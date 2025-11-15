El Family Cash Alzira no pudo con el Palma Futsal

En un duelo frenético, lleno de goles, alternancias en el marcador y momentos de sufrimiento, el Family Cash Alzira cayó por 3-4 ante el Illes Balears Palma Futsal.

El Palau d’Esports d’Alzira aunque no pudo celebrar una victoria local, demostró que es una pista exigente, con el rival en buena dinámica y un Palma que quería corregir la irregularidad previa al paréntesis competitivo. Los valencianos lucharon hasta el final pero acabaron sucumbiendo en un partido muy igualado.

El Palma Fustal muy motivado

El Illes Balears Palma Futsal salió a la pista con la intención de mandar desde el primer instante. Rivillos avisó con un disparo lejano que obligó a Adrián Pereira a intervenir y, en la siguiente acción, llegó el primero: un balón al segundo palo que buscaba a Machado terminó dentro tras un error defensivo local. Apenas habían pasado dos minutos y el encuentro ya mostraba un patrón claro: Palma quería imponer ritmo, presión y metros.

La ventaja pudo ampliarse de inmediato, pero Cristian Povea apareció por partida doble para evitar el 0-2. Alzira reaccionó con una transición que Luan Muller desactivó con seguridad. Poco después, Lucão dejó una jugada marca de la casa —finta, aceleración y disparo— que la defensa local desvió. Las faltas del conjunto balear empezaban a acumularse y Alzira lo aprovechó para adelantar líneas. Rubi rozó el empate a balón parado y Alisson estrelló un chut en el palo antes de que llegara el 1-1: esta vez sí, Rubi finalizaba una acción de pívot para devolver el equilibrio.

Un partido muy igualado / Palma Futsal

El golpe no frenó al Palma. Más bien lo activó. Luan Muller lanzó un pase quirúrgico desde su propia área —una asistencia de jugador de campo— y Ernesto la convirtió en el 1-2. El partido se abrió del todo, con alternativas Povea, culminando una presión alta que sorprendió al Palma. En apenas un minuto, y a cinco del descanso, Alzira volteaba el marcador (3-2).

Los de Vadillo necesitaron pausa y personalidad para recomponerse. Peña probó desde media distancia, Pereira respondió bien, y la jugada que cambió el tramo final volvió a llevar la firma de Mario Rivillos. El ala madrileño encaró, desequilibró y remató para poner el 3-3 justo antes del descanso.

Segunda parte

La segunda parte arrancó con un aviso contundente: Fabinho, al palo. En la siguiente, otra finalización suya obligó a Pereira a estirarse con la punta de los dedos. El Palma había regresado con determinación, pero Alzira tampoco cedía. Luan Muller sostuvo al equipo con una doble parada en el minuto 25 y, poco después, desvió al larguero un obús de Rubi. El cuadro local empujaba con insistencia, encontrando llegadas peligrosas, pero Luan mantuvo el tipo. Superada esa fase crítica, el Palma empezó a olfatear el cuarto. Lucão lo intentó con un taconazo buscando sorprender, aunque Pereira volvió a aparecer.

Antonio Vadillo dio entrada a Dennis, que evitó encajar en varias acciones, mientras Luan pasaba al banquillo. Y del 4-3 que salvó el brasileño, se pasó al 3-4: Fabinho desataba la locura anotando un golazo de auténtico pívot. A falta de dos minutos, con Alzira volcado en ataque, Fabinho estuvo cerca de sentenciar castigando el juego de cinco. En la siguiente, Lin acarició el gol, pero Yuni apareció sobre la línea para evitar lo que parecía el 3-5. La recta final se convirtió en un ejercicio de gestión emocional: faltas, revisiones del cronómetro, tiempo muerto local, un pabellón entregado y un Palma maduro, compacto y paciente. Rivillos rozó el quinto con una vaselina que salió alta y, en el último suspiro, Ivi y Povea estrellaron dos balones en la madera en la misma acción.

FICHA TÉCNICA

Family Cash Alzira FS: Pereira, Rubi, Lechero, Cristian Povea y Yuni.También jugaron: Ivi, Pablo Ibarra, Cola, Alejandro, Arechaga y Dickson.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Deivão, Charuto, Lucão, David Peña, Mateus Maia, Alisson, Lin y Dennis.

Goles: 0-1, Pereira (propia puerta) (min. 2); 1-1, Rubi (min.9); 1-2, Ernesto (min. 10); 2-2, Yuni (min. 14); 3-2, Povea (min. 15); 3-3, Mario Rivillos (min. 18); 3-4, Fabinho (min. 37).

Árbitros: Antonio Jesús García y Javier Moreno. Amonestaron con tarjeta amarilla a Mateus Maia y a Mario Rivillos del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Palau d’Esports d’Alzira. 1000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 10 de la Primera División.