio.
Con estos resultados, el equipo Illusion consolida su posición entre las potencias europeas del Fit Kid y Acro Free Dance, demostrando que el talento español sigue brillando en los escenarios internacionales.
Todo los éxitos
🥇 Campeones de Europa
Individuales:
Noa Pérez
Sara Fuertes
Malou Dya
Nagore de Eguiarte
Duo Víctor Santos y Noelia Carrasco
Small Víctor Santos, Noelia Carrasco y Sara Fuertes
Big free 'Hades Town':
Elsa Oltra
Leyre Barrios
Noa Perez
Vega Gimeno
Sara Fuertes
Marta Pozo
Victor Santos
Noelia Carrasco
Acro Free Dance: The Winner Takes It All
Elsa Oltra
Celia Gomez
Olivia Sales
Malou Dya
Daniela Gandia
Carla Herraiz
Leyre Barrios
Noa Perez
Vega Gimeno
Sara Fuertes
Marta Pozo
Victor Santos
Noelia Carrasco
Xenia Delgado
Eva Valdelvira
Paula Pozas
🥈 Subcampeones de Europa
Lucía Iglesias
The World (Celia Gómez, Elsa Oltra, Malou Dya, Daniela Gandia y Carla Herraiz)
🥉 Medalla de Bronce
Individual: Elsa Oltra
Finalistas Europeos
Individual:
Xenia Delgado (cuarta de Europa)
Duo Nagore y Marta Zaitseva (Cuartas de Europa)
Paula Pozas (quinta de Europa)
