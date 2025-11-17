Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 5.560 participantes se han inscrito en las Escuelas Deportivas Municipales para el curso 2025/26

Estas cifras corresponden al cierre del primer periodo de inscripción, repartidos en 422 grupos y 78 centros. El segundo periodo de matrícula comprenderá del 7 al 31 de enero de 2026

Los datos reflejan un incremento en el número de participantes respecto al año anterior.

Claudia Arce

Finalizado el primer plazo de inscripción del programa de Escuelas Deportivas (EEDD) correspondiente al curso 2025/2026, los datos reflejan un incremento en el número de participantes respecto al año anterior. En total, 5.563 escolares se inscribieron hasta el 15 de octubre, repartidos en 422 grupos o equipos deportivos pertenecientes a 78 centros (61 escolares y 17 polideportivos). “La Fundación Deportiva Municipal es el motor del deporte escolar en la ciudad, por ello celebramos una cifra tan positiva que reafirma el esfuerzo municipal por acercar el deporte a edades tempranas”, ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

La previsión para el segundo periodo de matrícula, que permanecerá abierto del 7 al 31 de enero, apunta a superar los 6.000 alumnos, lo que supondría una cifra récord desde la pandemia. “Vamos a seguir trabajando para que las escuelas deportivas tengan más músculo porque entendemos que son la antesala perfecta desde donde vincular a los jóvenes con disciplinas deportivas”, ha señalado la edil.

Participación equilibrada y diversa

La distribución por sexo mantiene la tendencia de los últimos años: 2.986 chicos (54%) y 2.577 chicas (46%) forman parte de las Escuelas Deportivas. Asimismo, 22 grupos acogen a 117 alumnos con discapacidad física o intelectual, reforzando el compromiso del programa con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Otro dato relevante es la diversidad cultural: el 30 % del alumnado procede de otros países, lo que evidencia el papel de las EEDD como espacio de convivencia e integración educativa.

El segundo periodo de matrícula comprenderá del 7 al 31 de enero de 2026

Participación por edades y etapas educativas

Las actividades dirigidas al alumnado de Educación Infantil (4 y 5 años), en la modalidad de Actividades Físicas de Base, cuentan con 382 alumnos distribuidos en 27 grupos. En el primer ciclo de Educación Primaria (6 y 7 años), se han formado 31 grupos con 472 inscritos.

La mayor participación se concentra, como es habitual, en el segundo y tercer ciclo de Primaria (8 a 12 años), con 4.592 escolares repartidos en 342 grupos. También continúa creciendo la implicación de los Institutos de Educación Secundaria (IES), con 10 centros participantes, 26 grupos y 359 alumnos inscritos.

Compromiso social y apoyo económico a las familias

El programa mantiene su vocación social, garantizando el acceso al deporte para todos los escolares. En esta edición, 2.319 alumnos han recibido bonificación total o parcial en el precio de las actividades, con una inversión municipal superior a 250.000 euros en ayudas directas a las familias. En 24 centros educativos, la totalidad de los alumnos inscritos disfrutan de una bonificación del 100%, al tratarse de centros con más de un 40% de alumnado con necesidades de compensación de desigualdades (NCD).

Compromiso de la FDM con el Deporte Escolar.

Deportes más demandados

Entre las 24 modalidades deportivas ofertadas, destacan: Ajedrez, con 936 alumnos; Voleibol, con 877; Predeporte, con 477; Hockey, con 453; Actividades Físicas de Base, con 382; Baloncesto, con 377 Balonmano, con 319.

En total, la oferta deportiva alcanza los 5.563 alumnos, consolidando a las Escuelas Deportivas como una de las iniciativas de promoción del deporte escolar más participativas y diversas de los últimos años.

Para obtener más información del programa: Programa, itinerarios, deportivos-educativos, centros, deportes, precios, normativa, etc., se puede acceder a través del siguiente enlace a la página web de la Fundación Deportiva Municipal.

