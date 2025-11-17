La Malvarrosa se rinde al beach tennis internacional: Italia y España brillan en el IV Open ITF

El espectáculo de tenis playa cobró vida en la playa de la Malvarrosa vibró con la cuarta edición del Open Internacional de Beach Tennis, que volvió a convertir a Valencia en epicentro mundial de este deporte en plena expansión. En la máxima categoría (BT50), el espectáculo fue total. En el cuadro femenino, la francesa Maelle Hibon y la italiana Matilde Massai se impusieron con solidez, desplegando un juego técnico y agresivo que no dio opciones a sus rivales. En masculino, la final fue de infarto: los italianos Federico Caroli y Emiliano Zapparata lograron la victoria tras un supertiebreak de locura, 14-12 ante los españoles Álvaro García González y Saulo Tejada Dámaso, en uno de los duelos más vibrantes que se recuerdan en el torneo.

En la categoría BT10, también hubo nombres destacados. El título femenino fue para las españolas Natalia Gómez Valdivia y María Martínez Serón, que aprovecharon el impulso local para imponerse con autoridad. En masculino, el dominio volvió a ser italiano: Nicola De Siena y Matteo Paoletti se llevaron el trofeo.

Tanto BT10 como BT50 son categorías oficiales del circuito ITF y reparten puntos válidos para el ranking mundial, lo que subraya el valor competitivo del torneo y explica la alta participación internacional, con más de 20 países representados. Competir en Valencia no solo es una experiencia deportiva única, sino también una oportunidad concreta para escalar posiciones en la clasificación global. Este evento consolida a Valencia como una sede estable en el calendario internacional, todo en un entorno privilegiado como la playa de la Malvarrosa, que volvió a demostrar que el deporte de élite también tiene cabida, y mucho futuro, en la arena.

El IV Open de Beach Tennis confirma que esto ya no es una moda: es un movimiento. Y Valencia está en el centro. / SD

Gran nivel

El nivel deportivo del torneo estuvo a la altura de un gran evento ITF: en el cuadro BT50 compitieron atletas ubicados dentro del top 100 del ranking mundial, varios top 50 e incluso jugadores que han formado parte del top 20. En total, se inscribieron 32 parejas masculinas y 32 femeninas en la categoría BT50, y 16 parejas por género en el BT10, una muestra del crecimiento del torneo tanto en calidad como en volumen de participación.

Un torneo que se consolida. / SD

Como novedad destacada, el sábado por la noche se disputó el torneo mixto SuperTie, una propuesta festiva y original en la que participaron parejas formadas por jugadores de ambas categorías principales. El encuentro se celebró en una pista especialmente instalada junto a la arena, con público muy cerca de la acción, música en directo y un ambiente que combinó la competitividad con el espectáculo. Un formato diferente que aportó frescura y mostró una cara lúdica, pero a la vez vibrante, del beach tennis.

Además, el domingo, junto a las finales oficiales, se celebró también un torneo amateur, abierto a jugadores locales y aficionados que quisieron experimentar la competición en primera persona. Esta iniciativa no solo reforzó el carácter inclusivo del evento, sino que permitió acercar el beach tennis a nuevos públicos, fomentando su crecimiento a nivel regional y consolidando a Valencia como un auténtico polo de atracción para este deporte.

