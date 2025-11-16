El Servigroup Benidorm roza puntuar en Manacor tras un gran partido de carácter y nivel (3-1)

El Servigroup Benidorm cayó por 3-1 (24-26, 26-24, 25-18, 25-22) en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal, pero lo hizo dejando una gran imagen ante un Conectabalear CV Manacor que suma ya cuatro victorias en cuatro partidos y que compite con solvencia por el liderato junto a CV Guaguas y Grupo Herce Soria. Pese a marcharse de vacío, el conjunto dirigido por Adriano Elías Lamb volvió a firmar un partido de muchísimo mérito, rozando incluso el 0-2 y demostrando que tiene nivel para competir contra cualquier equipo de la Superliga Masculina.

Manacor entró al partido con mucha más consistencia y agresividad, imponiendo su ritmo desde el saque y desde la primera línea. El Servigroup Benidorm se vio rápidamente por detrás con parciales de 11-5, obligando a Lamb a parar el partido para reorganizar al equipo. Los locales continuaban imprimiendo su ritmo aumentando la distancia 18-11, pero a partir del 20-15, llegó un punto de inflexión para el equipo cambiando la dinámica.

De menos a más

A partir de ahí, emergió la mejor versión del conjunto benidormense: Fresquet y Martínez activaron el bloqueo, Cuminetti sostuvo la rotación desde la red y Manacor empezó a tener serios problemas para superar el muro visitante. El parcial fue demoledor: parcial de 3-10 para igualar el set a 21-21, un escenario impensable pocos minutos antes.

Los últimos puntos fueron de una tensión enorme y reflejaron el carácter competitivo del Servigroup Benidorm. La defensa y el bloqueo empezaron a marcar diferencias, con Xavi Fresquet y Miguel A. Martínez firmando acciones decisivas que cambiaron el pulso del set. El opuesto colombiano mantuvo al equipo por delante con un nuevo ataque para el 23-24, aunque un error desde el saque devolvió la igualdad. Lejos de acusar el golpe, Martínez volvió a aparecer para romper de nuevo el empate con un remate contundente, y fue finalmente un error de Ribas Brockert el que certificó el 24-26, completando una remontada monumental de un Benidorm que pasó de estar contra las cuerdas a adueñarse del set con una madurez impropia de un recién ascendido.

Un segundo set marcado por la igualdad

El segundo set fue totalmente equilibrado jugando con mucha solvencia ofensiva, con Vidoni, Cuminetti y Martínez aportando desde las alas y Dos Santos firmando puntos en la red. El Servigroup Benidorm llegó a disfrutar de su mejor fase del set con ventajas de 12-15, 13-16 y 14-17, que alimentaban el optimismo de un posible 0-2, el conjunto local reaccionó con autoridad. Manacor ajustó su recepción, elevó la agresividad desde las alas y, apoyado en los ataques de Ribas Brockert y Díaz, firmó un parcial demoledor para empatar el set a 18-18. A partir de ahí, el cuadro balear tomó el control definitivo del marcador y ya no volvió a soltarlo. Benidorm siguió peleando cada punto, forzando un 24-24 esperanzador, pero los locales gestionaron mejor los momentos finales para cerrar el parcial por 26-24, en un segundo set que terminaría siendo el verdadero punto de inflexión del encuentro.

Tras dos sets de altísimo nivel, el equipo acusó el desgaste físico y mental en el tercero. Manacor aumentó su presión desde el saque, con Kucharczyk haciendo muchísimo daño (3 aces y 5 puntos directos en ataque en este set). Los de Adriano Elias Lamb mantuvieron igualdad en el inicio (11-11), pero la rotación fuerte del rival y varios puntos consecutivos encajados desde segunda línea decantaron el set para el cuadro balear (25-18).

Luchó hasta el final

El último set comenzó con un Servigroup Benidorm serio y valiente, que logró llevar la iniciativa en el marcador hasta el 11-11, apoyado casi en exclusiva en un Miguel Ángel Martínez sobresaliente, autor de 6 puntos de ataque y un bloqueo que mantuvieron al equipo dentro del set en sus momentos más delicados. Sin embargo, tras ese empate, Manacor encontró mayor continuidad en su juego y encadenó un parcial de 3-0 que obligó a Adriano Lamb a detener el partido (17-13). A partir de ahí, los locales administraron la ventaja con inteligencia, manteniendo siempre una renta de cuatro puntos (21-17), mientras Benidorm se veía obligado a arriesgar más en ataque.

Un nuevo tiempo muerto visitante con 23-19 permitió ajustar la rotación, y el Servigroup consiguió acercarse hasta el 23-21, lo que obligó esta vez a parar el encuentro al técnico local, Alexis González. Pero en el tramo decisivo, y cuando Benidorm aún soñaba con forzar el desenlace, dos ataques errados consecutivamente por Cuminetti y Vidoni acabaron sellando el set y el encuentro con el 25-22 final. Manacor cerró así un duelo que exigió su mejor versión, mientras que el Servigroup Benidorm volvió a dar muestras de madurez, capacidad para competir y un crecimiento evidente jornada tras jornada.

El entrenador se mostró orgulloso

Adriano Elías Lamb valoraba la derrota del Servigroup Benidorm tras el partido: “El equipo hizo un grandísimo partido. Competimos de tú a tú contra uno de los rivales que aspiran al título y estuvimos muy cerca de puntuar. Me voy muy orgulloso de la actitud, del trabajo colectivo y de la identidad que estamos construyendo. Este grupo está creciendo cada semana y estamos demostrando que podemos competir al máximo nivel.”