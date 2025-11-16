La selección española ya entrena en Bolonia para la Final 8 de Copa Davis
Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez se han ejercitado a la espera de la incorporación de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers
La Selección Española de tenis ha realizado este sábado su primer entrenamiento en el Super Tennis Arena de la Feria de Bolonia, escenario que acogerá la Final 8 de la Copa Davis 2025 a partir del próximo martes. Jaume Munar y Pablo Carreño han sido los primeros en ejercitarse junto a Pedro Martínez. No obstante, lo han hecho a la espera de Marcel Granollers y Carlos Alcaraz, quienes se incorporarán durante los próximos días.
David Ferrer ha dirigido las primeras sesiones de entrenamiento acompañado por Marc López que repite en las funciones de ayudante técnico. El capitán español se ha mostrado satisfecho con el primer día en la ciudad italiana: “Hemos entrenado muy bien. Los he visto muy motivados y muy ilusionados, con muy buen ambiente.” El objetivo de estos primeros días es “situarse y asimilar cómo es la pista y ver las pelotas, etc. Ya a partir del martes o miércoles se decidirá el equipo. Al final, es como un torneo, al principio los jugadores tienen que habituarse y luego ya jugar sets para estar preparados en caso de jugar”, ha explicado Ferrer.
Ferrer: “Contar con el Nº 1 del mundo no nos hace favoritos pero ayuda”
Sobre las características de la superficie de juego, ha asegurado que: “Es una pista muy agradable para jugar. No es excesivamente rápida, aunque no deja de ser una pista indoor, pero creo que los jugadores se han sentido bastante cómodos". Marcel Granollers se incorporará a la concentración mañana domingo una vez completada su participación en las ATP Finals de Turín. Por otra parte, sobre Carlos Alcaraz ha confesado que “cuanto más tarde será mejor porque eso querrá decir que le ha ido bien en el Masters”.
Para Ferrer, contar con el número uno del mundo “no hace que seamos favoritos, porque esta es una competición de equipo, pero sí que es verdad que ayuda y es mejor tenerlo que no.” España debutará contra Chequia el jueves 20, en eliminatoria correspondiente a los cuartos de final. El ganador se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia lo hará contra Bélgica.
