El jugador de la NFL Kris Boyd, en estado crítico tras ser herido de bala en Nueva York

Kris Boyd, esquinero de los New York Jets de la NFL, recibió este domingo un disparo en el abdomen y fue llevado a un hospital en el que se encuentra en estado crítico, pero estable, tras un tiroteo en la zona de Midtown Manhattan, en Nueva York.

"Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento", escribieron los Jets en un comunicado.

Según reportes policíacos, durante la madrugada de este domingo Boyd recibió un disparo en el abdomen a unos pasos de un restaurante ubicado en la calle 38 Oeste, cerca de la Séptima Avenida, después de una pelea con algunos individuos.

El tirador huyó en un vehículo todoterreno, mientras que el jugador fue trasladado a un hospital.

El departamento de policía abrió una investigación sobre el suceso.

Kris Boyd es un esquinero de 29 años que llegó a la NFL seleccionado en la séptima ronda del 'Draft 2019' por los Minnesota Vikings, equipo con el que permaneció hasta la campaña 2022.

En 2023 jugó con los Arizona Cardinals, pero a mitad de la campaña pasó a los Houston Texans, con los que permaneció hasta 2024.

Para esta temporada firmó con los Jets, con los que no ha debutado debido a que ha estado en la lista de lesionados desde la semana uno.

En siete años de carrera acumula 105 tackleadas, dos balones sueltos forzados, cinco recuperados y tres pases defendidos.

El jueves pasado, en su más reciente partido, los Jets, que marchan en el último lugar de la división Este de la Conferencia Americana con dos ganados y ocho derrotas, perdieron 27-14 ante los New England Patriots en la semana 11 de la temporada.

En su siguiente partido visitarán a los Baltimore Ravens el próximo domingo.