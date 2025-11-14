Test rápido a Pablo Herrera

1- Color favorito

Rojo

2 – Comida y bebida que más te gustan

Paella

3- Escritor preferido

Dan Brown

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

Varios de él.

5- Actor preferido

Varios: Matthew McConaughey, Keanu Reeves..

6- Película

Interstellar

7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa

Película en casa

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

Nacional

9– Cantante favorito

Miguel Bose, Juan Luis Guerra

10 - Deporte favorito

Vóley-playa

11 - Deportista admirado

Rafa Nadal

12 - Viajar con amigos o familia

Con familia

13 - Destino favorito

Tenerife

14 - Algún hobby o pasatiempo

Pesca y Bous al carrer

15 - Qué te hace feliz o te relaja

Tener retos por delante.