Luis Urrutia: "El deporte valenciano está en el Top3 de España"

El deporte valenciano vive un momento dulce. Equipos poderosos en competición europea, deportistas en los mejores campeonatos del planeta, fuerte a puesta por instalaciones de referencia mundial y eventos que centran todas las miradas del panorama deportivo. Todo este caudal de talento y de pasión desemboca cada fin de semana en la sintonía del 'Punt a Punt' en la radiotelevisión pública valenciana, con un estilo propio que marida la herencia de los tiempos de Radio Nou con el carisma y la personalidad de los locutores más jóvenes. Para hablar de todo ello, el Director del 'Punt a Punt' Luis Urrutia, voz autorizada tras varias décadas cubriendo todas las disciplinas deportivas, atiende a Superdeporte para valorar los primeros pasos de este proyecto y del estado de salud que goza el deporte de nuestra tierra.

Lo primero de todo, ¿qué balance haces de estos meses en el Punt a Punt?

De estos primeros tres meses de Punt a Punt, yo creo que son fantásticos. Creo que hemos vuelto a tener la sensación de que la radio pública se abre para atender a todo el tejido deportivo de la Comunidad Valenciana. Todavía hay cosas que debemos pulir y cosas que mejorar, pero el espíritu con el que llegamos hace tres meses a À Punt Radio se está cumpliendo todas las mil maravillas.

Estamos transmitiendo todo lo que pasa en la Comunidad sin olvidar lo que pasa más allá. Para todo aquel que le interesa cómo está el Castellonense, que está que se sale esta temporada, se viene aquí sin olvidar que está jugando el Atlético de Madrid su partido de liga. También tienen la información.

Yo creo que la idea está bien acogida por todos. Es un programa de una complejidad enorme. Son cuatro presentadores, cinco productores, cuatro narradores... En fin, el programa tiene una complejidad grande porque entre todos tenemos que coordinarnos muy bien para hacerlo.

¿Qué acogida habéis tenido por parte del público?

Bueno, la respuesta de verdad nos la dará el EGM. Cuando salga en cuatro semanas nos lo dará. Pero la respuesta a través de redes sociales, que entendemos que no es la respuesta del 100% de la audiencia, pero sí de la parte que la utiliza, es una respuesta francamente favorable.

A la gente este formato le gusta. Le gustó en su día cuando fue líder absoluto de la audiencia deportiva en Valencia, en Radio Nou. Y una respuesta francamente positiva.

No del 100%, porque siempre hay alguno a quien no, pero sí que mayoritariamente la respuesta ha sido positiva.

Te quería preguntar precisamente por el estilo. ¿Qué estilo se encuentra una persona que decide sintonizar À Punt para estar al tanto de toda esa actividad deportiva?

Se encuentra un estilo no histriónico. Quiero decir, nosotros somos muy apasionados, pero no somos de las emisoras que chillan mucho. Pero sí que lo vivimos con toda la pasión que podemos y lo que pretendemos es que cuando acabe el fin de semana haya un oyente que esté en Alicante, que esté interesado por saber cómo ha quedado el Peñíscola con su partido de futbol sala y queremos que un oyente en Castellón esté interesado por saber cómo le ha ido al Torrevieja o al Torrellano o a cualquier equipo del sur de la comunidad valenciana. Un poco esta es la idea, que generemos esa inquietud para que a todo el mundo le interese todo lo que está pasando.

¿Estás contento con cómo se está plasmando lo que cuando entraste hace tres meses querías que se plasmara en A Punt?

Sí, estoy muy contento, pero esto tiene una evolución. Esto es como la Fórmula 1, hay evoluciones y esas evoluciones las irán percibiendo nuestros oyentes en las próximas semanas. Pero hasta ahora lo que es la idea base está llevada a término de manera fenomenal. Hay que entender que son 25 horas de programa cada fin de semana, que cada semana nos acercamos a las 45-50 horas de emisión. No hay ningún programa en la radio que haga 50 horas cada semana. Serían 10 horas cada día laborables. Quiero que quede claro que es un mogollón, que es un programa enorme. Y dotar de contenido interesante todas las horas de este programa es un trabajo muy duro, pero que llevamos a cabo con mucha alegría.

Una cosa que me ha llamado la atención en redes y anuncios de la gente que está participando en el programa es esa mezcla entre voces jóvenes y voces más experimentadas dentro del mundo del deporte valenciano. Imagino que eso también es parte de la clave que estáis intentando buscar.

