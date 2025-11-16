El Maratón Valencia celebró su 'ensayo general' con el Long Run

Este domingo, 16 de noviembre, justo tres semanas antes de que el 7 de diciembre se celebre el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, la prueba reina de Valencia Ciudad del Running junto a su marca técnica oficial, New Balance, han organizado el Long Run. Un total de 1.500 corredores y corredoras (todos ellos inscritos al Maratón) han participado en el Long Run, el último 'largo' de preparación para la gran cita del 7 de diciembre. Corredores y corredoras de todos los clubes valencianos se han dado cita en el Jardín del Turia para disfrutar de una jornada que ha supuesto un auténtico 'ensayo general'.

Hasta 30 kilómetros

Los participantes han podido probar sus fuerzas, ajustar sus ritmos de cara al Maratón y sobre todo, coger confianza con el último entrenamiento largo previo a la carrera. El Long Run ha discurrido en un circuito en el Jardín del Turia entre la Ciudad de las Ciencias y el Puente de Serranos. Los participantes han dado vueltas al circuito de alrededor de 7 kilómetros hasta completar una distancia de 30 kilómetros o la que cada uno considerase oportuno.

El Jardín del Turia acogió el Long Run / MVTA

New Balance Long Run Maratón Valencia volvía a celebrarse después de que en 2024 fuese suspendido por la DANA. Los corredores disfrutaron de un entrenamiento con todos los servicios: avituallamiento (geles, isotónico y agua), puntos de animación con música en directo y batucada, recorrido marcado con puntos kilométricos, liebres con distintos ritmos adaptados a todos los niveles, guardarropa, animación, zona de recovery, café…: Los participantes recibieron también una camiseta New Balance.

Valencia Runners / MVTA

El último gran largo

El punto de quedada fue a las 8:30 horas en la Explanada Tramo IX Jardín del Turia, entre el Puente de la Exposición (estación Metro Alameda) y Puente de las Flores donde se ubicó el centro neurálgico del evento con un arco de meta, música, speaker, avituallamiento, etc. Desde primera hora de la mañana se dieron cita en el Jardín del Turia corredores dispuestos y dispuestas a cumplir con el que para muchos será el último entrenamiento 'duro' antes de iniciar ya la fase de 'tapering' o bajada de volumen de kilómetros para llegar con las piernas frescas al 7 de diciembre.

El 3FDC tampoco faltó a la cita / MVTA

Organizado por la SD Correcaminos y New Balance

Entre los voluntarios que se encargaron de que los participantes sólo se tuviesen que preocupar de correr destacó la presencia del presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao y el Gerente y Director del Maratón Valencia, Juan Botella, que ejercieron de 'voluntarios' en el ya clásico Long Run. La buena temperatura, el gran ambiente runner y el compañerismo contribuyeron a que la jornada fuese perfecta. El Jardín del Turia se convirtió en una gran pista de atletismo al aire libre, sin duda el lugar preferido por miles de corredores que cada día se entrenan para cumplir sus metas en un escenario ya icónico en Valencia Ciudad del Running.

The Kenyan Urban Way / SD

Además de hacer una sesión de entrenamiento muy especial, los participantes también han podido colaborar con una buena causa ya que el Long Run recaudó un total de 7.500 euros para la Fundación Pequeño Deseo.