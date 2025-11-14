COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Pablo Herrera
El longevo jugador de vóley-playa se despidió del deporte de élite con seis Juegos Olímpicos a sus espaldas
1- Color favorito
Rojo
2 – Comida y bebida que más te gustan
Paella
3- Escritor preferido
Dan Brown
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
Varios de él.
5- Actor preferido
Varios: Matthew McConaughey, Keanu Reeves..
6- Película
Interstellar
7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa
Película en casa
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
Nacional
9– Cantante favorito
Miguel Bose, Juan Luis Guerra
10 - Deporte favorito
Vóley-playa
11 - Deportista admirado
Rafa Nadal
12 - Viajar con amigos o familia
Con familia
13 - Destino favorito
Tenerife
14 - Algún hobby o pasatiempo
Pesca y Bous al carrer
15 - Qué te hace feliz o te relaja
Tener retos por delante.