Sí, y no es sencillo, porque cada uno está acostumbrado a una forma de hacer las cosas. Diríamos que los que somos ‘generación García’ o ‘generación De la Morena’ vemos la radio de una forma y los que son la generación actual tienen otra forma de entenderlo. Sin embargo, yo creo que hemos conseguido que entre todos estemos manteniendo un tono parecido sin que ninguna de las personas que hablan en el programa pierdan su identidad.

Comentabas las muchas obras que hay, has comentado el fútbol sala, has comentado del fútbol, has hecho una referencia a la Fórmula 1. ¿Cuántas disciplinas deportivas se cubren en directo en un fin de semana en el punto a punto?

Aproximadamente, hasta que se pongan en marcha el fútbol americano y el béisbol, que tienen equipos de máxima categoría, en este caso en la ciudad de Valencia, son 14 disciplinas deportivas y cubrimos a 82 equipos. Con cuestiones como que hay dos equipos de la Comunidad Valenciana en la máxima categoría del tenis de mesa español, jugaron entre sí, fuimos a cubrirlo, se sorprendieron. Esto es lo que pretendemos evitar, que los equipos que están en máxima categoría española se sorprendan de estar aquí, que los seis equipos de la comunidad que juegan competición europea tengan un respaldo importante por parte de la radio pública. Esto es lo que intentamos.

Y que sin perder de vista todo esto, podamos hacer un caso especial al deporte femenino, podamos acudir a todas las disciplinas. El reto es que cuando acabe la temporada no solo hayamos acudido a torneos de tenis, de pádel, sino que hayamos acudido a competiciones de natación, que por supuesto hockey patines, hockey hierba, están cada fin de semana. Queremos estar al lado de la gimnasia, en fin, de lo que son todos los deportes que están en la comunidad y por supuesto también el golf.

En fin, todo aquello que tiene poco espacio nosotros tenemos una ventaja y es que son muchas horas. Claro, al final no es fácil estar en todo, más allá de poder leer un resultado en directo o leer una tabla. Al final estar en todo requiere de mayor personal, de mayor despliegue.

¿Cuántas voces distintas se pueden escuchar en una retransmisión del Punt a Punt un sábado, por ejemplo?

Pues yo creo que estaremos sobre las 20 voces cada programa que hay. Si no contamos ‘Els Últims 90 minuts’ que tiene su tertulia aparte y que aparecen más voces todavía porque es el programa resumen de lo que ha ocurrido tanto el sábado como el domingo. Pero sí que son muchas las voces que participan en el programa entre los fijos, los corresponsales y todos los comentaristas, que tenemos que fue una de las cosas donde más hincapié quise hacer y es que tuviéramos los mejores comentaristas posibles para nuestra retransmisión.

Claro, al final alguien que sintoniza la radio y escucha una voz que entra desde un partido de futbol sala en Alicante, otro que entra desde un partido de tenis en Castellón, uno que entra para cantar el gol del Valencia.

Todo el deporte, sin excepciones, canalizado en un programa

¿Cómo le explicarías a la gente cómo se gestiona todo eso? Todo ese caudal de información, ese caudal de voces y encima en directo, que no para.

Con planificación. Esto tiene un secreto, es el planificación, es un Excel con 3.000 filas donde tenemos todo el deporte guardado. Es nuestra gran joya, ese Excel.

Sabemos todo lo que va a pasar y sabemos que un periodista tiene que ir a cubrir un partido de bádminton es probable que sea la primera vez en su vida que retransmite un programa de bádminton. Pues tiene que aprender.

Hay que ir a Cheste a cubrir el Gran Premio de Motociclismo. Aquí todos estamos en fase de aprendizaje. Hacer una retransmisión de cuatro horas de un maratón por la radio no es sencillo, pero si lo trabajas la cosa sale bien.

Al final, con todo igual, tenis de mesa. Fue el periodista la primera vez en su vida que iba a cubrir un partido de tenis de mesa. Cuando se le da paso y se pone a hablar, el punto se para. Necesita el silencio. Esto no es fútbol donde puedes hablar. Lo tuvieron que poner en una sala detrás de una puerta y de un cristal para poder ver y hablar a la vez porque si no, no podían jugar.

Cuestión de aprendizaje. Todos tenemos que ir aprendiendo para poder transmitir a la sociedad lo que pasa en nuestro deporte.

¿Y desde el estudio? Porque al final imagino que se puede dar la circunstancia de pedir cuatro o cinco pasos de forma simultánea.

A esto estamos ya más acostumbrados. Aquí hay tiempo para todos. Es más, nosotros habitualmente solemos huir de las grabaciones.

