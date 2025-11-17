Los clubes valencianos se hermanan con el Maratón Valencia

La oficina All In One de CaixaBank en la Calle de Las Barcas ha sido escenario del ya tradicional acto de hermanamiento de los principales clubes valencianos con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Representantes del Valencia Basket, Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF y Elche CF intercambiaron simbólicamente camisetas con la SD Correcaminos, organizadora del Maratón, representada por su vicepresidente, Vicente Sanz, y se comprometieron, un año más, a prestar todo su apoyo al la prueba reina de Valencia Ciudad del Running que el próximo 7 de diciembre congregará en las calles de la ciudad a 35.000 participantes de todo el mundo.

CaixaBank reitera su apuesta por el Maratón

Felipe Pulido, director comercial de empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana ejerció de anfitrión: "Es un día de hermanamiento entre los clubes y el Maratón Valencia, un referente nacional e internacional que deja un gran impacto en la ciudad. Nosotros apoyamos el deporte desde muchas vertientes y el Maratón es una de nuestras máximas apuestas. Llevamos ya 14 años colaborando con el Medio y el Maratón Valencia", afirmó Pulido que recordó que en el pasado Medio Maratón corrieron 220 empleados de CaixaBank, entidad que además apoya las categorías para atletas con discapacidad.

Agradecimiento de Correcaminos

Vicente Sanz, vicepresidente de la SD Correcaminos, agradeció el apoyo de los clubes: "Llevamos organizando carreras desde 1979 y el Maratón desde 1981. En aquella época no podíamos imaginar que un club humilde como el nuestro podría congregar a los principales clubes de la Comunitat Valenciana, contar con vuestro apoyo es un orgullo y una necesidad. El Maratón de València es el más importante de España. Animamos a todos los vecinos y ciudadanos a que el 7 de diciembre salgáis a la calle a correr, a disfrutar, a animar ".

Elche CF

Por parte del Elche CF compareció Julio César Giner, vicepresidente de la entidad que se mostró orgulloso de regresar al acto de hermanamiento: "Estamos muy orgullosos de tener en la Comunitat Valenciana el mejor maratón de España, con más de 500 inscritos de la provincia de Alicante".

Vicente Sanz con Julio César Giner / M. A. Montesinos

Levante UD

El Levante UD estuvo representado por Juan Manuel Borso, Secretario del Consejo de Administración: "Es un orgullo para todo el levantinismo participar un año más en este evento, para todos los valencianos y valencianas, es un claro ejemplo de lo que supone aunar esfuerzos. El Maratón es una gran fiesta para toda la ciudad de València". Borso destacó también el incremento de la participación femenina "Que es ya del 23%" y se mostró orgulloso de que "el Maratón lleve el nombre de València por todo el mundo".

Vicente Sanz con Juan Manuel Borso / M. A. Montesinos

Valencia CF

Javier Solís director corporativo del Valencia CF no quiso perderse el acto de hermanamiento con el Maratón pese a que tan sólo unas horas antes había sido padre: "Valencia respira deporte de norte a sur. Compartimos las ganas de poner Valencia en el mundo. Estaremos en Mestalla animando a todos los corredores a su paso por nuestro estadio".

Vicente Sanz con Javier Solís / M. A. Montesinos

Villarreal CF

El Villarreal CF contó con la presencia de su embajador, Marcos Senna "en nombre del Villarreal quiero dar las gracias por hacer un evento tan bonito, nos gusta ser partícipes la cultura del deporte, es fundamental para la salud física y mental, deseamos que todos los participantes puedan disfrutar al máximo".

Vicente Sanz con Marcos Senna / M. A. Montesinos

Valencia Basket

El Valencia Basket volverá a ser uno de los clubes más activos con el Maratón con su tradicional punto de animación y su labor de difusión en las pantallas del Roig Arena. Enric Carbonell, director General del club taronja recordó la vinculación del Maratón con el club a través de su mecenas, Juan Roig: " Somos parte de la misma familia,es un orgullo sentirnos parte del Maratón, lo que habéis conseguido es espectacular, siempre lo tenemos como referencia., es un honor seguir participando".

Vicente Sanz con Enric Carbonell / M. A. Montesinos

Carbonell destacó que el Valencia Basket está haciendo todo lo posible para cambiar el horario del partido del equipo femenino ante el Spar Gran Canaria programado para el mismo día del Maratón, el 7 de diciembre, a las 13:00 horas en el Roig Arena: "estamos hablando con la Federación Española para cambiar el horario, esperemos poder confirmarlo cuanto antes. Queremos facilitar que nuestros aficionados puedan disfrutar tanto del Maratón como del partido".

El acto concluyó con la tradicional foto de familia en la que también posaron la concejala de Deportes de València, Rocío Gil y el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.