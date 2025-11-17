El Giner asalta el liderato de la DHBF y el Valencia sigue con su racha victoriosa

El hockey valenciano cerró la doble jornada en la División de Honor B con tres líderes: Valencia, Giner y Carpesa. Tanto el Valencia como el Giner sumaron dos importantes victorias para afrontar el sprint final de la primera fase en lo más alto de la tabla.

En la categoría femenina, la doble jornada (10 y 11) premió la constancia de los dos equipos representantes de la Comunidad Valenciana que ya miran al resto desde la cima de sus respectivas clasificaciones. En el Grupo 1, el CD Giner de los Ríos venció al 1 a 0 al Málaga Rincón de la Victoria gracias al decisivo tanto de Raquel Huertas y superó de forma contundente a un rival directo como el Sanse Complutense por 3 a 0 con goles de Olga Mateu, Lucía Server y Ana Mateu. Dos victorias que catapultan al Giner al liderato de su grupo, acariciando el objetivo de la permanencia y con muchas opciones de luchar por el ascenso, tras un gran inicio de temporada.

Por su parte, el CH Xaloc perdió 1 a 3 contra el Sanse Complutense (gol de Gabriela Roca) y finalizó la doble jornada con una importante victoria ante el Málaga por 2 a 0 gracias a los tantos de Ise de Jong y Brit Verlaan que le dieron el primer triunfo de la temporada para un conjunto grana que coge oxígeno para escapar del fondo de la tabla.

En el Grupo 2, el Valencia CH continúa su racha ganadora con dos triunfos contundentes para afianzarse en el liderato. Las blanquinegras vencieron al CH San Fernando por 6 a 0 con tantos de Cristina Caro (2), Martina Santos, Alix Stille, Julieta Santos y Ainoa Civera. En su segundo partido, el Valencia derrotó al 5 a 0 al RGC Covadonga gracias a los goles de Candela Cardozo, Eveline Van den Nieuwenhof, Cristina Caro, Sofía Sierra y Ana Ortola, que certifican su permanencia y las clasifican a la Fase Final por el ascenso.

Victoria del Giner de los Ríos. / SD

La Universitat d’Alacant-San Vicente cayó 2 a 5 contra el RGC Covadonga (los goles alicantinos los marcaron Paula Pérez y Antonella Olivieri) y empató 2 a 2 ante el San Fernando, tras remontar un 0 a 2, con un doblete de Isabel Pérez para sumar un punto que mantiene al ‘Sanvi’ en la séptima plaza.

En el masculino

En la categoría masculina, el Grupo 1 la UA-San Vicente empató 2 a 2 ante el CH Madrid Las Rozas, con goles de Maciej Rymer y Pedro Arques, y perdió 7 a 2 ante la Real Sociedad 1927, marcó David Durán y Pedro Arques. Los alicantinos siguen séptimos.

En el Grupo 2, el Carpesa sigue líder a pesar de no lograr la victoria este fin de semana donde empató 1 a 1 en su visita al AD Rimas (gol de Roberto Bayarri) y cayó 2 a 1 ante el Egara 1935 (gol de Vitali Barberá). El conjunto blau tiene un pie y medio en al Fase Final por el ascenso.

Finalmente, el Giner de los Ríos perdió 4 a 3 ante el Castelldefels tras un disputado partido donde Tom Van Munster (2) y Natxo Caro fueron los autores de los goles valencianos. En el segundo encuentro, el Giner perdió 3 a 1 ante el Pedralbes en un duelo en el que David Martínez marcó el único tanto. El ‘equipo del patio del colegio’ es séptimo en la clasificación.