Es un programa en directo, no nos gusta que entren contenidos grabados. Así que uno detrás de otro. El presentador tiene suficiente capacidad como para elegir cuál es el contenido más importante. Todos tienen su tiempo. Este programa no tiene prisa. Es muy largo. Cabe todo.

Estáis llegando hasta Tercera RFEF, a cubrir deportes minoritarios que también compiten con los deportes de mayor interés social/audiencia. ¿Cómo se gestiona esa combinación entre llegar a la última categoría federativa o ese deporte con menor relevancia social con los grandes gigantes del deporte valenciano?

Es una cuestión de respeto. Esto ya me pasó en Radio Nou. En aquel momento me costó mucho hacer entender que un partido del Valencia se iba a interrumpir por un gol del Gandía, o un gol del Lliria, que en aquel momento estaba en Segunda B. Y que el locutor de esos campos de categorías inferiores tenía prioridad sobre el narrador del Valencia cuando tenía un gol. Y esto me costó mucho.

Hoy ya está más asumido. Hoy que marque el Alcoyano sobre una narración del partido del Elche está asumido. Y ahora ya no llama tanto la atención.

Pero sí que fue un proceso inicial complicado. Pero ahora, dentro de lo que es la estructura del programa, lo tenemos asumido.

Estás al tanto de todo el deporte valenciano. ¿Qué situación/gesta/dinámica te está despertando mayor interés?

Yo creo que hay algunos fogonazos que son espectaculares. Lo que está pasando en la ciudad de Valencia con el voleibol me parece impresionante. Que el Conqueridor sea capaz de jugar competición europea me parece tremendo. Que el Conqueridor sea capaz de traer a Valencia la Copa del Rey de voleibol me parece espectacular. Segundo fogonazo, Roig Arena. Tener en Valencia a dos equipos jugando Euroliga y jugándola no por participar, sino compitiéndola, me parece que es un fogonazo tremendo.

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

Alcoy, que siga manteniendo su equipo de hockey en máxima categoría, siendo esta una comunidad que no tiene una gran tradición para el hockey, me parece espectacular. Elche, el retorno del Elche a la Primera División es una de las cosas grandes. Que el Martínez Valero se quede pequeño para cada partido que está jugando.

Y dentro de Elche su equipo de balonmano femenino, otro de los representantes que tenemos en Europa. El nivel del deporte que tenemos en la comunidad valenciana es altísimo.

El Villarreal jugando la Champions. Es que es tremendo el Villarreal, compitiéndole como le está compitiendo al Madrid y al Barça el título de Liga. Son fogonazos impresionantes los que tenemos. El nivel, para mí, es altísimo.

Y otro foco que no quiero olvidar es La Nucía. En La Nucía hay una serie de eventos. Hemos vivido hace poco la marcha Cicloturista y el Critérium impresionante. Cinco campeones del mundo acudiendo allí. Yo no sé si tenéis mucha afición a los dardos, pero se montó una competición con 5.000 participantes en una competición de dardos en La Nucía.

Sandra Sánchez estrena el Centro de Deportes de Combate de La Nucía con un «kata» / David Revenga

Llegabas allí, lo veías y no te lo creías. Se jugó un campeonato del mundo de veteranos de pádel en La Nucía con 2.000 jugadores. Alucinante, ¿no? En fin, es que son tantas las cosas.

¿En un ranking español dónde colocarías el deporte valenciano actualmente?

Yo lo ubicaría en el puesto 3. Madrid y Barcelona están por delante en casi todo, pero después yo creo que estamos nosotros. Yo no veo ni a Euskadi, ni a Galicia, ni a las Castillas, ni siquiera a Andalucía como general por encima de la Comunidad Valenciana. En los últimos años, también, con Trinidad y Alfonso, con esta apuesta por estos deportes, el crecimiento y la ubicación en el mapa de Valencia, en el atletismo y en otro tipo de deportes, también se ha debido notar.

Los caballos en Oliva, élite absoluta mundial. Eligen venir aquí. Si hablamos de fútbol, lo que pasa en la comunidad valenciana en diciembre y enero es que la cantidad de equipos de fútbol que vienen a la pretemporada de invierno se cuenta por docenas.

Los que tenemos aquí, porque hay unos campos impresionantes. Campos que no se utilizan para la competición habitual. Solo están dirigidos a estos, con una infraestructura hotelera grande.

Es que mires hacia donde mires, está todo preparado para que la élite esté aquí.

Los grandes cambios del deporte valenciano

¿Qué cambios significativos has visto en el deporte valenciano desde que hacíais el programa en Radio Nou ahora que lo hacéis en À Punt que han pasado tantos años?

