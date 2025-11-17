Ángela Martínez logra el triplete de medallas en el Campeonato de España

La ilicitana Ángela Martínez (KZM Swiming Club) sigue acumulando éxitos. Aunque su especialidad son las aguas abiertas, la nadadora del Proyecto FER ha demostrado una vez más que también tiene mucho que decir en la piscina. Martínez se despide del Campeonato de España de piscina corta, celebrado en Barcelona, con tres medallas: dos platas y un oro y además logra dos marcas mínimas para el próximo Campeonato de Europa que se celebrará en diciciembre en Polonia.

Ángela Martínez / SD

Dos platas y un oro

La alicantina se colgó las platas en los 400m y en los 800m libres, y oro en los 1.500m libres. Su mayor logro, el oro lo alcanzó en los 1.500m libres, distancia en la que superó a todas, incluidas rivales tan cualificadas como María de Valdés o Paula Otero. La olímpica ilicitana de la FNCV revalidó el título de campeona de España en los 1500 libre con un brillante 15:57.65, tiempo que además supone un nuevo récord autonómico. Su dominio en las pruebas largas se completó con dos subcampeonatos: 400 libre (4:07.03) y 800 libre (8:27.37).

Este oro, además de la plata de este domingo en los 800m libres, llegaron acompañados con un premio añadido: el billete para el inminente Campeonato de Europa en pileta de 25 metros (Polonia, 2-7 de diciembre). Ángela disputará un Europeo de invierno por segunda vez en su carrera. En 2021, con tan sólo 17 años, ya compitió en el certamen continental desarrollado en Kazán, donde ocupó una más que notable sexta plaza en los 1.500m libres.

Un gran 2025

El triplete de medallas conquistado en Barcelona confirma los espectaculares resultados de Ángela Martínez en 2025, un año que tratará de cerrar por todo lo alto en el Europeo. La nadadora FER ha coleccionado metales en ambas modalidades. Al oro y las dos platas obtenidas este fin de semana en Barcelona, hay que sumar éxitos como los oros (en 800m y 1.500m libres) del Open Internacional de Ginebra, la plata (en 5.000m) del Nacional de larga distancia de Oviedo, u otros dos oros (también en 800m y 1.500m) del Campeonato de España Open de Primavera de Sabadell. Eso, en la piscina. Mientras, cabe recordar que, en aguas abiertas, Ángela viene de colgarse el oro en la Copa del Mundo de Ibiza el pasado mes de abril y quedar subcampeona del Circuito Mundial.

En declaraciones al Proyecto FER, Ángela Martínez se mostraba muy contenta con la clasificación para el Europeo: “Aunque el gran objetivo de esta nueva campaña es clasificarme y hacerlo bien en el Campeonato de Europa del próximo verano en París, me hacía mucha ilusión estar en el Europeo de piscina corta, que se celebra en pocos días en Polonia. Una vez he conseguido el pase, no me conformo con ir. Me planteo estar cerca del podio en las dos distancias, tanto en los 800m o en los 1.500m libres. En el fondo, es un torneo continental absoluto y me motiva mucho hacerlo bien”.

Nacho Campos, plata en los 200 estilos

También sobresalió en el Campeonato de España Nacho Campos (Nados Castellón), que, pese a renunciar al 100 libre para centrarse en pruebas técnicas, firmó un campeonato de enorme nivel. Fue plata en los 200 estilos, dejando el nuevo récord autonómico en 1:55.73, tiempo que le permitió rozar la mínima continental. Además, batió otra plusmarca de la Comunitat en el 100 mariposa (52.25), completando una actuación que confirma su crecimiento como nadador versátil y competitivo.

El campeonato dejó otros registros de gran valor para la cantera valenciana. Destacan las tres mejores marcas autonómicas de edades, logradas por María Junquera (Neptuno L’Alcúdia) con doble MMA de 16 años en los 200 braza (2:34.76 y 2:33.91), y por Bàrbara Llodrà (Ferca), que firmó la MMA de 18 años en los 200 braza (2:32.24). Estos resultados refuerzan el impulso generacional que vive la natación de la Comunitat.

Nueve finales A con presencia valenciana

En cuanto a finalistas, los nadadores valencianos sumaron nueve presencias en finales A, encabezadas por los tres podios de Ángela Martínez. Nacho Campos acumuló nuevos puestos de mérito con un doble quinto puesto en 50 libre (22.00) y 100 mariposa (52.27), además del sexto en 200 libre (1:45.26). El internacional argentino Guido Buscaglia (Nados) fue quinto en 100 estilos (54.53), mientras que Dante Nicola (Nados) firmó la sexta plaza en 100 braza (1:00.40) y la octava en 200 braza (2:13.19).

El balance final, con medallas, récords y mínimas europeas, deja a la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana especialmente satisfecha y con un horizonte prometedor para el cierre de la temporada internacional.