Inversión e instalaciones. Esta es la clave. Cuando llegamos aquí, se jugaba la tercera división en campos de tierra. Hoy ya no hay campos de tierra. El césped artificial ha llegado y ha llegado para quedarse. Cuando vemos lo que ha cambiado en el baloncesto entre las naves de Peñarroja, donde estaba el Valencia-Basquet, la Alquería, el Roig Arena y la Font de San Luis que hay hoy, es que ha cambiado mucho. Es que ha cambiado todo.

La ciudad deportiva del Castellón es magnífica, de la del Villarreal o la de Pamesa, pero para qué hablar. Es que son espectaculares. Yo creo que estamos ante un tejido realmente fantástico y que da sus frutos y que da sus resultados y que lo vemos cada fin de semana.

Y para terminar, vamos al fútbol. ¿Cómo ves la situación del Valencia esta temporada?

Estoy muy preocupado. Veo al equipo sin una definición. La pregunta es ¿a qué juega el equipo? Yo no lo sé. ¿Es un equipo fuerte en defensa? No, no lo es. ¿Es un equipo de control de partido a través de la posesión del balón? No, no lo es. ¿Es un equipo de contraataque? No, no lo es. ¿Es un equipo al que es difícil hacerle goles? No, no lo es. ¿Es un equipo muy goleador? No, no lo es. ¿Tiene jugadores clave en todas las líneas del equipo? No, no lo es. Es que a todas las preguntas que te haga, te voy a contestar que no.

Gayà reclamando una acción durante el Valencia CF - Real Betis / Carla Cortés

Estoy muy preocupado porque es un equipo con una actitud diez, con un entrenador que lo está intentando todo, pero que no da con la tecla, que no da con el estilo. Yo creo que los futbolistas, el entrenador y el club no van todos en la misma dirección. Y te hablo solo de fútbol. Te hablo de idea futbolística. Creo que a este equipo le falta coordinar la idea de fútbol. ¿Cómo quiere ser el Valencia? ¿Cómo quiere el club que sea el equipo? ¿Cómo quiere el entrenador que juegue su equipo? ¿Cómo quieren jugar los jugadores?

¿Le ves cerca el fin a la ‘era Lim’?

No, no lo sé y no especulo. Quiero decir, no lo sé. Esto depende solo de él. ¿Él tiene aquí un buen negocio? Sí. En esta sociedad, en esta mercantil, él tiene un buen negocio. No le pide pan. Cada vez que él ofrece un préstamo, una línea de crédito, él obtiene un rédito económico. Él le gana dinero al Valencia, con lo que no hay ninguna razón económica por la que tenga que dejar el club. Él, sentimentalmente, no tiene nada con el Valencia. Para él, el Valencia es ni frío ni calor. Le da igual. No es su equipo. También le da igual ver al equipo el 18, el 14 o el 9. Es que le da igual. No veo que haya una situación en la que digas que necesita vender… y luego las respuestas anti-Lim que ha habido le pillan muy lejos. Y desde aquí, intentan esconder todo lo que pueden para que no se cabree el jefe.

¿Y al Levante, cómo lo ves? ¿Quién llega mejor al derbi?

El Levante para mí es completamente lo contrario. La Secretaría Técnica, el entrenador y los jugadores saben exactamente a qué juega este equipo. Saben cuál es su idea, saben cómo desarrollarla, tendrán días mejores y peores. Tienen que ganar partidos en casa.

Si no ganan partidos en casa se van a ir a segunda división, pero yo creo que con el estilo que tienen serán capaces de hacerlo. Tienen buenos futbolistas y de cara al derbi, yo creo que llega un puntito mejor el Levante que el Valencia. Todos tenemos la sensación de que en el Valencia todo ha cambiado porque empatas en casa contra el Betis a ocho minutos del final. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó. La sensación que te da es esta. Ya hemos salido del descenso, ha caído el Levante.

Yo que los veo a los dos cada fin de semana, para mí el Levante llega un puntito mejor que el Valencia. Tengo muy claro a qué va a jugar el Levante el viernes. Como el Valencia, entre comillas, salga un poco sobrado, yo creo que se puede llevar un disgusto gordo por parte del Levante.

Ahora, son dos equipos que viendo sus plantillas están en la segunda mitad en cuanto a talento, en cuanto a calidad general de la plantilla, con algunas excepciones. Pero sí que son dos equipos hechos para sufrir. El Levante lo sabía desde la primera jornada, el Valencia parece que hace tres semanas empezó a darse cuenta.